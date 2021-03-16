В Україні кілька провідних релігійних діячів щепилися вакциною Covishield

У Києві залишковими дозами вакцини AstraZeneca (Covishield) зробили щеплення кільком українським релігійним діячам. У вівторок, 16 березня, у "Мистецькому арсеналі" вакцинувалися глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав (Шевчук), архімандрит Михайлівського золотоверхого монастиря Лаврентій (Живчик), а також головний рабин міста Києва Йонатан Маркович. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я України на своїй Facebook-сторінці.

"Немає жодних релігійних підстав, щоб відмовлятися від вакцинації”, - зазначив Святослав Шевчук на брифінгу після щеплення. Він підкреслив, що отримав саме залишкову дозу вакцини, та подякував за таку можливість захиститися від COVID-19. Глава УГКЦ також закликав українців слухати поради сімейних лікарів та перевіряти джерела інформації про коронавірусну хворобу.

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Архімандрит Лаврентій також вказав на те, що церква не заперечує вакцинацію: "Церква не заперечує, а приймає вакцинацію як один із способів, щоб подолати або принаймні обмежити поширення цієї страшної хвороби", - сказав церковник, якого цитує пресслужба МОЗ.

Архімандрит Михайлівського золотоверхого монастиря Лаврентій

А головний рабин міста Києва Йонатан Маркович зазначив: "Господь послав нам вакцинацію. Господь послав нам ліки від хвороби. Обов'язково потрібно скористатися цим і бути здоровим".

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Не бажають вакцинуватися понад 50 відсотків українців

В Україні у значної частини населення соціологи фіксують скептичне ставлення до вакцинації, змінити яке, вочевидь, і покликані публічні щеплення провідних політиків, лідерів громадської думки та релігійних діячів.

За даними дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 до 9 березня, понад 50 відсотків українців не планують вакцинуватися проти COVID-19. Згідно з результатами соцопитування, оприлюдненими 16 березня, 51,5 відсотка респондентів відповіли, що не мають наміру робити щеплення від коронавірусу. При цьому частка тих, хто не бажає вакцинуватися, зростає із віком - від 43,5 відсотка серед респондентів віком 18-29 років до 57 відсотків серед опитаних віком понад 60 років.

Посилює настрої проти вакцинації і призупинення в кількох європейських країнах щеплень вакциною компанії AstraZeneca через можливі випадки тромбозу у вакцинованих.

Нагадаємо, в лютому 2021 року стало відомо, що співробітникам Ватикану, які без поважних причин відмовлятимуться від вакцинації від коронавірусу, загрожуватиме звільнення.

Щеплення від коронавірусної хвороби зробили нинішній Папа Римський Франциск і його попередник Бенедикт XVI.