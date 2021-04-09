У Китаї вперше визнали недостатню ефективність своїх вакцин

Голова Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу визнав, що ефективність китайських вакцин від коронавірусу низька, тож, мабуть, їх доведеться комбінувати, щоб підвищити ефект. Відповідну заяву високопоставлений китайський чиновник зробив у суботу, 10 квітня, на пресконференції в Ченду на південному заході країни.

За словами керівника Центру, розроблені в Китаї препарати від коронавірусу "не надають дуже високого рівня захисту". "Нині офіційно розглядається питання, чи слід нам використовувати вакцини різних технічних виробництв для процесу імунізації", - зазначив Гао Фу, якого цитує інформагенція AP.

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Згідно з результатами клінічних випробувань у Бразилії, ефективність препарату китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech Ltd. у запобіганні інфікуванню коронавірусом - на рівні в 50,4 відсотка. Водночас, за даними самої компанії, препарат запобігає тяжкому перебігу COVID-19 на 80 відсотків. Дві інші вакцини китайської корпорації Sinopharm демонструють ефективність в 79,3 і 72,5 відсотка. Відповідний показник вакцини китайського біофармацевтичного гіганта CanSino - 65 відсотків.

Використання іноземних препаратів для щеплень від коронавірусу в КНР поки не схвалили.

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Переваги західних вакцин за технологією мРНК

"Всі повинні враховувати ті переваги, які вакцини мРНК (за технологією матричної РНК. - Ред.) можуть принести для людства, - зазначив у цьому зв'язку Гао Фу. - Ми повинні уважно стежити за цим, а не ігнорувати тільки тому, що у нас вже є кілька типів вакцин".

Як уточнив китайський чиновник, станом на 2 квітня дві дози вакцин від коронавірусу у країні отримали 34 мільйонів осіб і близько 65 мільйонів - одну. Населення Китаю перевищує 1,3 мільярда осіб.

Пропагандистська кампанія

Раніше китайські ЗМІ та блогери активно висловлювали сумніви в ефективності та безпеці вакцин, схвалених на Заході, повідомляє AP. Так, на адресу американської компанії Pfizer і її німецької партнерки BioNTech лунали звинувачення в тому, що ті нібито приховували небезпеку розробленого ними препарату. Відома ведуча одного з державних китайських телеканалів написала про це на своїй сторінці в Twitter.

Попри це китайські фармконцерни через фірму Fosun Pharma закуповували компоненти для своїх вакцин саме у компаній BioNTech і Pfizer.

Українців вакцинуватимуть препаратом Sinovac

Нагадаємо, 25 березня до Києва прибула партія у 215 тисяч доз (із запланованих 1,9 мільйона доз) вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вакцину закуплено держкоштом. За інформацією ЗМІ, вакцину замовила компанія "Лекхім", в якій стверджують, що випробування CoronaVac у Туреччині показали 83,5 відсотка її ефективності.

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Міністерство охорони здоров'я України планує використовувати цю вакцину першою чергою для маломобільних груп населення похилого віку.