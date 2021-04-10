Чи є зв'язок між векторними вакцинами і тромбозом?

У низки пацієнтів, що вакцинувалися препаратами AstraZeneca і Johnson & Johnson, виявили тромбоз вен головного мозку. Чи пов'язано це з тим, як діють обидві векторні вакцини?
У низки молодих людей, яким зробили щеплення вакциною AstraZeneca в останні місяці, виявили рідкісний тромбоз вен головного мозку. Тепер схожі випадки фіксують і після вакцинації препаратом Johnson & Johnson, у США навіть призупинили його використання.
Вакцини обох компаній об'єднує те, що вони векторні. Векторні вакцини створюються на базі вже вивчених вірусів, у геном яких вбудовують ген, який несе в собі невелику частину геному SARS-CoV-2. Там він збільшує число білків, запускає імунну відповідь організму й створює антитіла проти коронавірусу. Виникнення тромбозу після щеплень двома векторними вакцинами - просто збіг обставин? Відповідаємо на запитання, пов'язані з цим.
Дуже рідко. У Великобританії, де до 24 березня використали близько 18 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, на той момент тромбоз був виявлений у 30 осіб, семеро з них померли. У Німеччині в період до 29 березня після застосування 2,7 мільйона доз вакцини був зареєстрований 31 випадок тромбозу, померли дев'ятеро осіб. У США, станом на 13 квітня, вкололи 6,8 мільйона доз вакцини Johnson & Johnson, а згодом виявили шість випадків тромбозу, жодного летального результату не зафіксовано. Головний лікар клініки внутрішньої медицини Vivantes у Берліні Роберт Кламрот (Robert Klamroth), однак, підкреслює, що вакцини можуть викликати й інші випадки атипового тромбозу: наприклад, черевної аорти або артерій.
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Хоча тромбоз вен головного мозку, як правило, трапляється дуже рідко, лікарі все ж бачать явні ознаки того, що такі випадки мають відношення до вакцинації. Щороку цей тип тромбозу виявляють приблизно у 2-5 осіб з мільйона. Останні випадки таких тромбозів були зафіксовані саме в проміжку від 4 до 16 днів після отримання вакцин. Це незвичайна частота, каже директор Мікробіологічного інституту університетської клініки в німецькому Ерлангені й член Постійної комісії з вакцинації Крістіан Богдан (Christian Bogdan).
Тромбоз найчастіше трапляється у жінок, ніж у чоловіків, а також частіше у молодих людей, ніж у літніх. Але треба враховувати, що в Німеччині вакцину AstraZeneca отримали більше жінок, ніж чоловіків, зазначає Богдан. Згідно з підрахунками, ймовірність виникнення тромбозу вен головного мозку після щеплення у жінок у 20 разів вища, ніж якби вони не отримували вакцину. У чоловіків - у 15 разів.
Але, з огляду на невелику кількість випадків, цей показник не дуже інформативний. Водночас усі шість випадків виникнення цього тромбозу після використання вакцини Johnson & Johnson у США були виявлені у жінок у віці від 18 до 48 років.
Тромбоз може виникати через автоімунну реакцію організму. Такого висновку незалежно одне від одного дійшли імунологи під керівництвом Андреаса Ґрайнахера (Andreas Greinacher) з університету Грайфсвальда та норвезькі вчені. Йдеться про автоімунну реакцію організму на комплекс гепарин/тромбоцітарний фактор-4.
Це явище відоме як гепарин-індукована тромбоцитопенія (ГІТ). При цьому стані введення препаратів гепарину, який знижує згортання крові й використовується як антикоагулянт, викликає вироблення патологічних антитіл. А вони, в свою чергу, активують тромбоцити з формуванням тромбів. Але у випадку з вакцинами фактор тромбоцитів-4 реагує не на гепарин, а, ймовірно, на щось ще, підозрює берлінський лікар Кламрот: "Це може бути вектор. Це може бути щось зі спайкового білка. Це може бути щось у загальній імунній відповіді, яка має бути пов'язана з фактором тромбоцитів-4".
Якщо в пацієнта є підозра на тромбоз, то його можна швидко діагностувати за допомогою тесту на антитіла, який реагує на комплекс гепарин/тромбоцітарний фактор-4. Це може бути ознакою порушення згортання крові, що активує тромбоцити, так само як і автоімунною реакцією після введення антикоагулянту гепарину. Тромбоцитопенія була діагностована в трьох пацієнтів у США.
За словами Кламрота, найбільш ефективним засобом, крім прийому інших антикоагулянтів, є висококонцентроване лікування певними імуноглобулінами IgG. Ці антитіла служать для "наповнення" імунної системи й витісняють небажані та шкідливі антитіла, що викликають тромбоз.
Той факт, що випадки тромбозу були зафіксовані після застосування двох векторних вакцин, ставить лікарів у безвихідь. "Обидві вакцини засновані на одному принципі й викликають одні й ті ж проблеми. На мій погляд, це свідчить про те, що причиною є сам вектор", - каже Йоганнес Ольденбурґ (Johannes Oldenburg) з Університетської клініки Бонна агентству dpa.
Але досі про випадки виникнення тромбозу після російського "Спутника V" нічого не відомо: Російська Федеральна служба з нагляду у сфері охорони здоров'я (Росздравнадзор) заявляє, що таких випадків немає. Не повідомлялося й про виявлення тромбозів у тих, хто отримав китайську векторну вакцину компанії CanSino. Кламрот сподівається на нові результати досліджень імунологів Грайфсвальда: "Пан Ґрайнахер продовжує дослідження й вивчає, з чим пов'язаний тромбоцітарний фактор-4. Це можуть бути явища заряду, структурні гомології. Є різні гіпотези ... тут ми поки що ходимо в темряві".