У країнах ЄС відновлюють вакцинацію препаратом AstraZeneca

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) оголосив про поновлення у країні призупиненої раніше вакцинації від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Про своє рішення дозволити вакцинувати цим препаратом Шпан заявив увечері у четвер, 18 березня, - після оголошеного раніше цього дня висновку регулятора ЄС - Європейського агентства з лікарських засобів (ЄАЛЗ). За словами німецького урядовця, щеплення цією вакциною мають відновити вже 19 березня.
Утім, міністр наголосив, що вакцинацію цим препаратом проводитимуть із зазначенням застережень щодо можливих побічних ефектів. Усім, хто бажатиме вакцинуватися цим препаратом, надаватимуть відповідну інформацію щодо ризиків, пояснив Шпан. За словами міністра, тепер важливо надолужити чотири дні, які згаяли після призупинення вакцинації, повідомляє інфорагенція AFP.
З 19 березня вакцинуватимуть також Італія, Латвія, Литва й Кіпр
Цього для стало відомо про рішення влади Італії, Латвії, Литви й Кіпру так само відновити щеплення цією вакциною вже з 19 березня.
Так само про готовність якнайшвидше знову застосовувати вакцину AstraZeneca заявили в уряді Франції. Французький прем'єр Жан Кастекс оголосив, що зробить щеплення цією вакциною в п'ятницю.
Крім того, про відновлення призупиненого використання препарату AstraZeneca з наступного тижня заявили Іспанія й Нідерланди. Уряд у Мадриді водночас застеріг, що рекомендуватиме щеплення цієї вакциною окремим категоріям громадян.
Висновки регулятора
Нагадаємо, раніше цього дня Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) після засідання комітету з безпеки визнало препарат AstraZeneca від коронавірусу безпечним. Утім, у регуляторі пообіцяли додати до переліку появи можливих побічних ефектів ризик виникнення тромбозу головного мозку.
Раніше низка європейських країн, зокрема Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Данія, Нідерланди, Ірландія, Болгарія, Швеція та інші вирішили призупинити застосування вакцини AstraZeneca після випадків виникнення тромбів у декого з вакцинованих.
В ЄАЛЗ наголошували натомість, що переваги цієї вакцини переважують ризики від її застосування. Схожу думку висловили й 17 березня в Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ), що рекомендувала й надалі використовувати цей препарат.
Кілька днів тому компанія AstraZeneca заявила, що її вакциною від COVID-19 щеплення зробили 17 мільйонам людей - переважно в країнах ЄС та у Великобританії. При цьому кількість випадків виникнення тромбозу становить лише кілька десятків.
Препарат Covieshield, який застосовують в Україні, є ідентичним вакцині AstraZeneca.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.
Автор: Андрій Гурков