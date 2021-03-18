У країнах ЄС відновлюють вакцинацію препаратом AstraZeneca

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) оголосив про поновлення у країні призупиненої раніше вакцинації від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Про своє рішення дозволити вакцинувати цим препаратом Шпан заявив увечері у четвер, 18 березня, - після оголошеного раніше цього дня висновку регулятора ЄС - Європейського агентства з лікарських засобів (ЄАЛЗ). За словами німецького урядовця, щеплення цією вакциною мають відновити вже 19 березня.

Утім, міністр наголосив, що вакцинацію цим препаратом проводитимуть із зазначенням застережень щодо можливих побічних ефектів. Усім, хто бажатиме вакцинуватися цим препаратом, надаватимуть відповідну інформацію щодо ризиків, пояснив Шпан. За словами міністра, тепер важливо надолужити чотири дні, які згаяли після призупинення вакцинації, повідомляє інфорагенція AFP.

З 19 березня вакцинуватимуть також Італія, Латвія, Литва й Кіпр

Цього для стало відомо про рішення влади Італії, Латвії, Литви й Кіпру так само відновити щеплення цією вакциною вже з 19 березня.

Так само про готовність якнайшвидше знову застосовувати вакцину AstraZeneca заявили в уряді Франції. Французький прем'єр Жан Кастекс оголосив, що зробить щеплення цією вакциною в п'ятницю.

Крім того, про відновлення призупиненого використання препарату AstraZeneca з наступного тижня заявили Іспанія й Нідерланди. Уряд у Мадриді водночас застеріг, що рекомендуватиме щеплення цієї вакциною окремим категоріям громадян.

Висновки регулятора

Нагадаємо, раніше цього дня Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) після засідання комітету з безпеки визнало препарат AstraZeneca від коронавірусу безпечним. Утім, у регуляторі пообіцяли додати до переліку появи можливих побічних ефектів ризик виникнення тромбозу головного мозку.

Раніше низка європейських країн, зокрема Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Данія, Нідерланди, Ірландія, Болгарія, Швеція та інші вирішили призупинити застосування вакцини AstraZeneca після випадків виникнення тромбів у декого з вакцинованих.

В ЄАЛЗ наголошували натомість, що переваги цієї вакцини переважують ризики від її застосування. Схожу думку висловили й 17 березня в Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ), що рекомендувала й надалі використовувати цей препарат.

Кілька днів тому компанія AstraZeneca заявила, що її вакциною від COVID-19 щеплення зробили 17 мільйонам людей - переважно в країнах ЄС та у Великобританії. При цьому кількість випадків виникнення тромбозу становить лише кілька десятків.

Препарат Covieshield, який застосовують в Україні, є ідентичним вакцині AstraZeneca.

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