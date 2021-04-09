У Китаї вперше визнали недостатню ефективність своїх вакцин
За словами китайського медичного чиновника, розглядається питання комбінації окремих вакцин. Цей експерт також закликав врахувати переваги західних вакцин, створених за технологією мРНК.
Розвантаження вакцин Sinovac Biotech
Голова Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу визнав, що ефективність китайських вакцин від коронавірусу низька, тож, мабуть, їх доведеться комбінувати, щоб підвищити ефект. Відповідну заяву високопоставлений китайський чиновник зробив у суботу, 10 квітня, на пресконференції в Ченду на південному заході країни.
За словами керівника Центру, розроблені в Китаї препарати від коронавірусу "не надають дуже високого рівня захисту". "Нині офіційно розглядається питання, чи слід нам використовувати вакцини різних технічних виробництв для процесу імунізації", - зазначив Гао Фу, якого цитує інформагенція AP.
Згідно з результатами клінічних випробувань у Бразилії, ефективність препарату китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech Ltd. у запобіганні інфікуванню коронавірусом - на рівні в 50,4 відсотка. Водночас, за даними самої компанії, препарат запобігає тяжкому перебігу COVID-19 на 80 відсотків. Дві інші вакцини китайської корпорації Sinopharm демонструють ефективність в 79,3 і 72,5 відсотка. Відповідний показник вакцини китайського біофармацевтичного гіганта CanSino - 65 відсотків.
Використання іноземних препаратів для щеплень від коронавірусу в КНР поки не схвалили.
"Всі повинні враховувати ті переваги, які вакцини мРНК (за технологією матричної РНК. - Ред.) можуть принести для людства, - зазначив у цьому зв'язку Гао Фу. - Ми повинні уважно стежити за цим, а не ігнорувати тільки тому, що у нас вже є кілька типів вакцин".
Як уточнив китайський чиновник, станом на 2 квітня дві дози вакцин від коронавірусу у країні отримали 34 мільйонів осіб і близько 65 мільйонів - одну. Населення Китаю перевищує 1,3 мільярда осіб.
Пропагандистська кампанія
Раніше китайські ЗМІ та блогери активно висловлювали сумніви в ефективності та безпеці вакцин, схвалених на Заході, повідомляє AP. Так, на адресу американської компанії Pfizer і її німецької партнерки BioNTech лунали звинувачення в тому, що ті нібито приховували небезпеку розробленого ними препарату. Відома ведуча одного з державних китайських телеканалів написала про це на своїй сторінці в Twitter.
Попри це китайські фармконцерни через фірму Fosun Pharma закуповували компоненти для своїх вакцин саме у компаній BioNTech і Pfizer.
Українців вакцинуватимуть препаратом Sinovac
Нагадаємо, 25 березня до Києва прибула партія у 215 тисяч доз (із запланованих 1,9 мільйона доз) вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вакцину закуплено держкоштом. За інформацією ЗМІ, вакцину замовила компанія "Лекхім", в якій стверджують, що випробування CoronaVac у Туреччині показали 83,5 відсотка її ефективності.
Міністерство охорони здоров'я України планує використовувати цю вакцину першою чергою для маломобільних груп населення похилого віку.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.