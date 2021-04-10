Чи є зв'язок між векторними вакцинами і тромбозом?

У низки молодих людей, яким зробили щеплення вакциною AstraZeneca в останні місяці, виявили рідкісний тромбоз вен головного мозку. Тепер схожі випадки фіксують і після вакцинації препаратом Johnson & Johnson, у США навіть призупинили його використання.

Вакцини обох компаній об'єднує те, що вони векторні. Векторні вакцини створюються на базі вже вивчених вірусів, у геном яких вбудовують ген, який несе в собі невелику частину геному SARS-CoV-2. Там він збільшує число білків, запускає імунну відповідь організму й створює антитіла проти коронавірусу. Виникнення тромбозу після щеплень двома векторними вакцинами - просто збіг обставин? Відповідаємо на запитання, пов'язані з цим.

Як часто трапляється тромбоз вен головного мозку після щеплення?

Дуже рідко. У Великобританії, де до 24 березня використали близько 18 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, на той момент тромбоз був виявлений у 30 осіб, семеро з них померли. У Німеччині в період до 29 березня після застосування 2,7 мільйона ​​доз вакцини був зареєстрований 31 випадок тромбозу, померли дев'ятеро осіб. У США, станом на 13 квітня, вкололи 6,8 мільйона доз вакцини Johnson & Johnson, а згодом виявили шість випадків тромбозу, жодного летального результату не зафіксовано. Головний лікар клініки внутрішньої медицини Vivantes у Берліні Роберт Кламрот (Robert Klamroth), однак, підкреслює, що вакцини можуть викликати й інші випадки атипового тромбозу: наприклад, черевної аорти або артерій.

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Чи пов'язаний тромбоз зі щепленням?

Хоча тромбоз вен головного мозку, як правило, трапляється дуже рідко, лікарі все ж бачать явні ознаки того, що такі випадки мають відношення до вакцинації. Щороку цей тип тромбозу виявляють приблизно у 2-5 осіб з мільйона. Останні випадки таких тромбозів були зафіксовані саме в проміжку від 4 до 16 днів після отримання вакцин. Це незвичайна частота, каже директор Мікробіологічного інституту університетської клініки в німецькому Ерлангені й член Постійної комісії з вакцинації Крістіан Богдан (Christian Bogdan).

Хто більше схильний до ризику тромбозу: жінки чи чоловіки?

Тромбоз найчастіше трапляється у жінок, ніж у чоловіків, а також частіше у молодих людей, ніж у літніх. Але треба враховувати, що в Німеччині вакцину AstraZeneca отримали більше жінок, ніж чоловіків, зазначає Богдан. Згідно з підрахунками, ймовірність виникнення тромбозу вен головного мозку після щеплення у жінок у 20 разів вища, ніж якби вони не отримували вакцину. У чоловіків - у 15 разів.

Але, з огляду на невелику кількість випадків, цей показник не дуже інформативний. Водночас усі шість випадків виникнення цього тромбозу після використання вакцини Johnson & Johnson у США були виявлені у жінок у віці від 18 до 48 років.

Що відомо про мікробіологічні процеси?

Тромбоз може виникати через автоімунну реакцію організму. Такого висновку незалежно одне від одного дійшли імунологи під керівництвом Андреаса Ґрайнахера (Andreas Greinacher) з університету Грайфсвальда та норвезькі вчені. Йдеться про автоімунну реакцію організму на комплекс гепарин/тромбоцітарний фактор-4.

Це явище відоме як гепарин-індукована тромбоцитопенія (ГІТ). При цьому стані введення препаратів гепарину, який знижує згортання крові й використовується як антикоагулянт, викликає вироблення патологічних антитіл. А вони, в свою чергу, активують тромбоцити з формуванням тромбів. Але у випадку з вакцинами фактор тромбоцитів-4 реагує не на гепарин, а, ймовірно, на щось ще, підозрює берлінський лікар Кламрот: "Це може бути вектор. Це може бути щось зі спайкового білка. Це може бути щось у загальній імунній відповіді, яка має бути пов'язана з фактором тромбоцитів-4".

Як розпізнати тромбоз?

Якщо в пацієнта є підозра на тромбоз, то його можна швидко діагностувати за допомогою тесту на антитіла, який реагує на комплекс гепарин/тромбоцітарний фактор-4. Це може бути ознакою порушення згортання крові, що активує тромбоцити, так само як і автоімунною реакцією після введення антикоагулянту гепарину. Тромбоцитопенія була діагностована в трьох пацієнтів у США.

Як лікують тромбоз?

За словами Кламрота, найбільш ефективним засобом, крім прийому інших антикоагулянтів, є висококонцентроване лікування певними імуноглобулінами IgG. Ці антитіла служать для "наповнення" імунної системи й витісняють небажані та шкідливі антитіла, що викликають тромбоз.

Чи всі векторні вакцини під підозрою?

Той факт, що випадки тромбозу були зафіксовані після застосування двох векторних вакцин, ставить лікарів у безвихідь. "Обидві вакцини засновані на одному принципі й викликають одні й ті ж проблеми. На мій погляд, це свідчить про те, що причиною є сам вектор", - каже Йоганнес Ольденбурґ (Johannes Oldenburg) з Університетської клініки Бонна агентству dpa.

Але досі про випадки виникнення тромбозу після російського "Спутника V" нічого не відомо: Російська Федеральна служба з нагляду у сфері охорони здоров'я (Росздравнадзор) заявляє, що таких випадків немає. Не повідомлялося й про виявлення тромбозів у тих, хто отримав китайську векторну вакцину компанії CanSino. Кламрот сподівається на нові результати досліджень імунологів Грайфсвальда: "Пан Ґрайнахер продовжує дослідження й вивчає, з чим пов'язаний тромбоцітарний фактор-4. Це можуть бути явища заряду, структурні гомології. Є різні гіпотези ... тут ми поки що ходимо в темряві".