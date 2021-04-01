 AstraZeneca та тромбоз: регулятор ЄС визнає зв′язок, але ″користі більше″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2021

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AstraZeneca та тромбоз: регулятор ЄС визнає зв'язок, але "користі більше"

У Європейському агентстві з лікарських засобів наполягають, що користь від використання вакцини AstraZeneca переважає можливі ризики.

Регулятор ЄС і надалі радить використовувати вакцину компанії AstraZeneca

Регулятор ЄС і надалі радить використовувати вакцину компанії AstraZeneca

Європейське агентство з лікарських засобів (European Medicines Agency - EMA, ЄАЛЗ) заявило у середу, 7 квітня, що й надалі вбачає більше користі, аніж ризиків у використанні вакцини від коронавірусу, розробленої компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. При цьому в агентстві визнали можливий зв'язок між діючою речовиною вакцини та випадками тромбозу. Ці випадки передусім мали місце у жінок молодше 60 років упродовж двох тижнів після вакцинації.

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"Комітет EMA з оцінки фармакологічних ризиків (PRAC) прийшов сьогодні до висновку, що тромби з низьким рівнем тромбоцитів потрібно включити в список дуже рідкісних побічних ефектів препарату Vaxzevria, який раніше називали вакциною від COVID-19 компанії AstraZeneca", - йдеться у повідомленні на сайті EMA. Утім, зазначили в агентстві, специфічні фактори ризику, за наявними на сьогодні даними, не підтверджено.

Таким чином, EMA не виступила за обмеження використання цієї вакцини для окремих груп населення. За даними агентства, фахівці ретельно вивчили 62 випадки появи тромбів у мозку, а також 24 випадки тромбозу вісцеральних вен, 18 з яких закінчилися смертю пацієнтів.

За словами очільниці PRAC Сабіне Штраус (Sabine Straus), станом на 4 квітня EMA отримала повідомлення про 169 випадків появи тромбів у мозку в людей, які були вакциновані препаратом AstraZeneca. Загалом у країнах Європейського економічного простору вже зроблено 34 мільйони щеплень цією вакциною.

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Нагадаємо, напередодні високопоставлений представник EMA вперше заявив про можливий зв'язок між вакциною компанії AstraZeneca  та випадками тромбозу. За словами керівника відділу вакцинації ЕМА Марко Кавалері, поки неясно, як саме вакцина AstraZeneca може викликати появу тромбів у вакцинованих. "Ми намагаємося отримати точну картину того, що відбувається", - наголосив Кавалері.

Обмеження щодо використання вакцини в окремих країнах

 Через випадки тромбозу використання вакцини AstraZeneca в окремих країнах ЄС для певних груп населення обмежено. У березні її застосування у низці країн ЄС призупиняли, однак після оприлюдненого висновку EMA вакцинацію препаратом здебільшого відновили. У Німеччині та низці інших країн вакцину не радять використовувати для щеплення людей молодше 60 років.

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Британська комісія з вакцинації 7 квітня також переглянула рекомендацію щодо використання вакцини AstraZeneca. Надалі її радять використовувати лише для щеплення дорослих, яким понад 30 років. Комісії відомо про 79 випадків появи тромбів у мозку в людей у Великобританії, яким зробили щеплення цією вакциною, 19 з них померли.

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