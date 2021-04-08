Китайські вакцини: звідки з'явились сумніви у їхній дієвості
Нещодавно чільний китайський вірусолог поставив під сумнів ефективність вакцин проти коронавірусу з Китаю. Нині він запевняє - його слова не так зрозуміли.
Співробітник компанії Sinovac на фабриці, спеціально побудованій для виробництва вакцини від коронавірусу
Своєю заявою під час конференції у місті Ченду на південному заході Китаю про те, що китайські вакцини "не досягають дуже високих показників захисту", голова китайського Центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу привернув до себе чимало уваги.
Втім вже незабаром він почав говорити про неправильну інтерпретацію своїх висловлювань. За словами вченого, йшлося про необхідність підвищити вже досягнуту дієвість вакцин за допомогою введення різних препаратів. Мовляв, він лише представив відповідні "наукові погляди", заявив він у розмові з виданням Global Times.
Аргументація Гао Фу при цьому узгоджується із тим, що наразі відомо про дієвість чотирьох зареєстрованих у Китаї вакцин. Неефективними вони не є у жодному разі.
У випадку трьох вакцин (двох виробництва Sinopharm і однієї - Sinovac) йдеться про три інактивовані чи так звані "мертві" вакцини, які містять знешкоджені протеїни вірусу. Вони виготовлені за традиційною технологією, яку використовують у виробництві препаратів проти гепатиту B чи грипу.
Хоча ці вакцини проти COVID-19 і не досягають настільки високих показників дієвості, як, наприклад, мРНК-вакцини виробництва BioNTech/Pfizer чи Moderna (більше 95 відсотків), але вони, все одно, є набагато ефективнішими, ніж деякі вакцини проти грипу, які подекуди мають дієвість від 30 до 60 відсотків.
Так препарат Vero компанії Sinopharm продемонстрував під час третьої стадії випробувань, які відбувалися у 10 країнах у всьому світі, ефективність у 79 відсотків. У дослідженні в Об'єднаних Арабських Еміратах цей показник взагалі сягнув 86 відсотків.
Дієвість вакцини CoronaVac, розробленого компанією Sinovac, згідно з попередніми дослідженнями у Бразилії та Індонезії, сягає від 50 до 78 відсотків.
Четвертою китайською вакциною від CanSino є векторний препарат на основі аденовірусу п'ятого типу. За принципом своєї дії його можна порівняти із вакциною компанії AstraZeneca. Він має ефективність на рівні 65 відсотків.
Загалом показник дієвості виявляється ще вищим і сягає 80 відсотків, якщо розглядати лише випадки тяжкого перебігу COVID-19, що вимагають госпіталізації.
Комбінація вакцин не є рідкісною
Ідея поєднувати вакцини, аби збільшити їхню ефективність, загалом не є новою. Науковці зараз обговорюють подібний підхід і у використанні векторної вакцини AstraZeneca.
Російська вакцина "Спутник V", якщо бути прискіпливим, фактично складається з двох різних векторних препаратів на основі різних аденовірусів. Через це її розробники обіцяють високу дієвість цього препарату.
Китай фактично не може тестувати дієвість своїх вакцин у власній країні, бо через жорсткі карантинні заходи кількість інфікувань коронавірусом є надзвичайно малою. Через це вивчення є можливим лише завдяки дослідженнями у державах, які сильно постраждали внаслідок пандемії COVID-19, як, наприклад, Бразилія.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.