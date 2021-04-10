ВООЗ поки не рекомендує комбінувати різні вакцини від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки не рекомендуватиме проводити щеплення антикоронавірусними вакцинами від двох різних виробників - задля прискорення процесу вакцинації. Про це заявила в п'ятницю, 9 квітня, в Женеві офіційна представниця ВООЗ Маргарет Харріс. За її словами, наявних даних недостатньо, щоб сказати, чи можлива комбінація різних препаратів.

Харріс нагадала, що стратегічна консультативна група експертів (СКГЕ, SAGE) з імунізації радила застосовувати один і той самий продукт для введення обох доз, представляючи в лютому рекомендації щодо застосування вакцини шведсько-британської компанії AstraZeneca. Тоді фахівці наполягали на проведенні специфічних досліджень щодо взаємозамінності.

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Комісія в Берліні вважає комбінацію безпечною

Натомість Постійна комісія з вакцинації (Stiko) при Інституті імені Роберта Коха в Берліні 9 квітня заявила, що вважає комбінацію двох препаратів безпечною.

Головне управління охорони здоров'я Франції, своєю чергою, зазначило, що всі провакциновані AstraZeneca у віці до 55 років повинні отримати другу дозу іншої вакцини.

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) додало інформацію про можливість появи тромбозів в опис вакцини проти коронавірусу Vaxzevria (до перейменування - AstraZeneca). Це випливає з оновлених характеристик препарату. "Поєднання тромбозів і тромбоцитопенії, що іноді супроводжується кровотечею, в дуже рідкісних випадках спостерігалося після вакцинації препаратом Vaxzevria", - зазначається в описі.

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Як повідомлялося, ЄАЛЗ також вирішило перевірити вакцину компанії Johnson & Johnson на можливість появи тромбозів. Сама ця вакцина вже була допущена до використання в ЄС.