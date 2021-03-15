Європейці менше довіряють вакцині AstraZeneca - опитування

Більшість жителів Німеччини, Франції, Іспанії та Італії вважають вакцину від коронавірусу, розроблену компанією AstraZeneca, небезпечною. Про це свідчать оприлюднені в понеділок, 22 березня, результати опитування YouGov.

За його даними, впродовж одного місяця кількість німців, які не довіряють вакцині AstraZeneca, зросла на 15 відсоткових пунтків й досягла 55 відсотків. Натомість 32 відсотки жителів ФРН вважають цю вакцину безпечною. У Франції AstraZeneca не довіряє 61 відсоток. В Іспанії та Італїї вважають препарат безпечним менш ніж 40 відсоток опитаних.

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А от у Великобританії дві третини населення все ще переконані в безпеці вакцини AstraZeneca. Довіра ж до вакцин BioNTech/Pfizer та Moderna серед європейців залишається на незмінному рівні.

Призупинка вакцинації через випадки тромбозу

Нагадаємо, що раніше низка європейських країн, зокрема Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Данія, Нідерланди, Ірландія, Болгарія, Швеція та інші вирішили призупинити застосування вакцини AstraZeneca після випадків виникнення тромбів у декого з вакцинованих.

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17 березня в Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вказали на те, що переваги цієї вакцини переважують ризики й рекомендували й надалі використовувати цей препарат. А вже 18 березня Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) після засідання комітету з безпеки визнало препарат AstraZeneca від коронавірусу безпечним. Утім, у регуляторі пообіцяли додати до переліку появи можливих побічних ефектів ризик виникнення тромбозу головного мозку. Того ж дня низка країн-членів ЄС заявили, що вони відновлять кампанію вакцинації з використанням препарату AstraZeneca.

Препарат Covieshield, який застосовують в Україні, є ідентичним вакцині AstraZeneca.