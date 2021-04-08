Китайські вакцини: звідки з'явились сумніви у їхній дієвості

Своєю заявою під час конференції у місті Ченду на південному заході Китаю про те, що китайські вакцини "не досягають дуже високих показників захисту", голова китайського Центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу привернув до себе чимало уваги.

Втім вже незабаром він почав говорити про неправильну інтерпретацію своїх висловлювань. За словами вченого, йшлося про необхідність підвищити вже досягнуту дієвість вакцин за допомогою введення різних препаратів. Мовляв, він лише представив відповідні "наукові погляди", заявив він у розмові з виданням Global Times.

Аргументація Гао Фу при цьому узгоджується із тим, що наразі відомо про дієвість чотирьох зареєстрованих у Китаї вакцин. Неефективними вони не є у жодному разі.

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Одна векторна і три інактивовані вакцини

У випадку трьох вакцин (двох виробництва Sinopharm і однієї - Sinovac) йдеться про три інактивовані чи так звані "мертві" вакцини, які містять знешкоджені протеїни вірусу. Вони виготовлені за традиційною технологією, яку використовують у виробництві препаратів проти гепатиту B чи грипу.

Хоча ці вакцини проти COVID-19 і не досягають настільки високих показників дієвості, як, наприклад, мРНК-вакцини виробництва BioNTech/Pfizer чи Moderna (більше 95 відсотків), але вони, все одно, є набагато ефективнішими, ніж деякі вакцини проти грипу, які подекуди мають дієвість від 30 до 60 відсотків.

Так препарат Vero компанії Sinopharm продемонстрував під час третьої стадії випробувань, які відбувалися у 10 країнах у всьому світі, ефективність у 79 відсотків. У дослідженні в Об'єднаних Арабських Еміратах цей показник взагалі сягнув 86 відсотків.

Дієвість вакцини CoronaVac, розробленого компанією Sinovac, згідно з попередніми дослідженнями у Бразилії та Індонезії, сягає від 50 до 78 відсотків.

Четвертою китайською вакциною від CanSino є векторний препарат на основі аденовірусу п'ятого типу. За принципом своєї дії його можна порівняти із вакциною компанії AstraZeneca. Він має ефективність на рівні 65 відсотків.

Загалом показник дієвості виявляється ще вищим і сягає 80 відсотків, якщо розглядати лише випадки тяжкого перебігу COVID-19, що вимагають госпіталізації.

Комбінація вакцин не є рідкісною

Ідея поєднувати вакцини, аби збільшити їхню ефективність, загалом не є новою. Науковці зараз обговорюють подібний підхід і у використанні векторної вакцини AstraZeneca.

Російська вакцина "Спутник V", якщо бути прискіпливим, фактично складається з двох різних векторних препаратів на основі різних аденовірусів. Через це її розробники обіцяють високу дієвість цього препарату.

Китай фактично не може тестувати дієвість своїх вакцин у власній країні, бо через жорсткі карантинні заходи кількість інфікувань коронавірусом є надзвичайно малою. Через це вивчення є можливим лише завдяки дослідженнями у державах, які сильно постраждали внаслідок пандемії COVID-19, як, наприклад, Бразилія.