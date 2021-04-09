 Вакцину BioNTech/Pfizer для України закуповує британське агентство Crown Agents | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2021

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Новини

Вакцину BioNTech/Pfizer для України закуповує британське агентство Crown Agents

Україна придбає вакцину від коронавірусу BioNTech/Pfizer обсягом 10 мільйонів доз через британське закупівельне агентство Crown Agents. Агентству платять за логістику й доставку, пояснив Максим Степанов.

Вакцина BioNTech/Pfizer (символічне фото)

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що Україна закупить 10 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer через британське закупівельне агентство Crown Agents. Про це Степанов розповів увечері четверга, 8 квітня, в ефірі програми "Право на владу" на українському телеканалі "1+1".

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"Закупівлею вакцини Pfizer опікуватиметься британське закупівельне агентство Crown Agents. Це компанія, якій ми платимо за логістику і діяльність з доставки. Хтось повинен стежити за дотриманням холодового ланцюга і замовляти літаки", - сказав Степанов, слова якого наводить інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Також Степанов пояснив, чому закупівлю не здійснює держпідприємство "Медичні закупівлі України". Міністр зазначив, що "наш покупець безпосередньо ДП МОЗ України не в змозі, я це вам професійно заявляю, здійснити таку складну закупівлю. Коментувати у FB - це так, але після коментарів у FB вакцина не з'являється", - сказав він в ефірі українського телебачення.

Раніше очільник ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов заявляв, що угода з виробником вакцини BioNTech/Pfizer - рамкова і не передбачає зобов'язань щодо купівлі-продажу. 

Коли прийде перша партія вакцини BioNTech/Pfizer?

Міністр також повідомив, що перша поставка закупленої через це агентство вакцини BioNTech/Pfizer може відбутися у травні. Крім того, найближчими днями Україна отримає 115 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer, які будуть поставлені в рамках механізму COVAX. "Попередньо, 14-15 квітня вони повинні бути в Україні", - сказав він.

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Нагадаємо, вакцину від коронавірусу спільної розробки компаній BioNTech та Pfizer в Україні зареєстрували ще 23 лютого. Ця вакцина стала вже третьою, про поставки якої домовилася українська влада - після Covishield (випущеного за ліцензією в Індії препарату Oxford/AstraZeneca), а також Sinovac із Китаю.

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Раніше цей препарат став першим, що отримав дозвіл до застосування у Великобританії, США і ЄС. Крім того, розробка BioNTech та Pfizer стала революційною, адже це - перший масовим препарат, що базується на матричній РНК. Такі вакцини містять вірусну молекулу (мРНК), зав'язану в ліпідній наночастинці. Опинившись в організмі, мРНК потрапляє до клітини й починає синтезувати патогенно-специфічні антигени, які викликають імунну реакцію. Іншими словами, клітини організму людини, щепленої такою вакциною, починають самостійно виробляти елементи вірусу.

  • Ампула з вакциною BioNTech/Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Вакцина Made in Germany

    У Німеччині, США, Ізраїлі та низці інших країн переважна більшість населення буде щеплена від коронавірусу мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer. Для простоти її часто називають "пфайзерівською", хоча точніше було б сказати "байонтеківською". В основі її успіху - стратегічний альянс інноваційної німецької біотехнологічної фірми-розробниці й досвідченого американського гіганта класичної фармацевтики.

  • Президент України Володимир Зеленський

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Іще одна вакцина для України

    В Україні вакцина BioNTech/Pfizer стала третьою, про поставки якої домовилася влада - після Covishield (випущений за ліцензією в Індії препарат Oxford/AstraZeneca), а також Sinovac із Китаю. Про поставки домовлялися в Офісі президента Володимира Зеленського. Він особисто оголосив про укладену угоду на 10 мільйонів доз. Та коли саме вакцина може бути поставлена в країну, президент не повідомив.

  • Угур Шахін і Езлем Тюречі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Успіх дітей мігрантів

    Фірму BioNTech заснували у 2008 році в Майнці за участю фінансових інвесторів професор медицини Угур Шахін (Ugur Sahin), син турецького гастарбайтера на автозаводі Ford в Кельні, і його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), донька турецького лікаря, який приїхав до ФРН. Вона стала директоркою з медичних досліджень компанії, яка зосередилася на імунотерапіях раку та інших тяжких захворювань.

  • Головний офіс BioNTech в Майнці

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя"

    Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.

  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Pfizer: випробування й виробництво

    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС

    У грудні 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

    Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їхнє розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Логістика вимагає холодного розрахунку

    Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Для транспортування використовуються спеціальні термобокси, які забезпечують холод протягом десяти днів. Але з'явилися нові дані. У ЄС і США дозволили певний час зберігати вакцину і за більш високих температур - до мінус 15 градусів, як у звичайній морозильній камері. Це вже суттєво полегшує логістику.

  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: за два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

Президент Німеччини нагородив розробників вакцини BioNTech/Pfizer

Подружжя вчених Угур Шахін і Езлем Тюречі отримали Хрест "За заслуги перед Німеччиною" за розробку революційної вакцини BioNTech/Pfizer, котра успішно застосовується від коронавірусу.  

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