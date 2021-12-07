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Тромбоз

Тромбоз - захворювання кровоносних судин. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "тромбоз".

При тромбозі в кровоносних судинах утворюються згустки крові, які заважають циркуляції крові. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Загадку розгадано? Науковці про причини тромбів після вакцинації від COVID-19

Загадку розгадано? Науковці про причини тромбів після вакцинації від COVID-19 07.12.2021

Група науковців стверджує, що встановила причину появи тромбів після щеплення від COVID-19. Дослідження дає надію, що вдосконалені препарати не матимуть такої побічної дії.
Тромбози внаслідок щеплення від COVID: німецькі вчені наблизилися до розгадки

Тромбози внаслідок щеплення від COVID: німецькі вчені наблизилися до розгадки 31.05.2021

Вчені у Німеччині знайшли імовірне пояснення причини тромбозів, що виникають внаслідок щеплення від коронавірусної хвороби. У них є пропозиції, як запобігти таким наслідкам.
Норвегія відмовилася від COVID-щеплень вакциною AstraZeneca

Норвегія відмовилася від COVID-щеплень вакциною AstraZeneca 12.05.2021

Через появу серйозних побічних дій вакцини від коронавірусу AstraZeneca влада Норвегії вилучила цей препарат з програми імунізації населення, пояснили в Осло.
У США дозволили відновити вакцинацію препаратом Johnson & Johnson

У США дозволили відновити вакцинацію препаратом Johnson & Johnson 24.04.2021

Американські регулятори CDC та FDA рекомендують відновити використання вакцини від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson.
МОЗ України зареєструвало вакцину AstraZeneca корейського виробництва

МОЗ України зареєструвало вакцину AstraZeneca корейського виробництва 21.04.2021

Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало вакцину проти коронавірусу AstraZeneca-SKBio для екстреного медичного застосування.
Чи є зв'язок між векторними вакцинами і тромбозом?

Чи є зв'язок між векторними вакцинами і тромбозом? 19.04.2021

У низки пацієнтів, що вакцинувалися препаратами AstraZeneca і Johnson & Johnson, виявили тромбоз вен головного мозку. Чи пов'язано це з тим, як діють обидві векторні вакцини?

Південна Корея обмежила застосування вакцини від AstraZeneca

Південна Корея обмежила застосування вакцини від AstraZeneca 11.04.2021

Влада Південної Кореї вирішила не поширювати вакцинацію препаратом компанії AstraZeneca на вікову категорію молодше 30 років, оскільки переваги не переважують ризики від цього препарату.
AstraZeneca та тромбоз: регулятор ЄС визнає зв'язок, але користі більше

AstraZeneca та тромбоз: регулятор ЄС визнає зв'язок, але "користі більше" 07.04.2021

У Європейському агентстві з лікарських засобів наполягають, що користь від використання вакцини AstraZeneca переважає можливі ризики.

Експерт єврорегулятора заявив про зв'язок AstraZeneca з появою тромбів

Експерт єврорегулятора заявив про зв'язок AstraZeneca з появою тромбів 06.04.2021

Очевидно існує зв'язок між вакцинацією препаратом AstraZeneca та появою тромбів у мозку деяких щеплених людей, заявив керівник відділу вакцинації Європейського агентства лікарських засобів Марко Кавалері.
Вакцина AstraZeneca: сім смертей від тромбозу у Великобританії

Вакцина AstraZeneca: сім смертей від тромбозу у Великобританії 03.04.2021

Семеро з 30 осіб, у яких виявили тромбоз після щеплення вакциною AstraZeneca у Великобританії, згодом померли. При цьому в країні зробили понад 18 мільйонів щеплень цим препаратом.
Чи викликає тромбоз вакцина проти коронавірусу від AstraZeneca

Чи викликає тромбоз вакцина проти коронавірусу від AstraZeneca 01.04.2021

Через випадки синус-тромбозів щеплення вакциною AstraZeneca призупиняли у низці країн, але швидко його відновили. Нині Німеччина знову обмежує використання препарату.
AstraZeneca - що відомо про цю вакцину від COVID-19

AstraZeneca - що відомо про цю вакцину від COVID-19 01.04.2021

Вакцина, розроблена Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca, поки що єдина, що її використовують в Україні. Але суперечки щодо її безпечності не вщухають.
Дивишся на знімок - а легенів майже немає: медики Прикарпаття на ковідній передовій

"Дивишся на знімок - а легенів майже немає": медики Прикарпаття на ковідній передовій 24.03.2021

Прикарпаття вже місяць перебуває в "червоній" зоні карантину - мальовничі курорти нагадують міста-привиди, на дорогах - блокпости, а лікарі кажуть, що боротися з коронавірусом стало складніше. Репортаж DW з Яремче.

Порожні курорти, повні лікарні: як Прикарпаття бореться з COVID-19 (23.03.2021) 23.03.2021

Під час третьої хвилі пандемії коронавірусу Івано-Франківська область першою з регіонів України потрапила у "червону зону" - жорсткий локдаун тут триває вже місяць. Причиною спалаху лікарі вважають масові заходи під час зимових свят та гірськолижний туризм. Репортаж DW з Прикарпаття.

Тромбоз від вакцини AstraZeneca: німецькі вчені озвучили версію появи

Тромбоз від вакцини AstraZeneca: німецькі вчені озвучили версію появи 19.03.2021

У декого з пацієнтів, щеплених вакциною AstraZeneca, можуть активуватися тромбоцити, що згодом призводить до тромбозу в судинах мозку, припускають вчені.
У країнах ЄС відновлюють вакцинацію препаратом AstraZeneca

У країнах ЄС відновлюють вакцинацію препаратом AstraZeneca 18.03.2021

Після висновків регулятора ЄС щодо безпечності вакцини від коронавірусу AstraZeneca одразу кілька країн Євросоюзу оголосили про поновлення призупиненої раніше вакцинації із застосуванням цього препарату.
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