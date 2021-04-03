Експерт єврорегулятора заявив про зв'язок AstraZeneca з появою тромбів

Один з керівників Європейського агентства лікарських засобів EMA вперше заявив про ймовірність зв'язку між вакцинацією препаратом AstraZeneca та появою тромбів у мозку деяких щеплених людей. "На мою думку, тепер ми можемо сказати, що очевидно існує зв'язок з вакциною", - заявив керівник відділу вакцинації ЕМА Марко Кавалері в інтерв'ю італійському виданню Messaggero, оприлюдненому у вівторок, 6 квітня.

За його словами, поки не ясно, як саме вакцина AstraZeneca може викликати появу тромбів у вакцинованих. "Ми намагаємося отримати точну картину того, що відбувається", - наголосив Кавалері. Цього тижня EMA має переглянути вплив AstraZeneca та провести пресконференцію, на якій висловить остаточну думку щодо зв'язку препарату з тромбозом.

Серед молодих людей, які отримали вакцинування AstraZeneca спостерігались випадки тромбозу мозку, число яких було більшим, "ніж ми могли б очікувати", визнав Кавалері. Дотепер EMA завжди рекомендувало вакцину AstraZeneca як безпечну та наголошувало, що переваги вакцини явно перевищують можливі негативні наслідки.

Про випадки тромбозу - у тому числі з летальними наслідками - серед людей, вакцинованих AstraZeneca, повідомляли вже у кількох країнах. За даними британського агентства з лікарських засобів MHRA, серед 18 мільйонів щеплень AstraZeneca по всій Великобританії було зафіксовано 30 випадків тромбозу, семеро людей померли. Декілька країн вже призупиняли кампанії вакцинації препаратом AstraZeneca через утворення тромбів, однак потім відновлювали їх.