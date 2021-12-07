Вакцина AstraZeneca: сім смертей від тромбозу у Великобританії

Семеро з 30 осіб, у яких виявили тромбоз після щеплення вакциною AstraZeneca у Великобританії, згодом померли. При цьому в країні зробили понад 18 мільйонів щеплень цим препаратом.