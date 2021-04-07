 До 30 тисяч за добу - Степанов прогнозує зростання захворюваності на COVID-19 в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2021

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Новини

До 30 тисяч за добу - Степанов прогнозує зростання захворюваності на COVID-19 в Україні

За сім-десять днів щоденний показник захворюваності на COVID-19 в Україні становитиме 25-30 тисяч, вважає міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Один із чинників - британський варіант коронавірусу.

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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов застеріг щодо зростання захворюваності на COVID-19 у країні до 25-30 тисяч за добу упродовж десяти днів. Відповідний прогноз урядовець зробив увечері четверга, 8 квітня, в ефірі програми "Право на владу" українського телеканалу "1+1".

"Ми вважаємо, що ми будемо рости протягом тижня - десяти днів у рамках 25-30 тисяч захворілих, виходячи з того, як розвивається епідемія", - сказав Степанов, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Керівник МОЗ пояснив зростання захворюваності, зокрема, поширенням в Україні британського варіанту коронавірусу.

За добу в Україні було зафіксовано 19 676 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом із початку квітня в Україні регулярно фіксують близько 19-20 тисяч нових випадків інфікування SARS-Cov-2 щодня.

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Поліпшення ситуації в західних областях України

Степанов також повідомив, що в західному регіоні країни ситуація із захворюваністю поліпшується, тож західні області виводитимуть із "червоної" зони.

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"Завтра ми виводимо Івано-Франківську область з "червоного" рівня. Вони за всіма показниками зайшли в "жовтий" рівень", - сказав він.

Нагадаємо, "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області почав діяти з 26 лютого.

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