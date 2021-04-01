Чи викликає тромбоз вакцина проти коронавірусу від AstraZeneca

Щеплення вакциною AstraZeneca в Німеччині більше не роблять особам, молодшим за 60 років. Це рішення ухвалили міністр охорони здоров'я ФРН та глави відповідних відомств федеральних земель після того, як відповідну рекомендацію видали в німецькій Постійній комісії з питань вакцинації (STIKO). Наразі у німецькому Інституті імені Пауля Ерліха відомо про 31 випадок рідкісних тромбозів, що виникли в пацієнтів на території Німеччини в короткий проміжок часу після вакцинації. Дев'ять з них закінчилися для цих людей летально. DW розбиралась, що про це відомо.

Тромб у мозку: що саме виявили лікарі?

При 2,7 мільйона перших доз і 767 других доз вакцини AstraZeneca, які, згідно з останніми даними Інститут імені Роберта Коха (RKI), були введені в рамках масової вакцинації від COVID-19 у Німеччині, повідомляється про 31 випадок так званих синус-тромбозів. Водночас у 19 осіб встановлено брак тромбоцитів у крові, що може впливати на згущення крові.

У разі тромбозів синусів головного мозку тромби закупорюють вени мозку, через які зазвичай до серця прокачується кров, не насичена киснем. Якщо ж кров не може надходити, як треба, у мозку підвищується тиск, що може призвести до утворення там кровотеч. У найгіршому випадку тромбоз синусів мозку призводить до смертельних крововиливів у мозок - інсультів.

Однак до цього часу, зважаючи на статистику, така форма тромбозу була рідкісною: у середньому протягом року вона виникає у двох-п'яти людей на мільйон.

Останні дослідження свідчать про більшу кількість тих, у кого спостерігається тромбоз синусів мозку. Так, за даними дослідження австралійських вчених, йдеться про цифру до 15,7 випадка такого тромбозу на мільйон за рік, каже Пол Хантер, професор медицини в Університеті Східної Англії. "Це означає, що актуальні показники недооцінені у чотири-вісім разів", - пояснює фахівець.

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Чи усі тромбози однакові?

Після оголошення в Німеччині рішення про призупинення використання вакцини AstraZeneca в середині березня, в країні відразу розгорнулася дискусія. Власне, ризик утворення тромбозу і раніше існував, приміром, у жінок, котрі приймають протизаплідні пігулки. Тож чому через 1100 випадків тромбозів на мільйон жінок ніхто пігулки не забороняє, а після семи випадків на 1,6 мільйона щеплених проти коронавірусної хвороби - відразу зривається план і стратегія вакцинації?

Експерт з медичних питань Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) розкритикував в одному з інтерв'ю подібне порівняння. Синус-тромбози, що викликали занепокоєння у зв'язку з вакциною, мовляв не можна порівнювати за їхньою серйозністю із тими тромбозами, що виникають внаслідок прийому протизаплідних пігулок.

Коли йдеться про останні, то мають на увазі тромбози вен ніг. У цьому випадку згустки крові закупорюють вени у ногах, які можуть, якщо вони відірвуться, потрапити у легені та спричинити емболію.

Однак прийом протизаплідних пігулок також сприяє утворенню небезпечних синус-тромбозів. "Жінок це стосується частіше, ніж чоловіків, і вірогідно, що у цьому грають роль гормони. На пізніх термінах вагітності, після пологів та у жінок, що приймають протизаплідні пігулки, ми найчастіше спостерігаємо синус-тромбози", - каже Петер Берліт (Peter Berlit), генеральний секретар Німецького неврологічного товариства у розмові з DW. Незалежно від статі, молоді люди страждають від таких тромбозів частіше, ніж особи похилого віку.

AstraZeneca - виправдане побоювання?

Рішення здебільшого припинити введення вакцини особам, молодшим за 60 років, було ухвалено не просто так. Відповідну рекомендацію 31 березня оприлюднила німецька Постійна комісія з питань вакцинації (STIKO). У повідомленні комісії вказується на те, що тромбози хоч і є рідкісним явищем, але вони мають серйозні наслідки.

Оскільки тромбози фіксували переважно в осіб, молодших за 60 років, у STIKO радять обмежити щеплення людям цієї вікової групи.

Як саме утворюються синус-тромбози і чи є достовірний зв'язок між їхнім утворенням і щепленням - все це, як і раніше, досі достеменно не з'ясовано. Дослідники з Грайфсвальда ще наприкінці березня оприлюднили результати своєї роботи, в якій вони описали можливий механізм цього явища.

Так, у пробах крові пацієнтів і пацієнток переважно жіночої статі, у яких після щеплення вакциною AstraZeneca розвинувся тромбоз, були знайдені антитіла, які активували тромбоцити. Це призводило до згущення крові, її згортання, і таким чином можуть утворюватися тромби.

Ці результати були опубліковані у так званому препринт-виданні Research Square. Це означає, що вони не були перевірені незалежними експертами. Але для дослідження безпеки вакцини та рекомендацій з боку комісій на кшталт STIKO подібні швидкі результати можуть бути важливими.

"Це ще не повна картина, але це питання того, які попередні висновки можна з цього зробити", - каже Роберт Кламрот (Robert Klamroth), головний лікар терапевтичного відділення клініки Vivantes у Берліні. У цих даних він бачить додатковий аргумент на користь взаємозв'язку між вакциною AstraZeneca і тромбозами.

"Важливо наголосити, що щеплення не супроводжується підвищенням ризику загальних тромбозів - він не збільшується, - каже Аліс Ассінґер з Медичного університету Відня. - Якщо подивитися на велику кількість щеплень буде помітно, якими рідкісним є синус-тромбоз і наскільки низьким є ризик його отримати. Ще ніколи за такий короткий проміжок часу не було щеплено стільки людей, що й зробило виявлення рідкісних побічних ефектів можливим.

Водночас при COVID-19 також збільшується ризик розвитку тромбозів. Це, ймовірно, пов'язане із тим, що імунна система людини при COVID-19 підвищує інтенсивність певних захисних реакцій, які призводять до згущення крові та часто викликають тромбози.

"Клаптикова" стратегія щеплення - яке рішення є правильним?

Цікавим при цьому є те, що у Великобританії при 13,7 мільйона введених доз вакцини AstraZeneca досі відомо лише про чотири виявлені випадки синус-тромбозів. У країні й надалі продовжується вакцинація цим препаратом.

"Ймовірним поясненням може бути те, що спочатку щеплення робили старшим віковим групам, а у цьому випадку подібних ускладнень майже не спостерігається. Можливим наслідком з цього може бути те, що жінок до 55 років будуть вакцинувати іншим препаратом, аби максимально знизити кількість атипових тромбозів", - каже Йоганнес Ольденбурґ (Johannes Oldenburg), голова правління Спілки дослідників тромбозу і гематозу (GTH).

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) оголосило про проведення нових консультацій, які будуть присвячені безпеці вакцини AstraZeneca. На весь Європейський Союз у базі даних EudraVigilance зафіксовано 59 випадків синус-тромбозів, які розглядають як можливу побічну дію препарату. Раніше у EMA наголошували, що переваги використання вакцини перевищують ризики.

З огляду на інші препарати та будь-які пов'язані із ними тромбози поки нічого не чутно. "Наразі немає жодних свідчень того, що ці ускладнення частіше виникають при введенні будь-якої з інших дозволених вакцин. Навіть зараз, коли увага є особливо високою. За кожним новим дозволеним препаратом однозначно будуть уважно спостерігати у цьому контексті", - каже Ольденбурґ

На що мають зважати вакциновані люди?

Той, хто отримав щеплення вакциною AstraZeneca, повинен звертати увагу на певні симптоми, каже Берліт: "Особи, які протягом перших 2-3 тижнів після вакцинації мають постійний дуже сильний головний біль, мають бути обстежені". Так само на тлі головного болю вказувати на тромбоз можуть точкові синці на шкірі.

Якщо ж головний біль виникає на пару годин на день, то спершу не треба хвилюватись. Тим більше, що погода нині дуже мінлива.

2,7 мільйона осіб, щеплених у Німеччині першою дозою вакцини, на початку травня мають отримати друге щеплення. На що варто чекати тим з них, хто є відносно молодим? До кінця квітня STIKO розробить рекомендації й для цього випадку, зазначають у пресрелізі комісії.

Цю статтю актуалізовано 31.03.2021.