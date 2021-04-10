У США дозволили відновити вакцинацію препаратом Johnson & Johnson
Американські регулятори CDC та FDA рекомендують відновити використання вакцини від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson.
Janssen - комерційна назва вакцини від коронавірусу виробництва Johnson & Johnson
Американські регулятори - Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) та Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) - дозволили відновити використання у Сполучених Штатах вакцини від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson . Відповідне рішення керівники цих відомств оголосили на брифінгу у п'ятницю, 23 квітня.
"Ми більше не рекомендуємо паузу у використанні цієї вакцини", - зазначила директорка CDC Рошель Валенскі. За її словами, переваги використання препарату набагато вищі за ризик виникнення рідкісних тромбозів, який може бути пов'язаний із вакциною. "На основі ґрунтовного аналізу (можна сказати. - Ред.) - зв'язок, ймовірно, є, але ризик - дуже низький", - зазначила Валенскі, цитує інформагенція Reuters..
Четверо експертів було проти поновлення використання вакцини
Перед цим експерти CDC проголосували за відповідне рішення. При цьому 10 експертів проголосували за рекомендацію відновити вакцинацію препаратом Johnson & Johnson, четверо - проти, один утримався під час голосування.
У FDA своєю чергою заявили, що вакцинація цим препаратом у США може відновитися вже з 24 квітня - рішення вже набуло чинності. В управлінні додали, що підготують оновлені рекомендації з екстреного використання препарату Johnson & Johnson, у яких згадуватиметься ризик виникнення рідкісних тромбозів.
Вакцина Johnson & Johnson і тромбози
Минулого тижня два центри масової вакцинації в штатах Північна Кароліна і Колорадо тимчасово закрилися після того, як деякі люди відчули побічні ефекти після щеплень вакциною компанії Johnson & Johnson.
Американські органи охорони здоров'я рекомендували призупинити вакцинацію цим препаратом та почали розслідування щодо утворення тромбів у осіб, які отримали цю вакцину.
Станом на 13 квітня 2021 року цю вакцину вкололи понад семи мільйонам людей у США. При цьому було лише вісім повідомлень про випадки появи незвичних тромбів, пов'язаних з низьким рівнем тромбоцитів у крові, один з яких був летальним. Усі вони стосувалися людей до 60 років, більшість з яких - жінки. Ці незвичні тромби з'явилися у них протягом трьох тижнів після вакцинації.
При цьому у EMA визнали існування "можливого зв'язку" між вакциною та дуже рідкісними випадками утворення тромбів. Через це в агентстві зазначили, що до інформації про вакцину треба буде додати відповідне попередження.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.