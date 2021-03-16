 В Україні кілька провідних релігійних діячів щепилися вакциною Covishield | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні кілька провідних релігійних діячів щепилися вакциною Covishield

Глава УГКЦ Святослав, архімандрит ПЦУ Лаврентій і головний рабин Києва Маркович щепилися залишковими дозами вакцини Covishield. За даними Центру Разумкова, понад 50 відсотків українців не планують вакцинуватися.

Глава УГКЦ Святослав отримує щеплення вакциною AstraZeneca

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) отримує щеплення вакциною AstraZeneca в Києві

У Києві залишковими дозами вакцини AstraZeneca (Covishield) зробили щеплення кільком українським релігійним діячам. У вівторок, 16 березня, у "Мистецькому арсеналі" вакцинувалися глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав (Шевчук), архімандрит Михайлівського золотоверхого монастиря Лаврентій (Живчик), а також головний рабин міста Києва Йонатан Маркович. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я України на своїй Facebook-сторінці.

"Немає жодних релігійних підстав, щоб відмовлятися від вакцинації”, - зазначив Святослав Шевчук на брифінгу після щеплення. Він підкреслив, що отримав саме залишкову дозу вакцини, та подякував за таку можливість захиститися від COVID-19. Глава УГКЦ також закликав українців слухати поради сімейних лікарів та перевіряти джерела інформації про коронавірусну хворобу.

Читайте також: Коронавірус: Далай-лама вакцинувався Covishield

Архімандрит Лаврентій також вказав на те, що церква не заперечує вакцинацію: "Церква не заперечує, а приймає вакцинацію як один із способів, щоб подолати або принаймні обмежити поширення цієї страшної хвороби", - сказав церковник, якого цитує пресслужба МОЗ.

Архімандрит Михайлівського золотоверхого монастиря Лаврентій

Архімандрит Михайлівського золотоверхого монастиря Лаврентій

А головний рабин міста Києва Йонатан Маркович зазначив: "Господь послав нам вакцинацію. Господь послав нам ліки від хвороби. Обов'язково потрібно скористатися цим і бути здоровим".

Читайте також: Епіфаній: Різдво в Україні 25 грудня можливе, коли "дозріють" церква і віряни

Не бажають вакцинуватися понад 50 відсотків українців

В Україні у значної частини населення соціологи фіксують скептичне ставлення до вакцинації, змінити яке, вочевидь, і покликані публічні щеплення провідних політиків, лідерів громадської думки та релігійних діячів.

За даними дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 до 9 березня, понад 50 відсотків українців не планують вакцинуватися проти COVID-19. Згідно з результатами соцопитування, оприлюдненими 16 березня, 51,5 відсотка респондентів відповіли, що не мають наміру робити щеплення від коронавірусу. При цьому частка тих, хто не бажає вакцинуватися, зростає із віком - від 43,5 відсотка серед респондентів віком 18-29 років до 57 відсотків серед опитаних віком понад 60 років.

Посилює настрої проти вакцинації і призупинення в кількох європейських країнах щеплень вакциною компанії AstraZeneca через можливі випадки тромбозу у вакцинованих.

Нагадаємо, в лютому 2021 року стало відомо, що співробітникам Ватикану, які без поважних причин відмовлятимуться від вакцинації від коронавірусу, загрожуватиме звільнення.

Щеплення від коронавірусної хвороби зробили нинішній Папа Римський Франциск і його попередник Бенедикт XVI.

Дивитись відео 07:21

Як священник ПЦУ працює поліцейським на Донбасі (23.12.2020)

DW.COM

Як працює Православна церква України на окупованому Донбасі

Чому багато священників ПЦУ на Донбасі працюють ще й за мирськими професіями, наприклад, в поліції? Як функціонують парафії української церкви у "ДНР"? Розмова DW з Митрополитом Донецьким і Маріупольським Сергієм.  

Також за темою

Weltspiegel 15.03.2021 | Corona | AstraZeneca-Impfstoff

ЄАЛЗ не бачить зв'язку між вакциною AstraZeneca та випадками тромбозу 16.03.2021

Експерти ЄАЛЗ не мають доказів того, що препарат AstraZeneca спричинив випадки тромбозу серед щеплених цією вакциною. Переваги препарату AstraZeneca переважують ризики, кажуть у ЄАЛЗ.

Symbolbild Injektionsflasche mit Spritze AstraZeneca

Нідерланди також призупинили щеплення вакциною AstraZeneca 15.03.2021

Як повідомили в уряді Нідерландів, застосування вакцини AstraZeneca призупиняється до 29 березня у якості запобіжного заходу. Тим часом виробник вакцини запевняє, що препарат безпечний.

Ukraine Impfkampagne

"Почуваємося добре": українські медики про перші щеплення від COVID-19 25.02.2021

В Україні розпочали щеплення проти COVID-19 препаратами, які 23 лютого доставили з Індії. Медики розповіли DW про свої враження від вакцинації.

Реклама

Докладно

default

Вакцину AstraZeneca не варто списувати в утиль

Регуляторні органи намагаються перестрахуватися. Це не означає, що вакцина AstraZeneca небезпечна, вважає Фабіан Шмідт.  

На вулицях Мадрида

Як Іспанія вирішує квартирне питання

В Іспанії влада забирає у власників порожнє житло, щоб здати його в оренду малозабезпеченим за пів ціни.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  