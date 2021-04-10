 ВООЗ поки не рекомендує комбінувати різні вакцини від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ВООЗ поки не рекомендує комбінувати різні вакцини від COVID-19

Для однозначних висновків щодо можливості комбінації різних препаратів проти COVID-19 поки що бракує даних, визнають у ВООЗ.

Штаб-квартира ВООЗ у Женеві

Штаб-квартира ВООЗ у Женеві

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки не рекомендуватиме проводити щеплення антикоронавірусними вакцинами від двох різних виробників - задля прискорення процесу вакцинації. Про це заявила в п'ятницю, 9 квітня, в Женеві офіційна представниця ВООЗ Маргарет Харріс. За її словами, наявних даних недостатньо, щоб сказати, чи можлива комбінація різних препаратів.

Харріс нагадала, що стратегічна консультативна група експертів (СКГЕ, SAGE) з імунізації радила застосовувати один і той самий продукт для введення обох доз, представляючи в лютому рекомендації щодо застосування вакцини шведсько-британської компанії AstraZeneca. Тоді фахівці наполягали на проведенні специфічних досліджень щодо взаємозамінності.

Читайте також: Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca - ЗМІ

Комісія в Берліні вважає комбінацію безпечною

Натомість Постійна комісія з вакцинації (Stiko) при Інституті імені Роберта Коха в Берліні 9 квітня заявила, що вважає комбінацію двох препаратів безпечною.

Головне управління охорони здоров'я Франції, своєю чергою, зазначило, що всі провакциновані AstraZeneca у віці до 55 років повинні отримати другу дозу іншої вакцини.

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) додало інформацію про можливість появи тромбозів в опис вакцини проти коронавірусу Vaxzevria (до перейменування - AstraZeneca). Це випливає з оновлених характеристик препарату. "Поєднання тромбозів і тромбоцитопенії, що іноді супроводжується кровотечею, в дуже рідкісних випадках спостерігалося після вакцинації препаратом Vaxzevria", - зазначається в описі.

Читайте також: Вакцинація від COVID-19: чи все в Україні відбувається за планом?

Як повідомлялося, ЄАЛЗ також вирішило перевірити вакцину компанії Johnson & Johnson на можливість появи тромбозів. Сама ця вакцина вже була допущена до використання в ЄС.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

Експерт єврорегулятора заявив про зв'язок AstraZeneca з появою тромбів

Очевидно існує зв'язок між вакцинацією препаратом AstraZeneca та появою тромбів у мозку деяких щеплених людей, заявив керівник відділу вакцинації Європейського агентства лікарських засобів Марко Кавалері.  

Вакцину BioNTech/Pfizer для України закуповує британське агентство Crown Agents

Україна придбає вакцину від коронавірусу BioNTech/Pfizer обсягом 10 мільйонів доз через британське закупівельне агентство Crown Agents. Агентству платять за логістику й доставку, пояснив Максим Степанов.  

Більшість німців готова щепитися "Спутником V" у разі допуску - опитування

Більшість німців готова вакцинуватися російським препаратом "Спутник V" у разі його допуску в ЄС, свідчать дані опитування.  

ЄСПЛ став на захист обов'язкової вакцинації

Обов'язкова вакцинація не порушує право на повагу до приватного та сімейного життя, вирішив суд у Страсбурзі. Він визнав правомірними дії чеської влади у справі за позовом кількох сімей.  

Також за темою

Symbolbild | Deutschland mögliche Verschiebung Masern-Impfpflicht in Thüringen

У ЄС ще раз перевірять безпечність вакцини Johnson & Johnson 10.04.2021

Європейське агентство з лікарських засобів розгляне нові дані про можливу появу тромбозів після щеплення препаратом Johnson & Johnson.

Schweiz Genf | WHO Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus

10 країн світу забезпечили собі три чверті COVID-вакцин - ВООЗ 29.03.2021

У ВООЗ критикують несправедливий розподіл вакцин у світі, вимагаючи більше солідарності з біднішими країнами.

Ukraine | Coronavirus | Impfungen

Вакцинація від COVID-19: чи все в Україні відбувається за планом? 08.04.2021

В Україні щеплення від COVID-19 отримало лише трохи більше 320 тисяч людей. Це не дотягує навіть до одного відсотка населення країни. Чи все відбувається за планом вакцинації від коронавірусу?

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський відвідав Донбас 8 квітня

Путін хоче змусити Україну капітулювати

Загостренням ситуації на Донбасі Кремль намагається змусити Зеленського підписати "новий мир", вважає Сергій Руденко.  

Brasilien Paraná | Wälder | Abholzung

Незаконна вирубка дерев у Києві: як перевірити? (відео)

Весняні зрізання та санітарні чистки дерев в Києві викликають занепокоєння небайдужих українців.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  