В Україні більше не вакцинуватимуть публічних осіб залишковими дозами - МОЗ

В Україні буде припинено практику вакцинації від коронавірусу публічних осіб залишковими дозами вакцини. Про це ввечері у п'ятницю, 16 квітня, заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна".

"Тепер не буде цих залишкових доз, якими можуть вакцинуватися в тому числі публічні особи", - повідомив міністр, додавши, що вакцини отримуватимуть винятково люди, які підпадають під 1-й або 2-й етап вакцинації. За словами Степанова, він підписав відповідний наказ "щойно дорогою на ефір", інформує агенція "Українські новини".

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Пояснюючи такий крок, глава МОЗ України припустив, що багато хто в Україні зараз розраховує "тим чи іншим способом вакцинуватися саме (вакциною. - Ред.) Pfizer". Міністр запевнив, що цією вакциною від коронавірусу буде щеплено винятково медпрацівників, громадян старше 80 років, які перебувають у будинках для людей похилого віку та інтернатах.

Вакцини від COVID-19 в Україні

1 березня міністерство охорони здоров'я дозволило щеплювати від коронавірусу громадських діячів для популяризації вакцинації в тих випадках, коли існують залишки доз вакцини.

16 квітня до України в рамках глобальної ініціативи COVAX надійшла перша партія вакцини Pfizer/BioNTech обсягом 117 тисяч доз, щеплення цією вакциною у МОЗ обіцяють розпочати з 18 квітня.

13 квітня Максим Степанов оголосив про початок імунізації українців вакциною від COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. До того в Україні використовувалася лише вакцина від коронавірусу Covishield.