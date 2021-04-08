 Більшість німців готова щепитися ″Спутником V″ у разі допуску - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2021

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Більшість німців готова щепитися "Спутником V" у разі допуску - опитування

Більшість німців готова вакцинуватися російським препаратом "Спутник V" у разі його допуску в ЄС, свідчать дані опитування.

Більшість німців готова щепитися також і російським препаратом від коронавірусу

Більшість німців готова щепитися також і російським препаратом від коронавірусу

Більшість німців готова щепитися від коронавірусу російською вакциною "Спутник V" у разі її допуску до використання в ЄС. Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом YouGov на замовлення німецького ділового видання Handelsblatt. Результати оприлюднені у четвер, 8 квітня.

За даними опитування, 55 відсотків респондентів не проти вакцинуватися російським препаратом, якщо Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) зареєструє його. Категорично відкинули можливість вакцинування "Спутником V" 19 відсотків опитаних. Ще 14 відсотків не визначилися, чи готові щепитися російським препаратом навіть у разі його допуску, 12 відсотків респондентів взагалі не мають наміру вакцинуватися. В опитуванні, проведеному  онлайн, взяли участь 600 респондентів.

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Найвищою довірою серед німців, за даними опитувань, користується вакцина від коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer. Через призупинення вакцинації у березні та повідомлення про випадки тромбозу знизилася довіра до препарату компанії AstraZeneca. Утім, німецькі політики не втомлюються запевняти, що будь-якій вакцині у разі допуску на ринок регулятором варто довіряти.

Суперечки навколо закупівлі російської вакцини в Німеччині

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) заявив 8 квітня про намір вести з Росією двосторонні переговори щодо можливого постачання вакцини "Спутник V" у разі її схвалення в ЄС. Однак спочатку препарат має бути схвалений Європейським агентством з лікарських засобів, для чого Москва повинна надати ЄС дані щодо цього препарату, уточнив Шпан. За його словами, вакцина потрібна Німеччині протягом найближчих 2-5 місяців, оскільки потім Німеччина зможе забезпечити собі більш ніж достатню кількість доз вакцин.

Пізніше цього дня Російський фонд прямих інвестицій повідомив про початок переговорів з Німеччиною. При цьому EMA ще перевіряє російську вакцину на безпеку використання за тією ж методикою, якою керувався щодо інших препаратів, вже допущених до застосування в ЄС: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Напередодні Єврокомісія повідомила, що не планує укладати договір про централізовані поставки "Спутник V" в ЄС, як вона це робила з постачальниками інших вакцин.

Тим часом уряд Баварії заявив 7 квітня про намір придбати 2,5 мільйона доз вакцини "Спутник V". Заяви Єнса Шпана та уряду Баварії про плани закупити «Спутник V" викликали чимало критики серед німецьких політиків.

Росія зареєструвала "Спутник V" влітку минулого року, ще до третьої фази клінічних досліджень, заявивши про "першу у світі" вакцину від коронавірусу. Така швидка реєстрація наразилася на критику з боку науковців у багатьох країнах. Однак оприлюднені згодом наукові дослідження підтвердили ефективність вакцини.

У Брюсселі та деяких європейських столицях також лунають закиди на адресу Москви щодо використання вакцини у пропагандистських цілях.

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