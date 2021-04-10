У США дозволили відновити вакцинацію препаратом Johnson & Johnson

Американські регулятори - Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) та Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) - дозволили відновити використання у Сполучених Штатах вакцини від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson . Відповідне рішення керівники цих відомств оголосили на брифінгу у п'ятницю, 23 квітня.

"Ми більше не рекомендуємо паузу у використанні цієї вакцини", - зазначила директорка CDC Рошель Валенскі. За її словами, переваги використання препарату набагато вищі за ризик виникнення рідкісних тромбозів, який може бути пов'язаний із вакциною. "На основі ґрунтовного аналізу (можна сказати. - Ред.) - зв'язок, ймовірно, є, але ризик - дуже низький", - зазначила Валенскі, цитує інформагенція Reuters..

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Четверо експертів було проти поновлення використання вакцини

Перед цим експерти CDC проголосували за відповідне рішення. При цьому 10 експертів проголосували за рекомендацію відновити вакцинацію препаратом Johnson & Johnson, четверо - проти, один утримався під час голосування.

У FDA своєю чергою заявили, що вакцинація цим препаратом у США може відновитися вже з 24 квітня - рішення вже набуло чинності. В управлінні додали, що підготують оновлені рекомендації з екстреного використання препарату Johnson & Johnson, у яких згадуватиметься ризик виникнення рідкісних тромбозів.

Вакцина Johnson & Johnson і тромбози

Минулого тижня два центри масової вакцинації в штатах Північна Кароліна і Колорадо тимчасово закрилися після того, як деякі люди відчули побічні ефекти після щеплень вакциною компанії Johnson & Johnson.

Американські органи охорони здоров'я рекомендували призупинити вакцинацію цим препаратом та почали розслідування щодо утворення тромбів у осіб, які отримали цю вакцину.

Станом на 13 квітня 2021 року цю вакцину вкололи понад семи мільйонам людей у США. При цьому було лише вісім повідомлень про випадки появи незвичних тромбів, пов'язаних з низьким рівнем тромбоцитів у крові, один з яких був летальним. Усі вони стосувалися людей до 60 років, більшість з яких - жінки. Ці незвичні тромби з'явилися у них протягом трьох тижнів після вакцинації.

Вакцину визнали безпечною і у ЄС

Відповідне розслідування провело і Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). 20 квітня у агентстві також дійшли висновку, що переваги використання препарату Johnson & Johnson перевищують можливі ризики.

При цьому у EMA визнали існування "можливого зв'язку" між вакциною та дуже рідкісними випадками утворення тромбів. Через це в агентстві зазначили, що до інформації про вакцину треба буде додати відповідне попередження.