Вакцину BioNTech/Pfizer для України закуповує британське агентство Crown Agents

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що Україна закупить 10 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer через британське закупівельне агентство Crown Agents. Про це Степанов розповів увечері четверга, 8 квітня, в ефірі програми "Право на владу" на українському телеканалі "1+1".

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"Закупівлею вакцини Pfizer опікуватиметься британське закупівельне агентство Crown Agents. Це компанія, якій ми платимо за логістику і діяльність з доставки. Хтось повинен стежити за дотриманням холодового ланцюга і замовляти літаки", - сказав Степанов, слова якого наводить інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Також Степанов пояснив, чому закупівлю не здійснює держпідприємство "Медичні закупівлі України". Міністр зазначив, що "наш покупець безпосередньо ДП МОЗ України не в змозі, я це вам професійно заявляю, здійснити таку складну закупівлю. Коментувати у FB - це так, але після коментарів у FB вакцина не з'являється", - сказав він в ефірі українського телебачення.

Раніше очільник ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов заявляв, що угода з виробником вакцини BioNTech/Pfizer - рамкова і не передбачає зобов'язань щодо купівлі-продажу.

Коли прийде перша партія вакцини BioNTech/Pfizer?

Міністр також повідомив, що перша поставка закупленої через це агентство вакцини BioNTech/Pfizer може відбутися у травні. Крім того, найближчими днями Україна отримає 115 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer, які будуть поставлені в рамках механізму COVAX. "Попередньо, 14-15 квітня вони повинні бути в Україні", - сказав він.

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Нагадаємо, вакцину від коронавірусу спільної розробки компаній BioNTech та Pfizer в Україні зареєстрували ще 23 лютого. Ця вакцина стала вже третьою, про поставки якої домовилася українська влада - після Covishield (випущеного за ліцензією в Індії препарату Oxford/AstraZeneca), а також Sinovac із Китаю.

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Раніше цей препарат став першим, що отримав дозвіл до застосування у Великобританії, США і ЄС. Крім того, розробка BioNTech та Pfizer стала революційною, адже це - перший масовим препарат, що базується на матричній РНК. Такі вакцини містять вірусну молекулу (мРНК), зав'язану в ліпідній наночастинці. Опинившись в організмі, мРНК потрапляє до клітини й починає синтезувати патогенно-специфічні антигени, які викликають імунну реакцію. Іншими словами, клітини організму людини, щепленої такою вакциною, починають самостійно виробляти елементи вірусу.