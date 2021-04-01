Чи викликає тромбоз вакцина проти коронавірусу від AstraZeneca

Через випадки синус-тромбозів щеплення вакциною AstraZeneca призупиняли у низці країн, але швидко його відновили. Нині Німеччина знову обмежує використання препарату.
Щеплення вакциною AstraZeneca в Німеччині більше не роблять особам, молодшим за 60 років. Це рішення ухвалили міністр охорони здоров'я ФРН та глави відповідних відомств федеральних земель після того, як відповідну рекомендацію видали в німецькій Постійній комісії з питань вакцинації (STIKO). Наразі у німецькому Інституті імені Пауля Ерліха відомо про 31 випадок рідкісних тромбозів, що виникли в пацієнтів на території Німеччини в короткий проміжок часу після вакцинації. Дев'ять з них закінчилися для цих людей летально. DW розбиралась, що про це відомо.
При 2,7 мільйона перших доз і 767 других доз вакцини AstraZeneca, які, згідно з останніми даними Інститут імені Роберта Коха (RKI), були введені в рамках масової вакцинації від COVID-19 у Німеччині, повідомляється про 31 випадок так званих синус-тромбозів. Водночас у 19 осіб встановлено брак тромбоцитів у крові, що може впливати на згущення крові.
У разі тромбозів синусів головного мозку тромби закупорюють вени мозку, через які зазвичай до серця прокачується кров, не насичена киснем. Якщо ж кров не може надходити, як треба, у мозку підвищується тиск, що може призвести до утворення там кровотеч. У найгіршому випадку тромбоз синусів мозку призводить до смертельних крововиливів у мозок - інсультів.
Однак до цього часу, зважаючи на статистику, така форма тромбозу була рідкісною: у середньому протягом року вона виникає у двох-п'яти людей на мільйон.
Останні дослідження свідчать про більшу кількість тих, у кого спостерігається тромбоз синусів мозку. Так, за даними дослідження австралійських вчених, йдеться про цифру до 15,7 випадка такого тромбозу на мільйон за рік, каже Пол Хантер, професор медицини в Університеті Східної Англії. "Це означає, що актуальні показники недооцінені у чотири-вісім разів", - пояснює фахівець.
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Після оголошення в Німеччині рішення про призупинення використання вакцини AstraZeneca в середині березня, в країні відразу розгорнулася дискусія. Власне, ризик утворення тромбозу і раніше існував, приміром, у жінок, котрі приймають протизаплідні пігулки. Тож чому через 1100 випадків тромбозів на мільйон жінок ніхто пігулки не забороняє, а після семи випадків на 1,6 мільйона щеплених проти коронавірусної хвороби - відразу зривається план і стратегія вакцинації?
Експерт з медичних питань Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) розкритикував в одному з інтерв'ю подібне порівняння. Синус-тромбози, що викликали занепокоєння у зв'язку з вакциною, мовляв не можна порівнювати за їхньою серйозністю із тими тромбозами, що виникають внаслідок прийому протизаплідних пігулок.
Коли йдеться про останні, то мають на увазі тромбози вен ніг. У цьому випадку згустки крові закупорюють вени у ногах, які можуть, якщо вони відірвуться, потрапити у легені та спричинити емболію.
Однак прийом протизаплідних пігулок також сприяє утворенню небезпечних синус-тромбозів. "Жінок це стосується частіше, ніж чоловіків, і вірогідно, що у цьому грають роль гормони. На пізніх термінах вагітності, після пологів та у жінок, що приймають протизаплідні пігулки, ми найчастіше спостерігаємо синус-тромбози", - каже Петер Берліт (Peter Berlit), генеральний секретар Німецького неврологічного товариства у розмові з DW. Незалежно від статі, молоді люди страждають від таких тромбозів частіше, ніж особи похилого віку.
Рішення здебільшого припинити введення вакцини особам, молодшим за 60 років, було ухвалено не просто так. Відповідну рекомендацію 31 березня оприлюднила німецька Постійна комісія з питань вакцинації (STIKO). У повідомленні комісії вказується на те, що тромбози хоч і є рідкісним явищем, але вони мають серйозні наслідки.
Оскільки тромбози фіксували переважно в осіб, молодших за 60 років, у STIKO радять обмежити щеплення людям цієї вікової групи.
Як саме утворюються синус-тромбози і чи є достовірний зв'язок між їхнім утворенням і щепленням - все це, як і раніше, досі достеменно не з'ясовано. Дослідники з Грайфсвальда ще наприкінці березня оприлюднили результати своєї роботи, в якій вони описали можливий механізм цього явища.
Так, у пробах крові пацієнтів і пацієнток переважно жіночої статі, у яких після щеплення вакциною AstraZeneca розвинувся тромбоз, були знайдені антитіла, які активували тромбоцити. Це призводило до згущення крові, її згортання, і таким чином можуть утворюватися тромби.
Ці результати були опубліковані у так званому препринт-виданні Research Square. Це означає, що вони не були перевірені незалежними експертами. Але для дослідження безпеки вакцини та рекомендацій з боку комісій на кшталт STIKO подібні швидкі результати можуть бути важливими.
"Це ще не повна картина, але це питання того, які попередні висновки можна з цього зробити", - каже Роберт Кламрот (Robert Klamroth), головний лікар терапевтичного відділення клініки Vivantes у Берліні. У цих даних він бачить додатковий аргумент на користь взаємозв'язку між вакциною AstraZeneca і тромбозами.
"Важливо наголосити, що щеплення не супроводжується підвищенням ризику загальних тромбозів - він не збільшується, - каже Аліс Ассінґер з Медичного університету Відня. - Якщо подивитися на велику кількість щеплень буде помітно, якими рідкісним є синус-тромбоз і наскільки низьким є ризик його отримати. Ще ніколи за такий короткий проміжок часу не було щеплено стільки людей, що й зробило виявлення рідкісних побічних ефектів можливим.
Водночас при COVID-19 також збільшується ризик розвитку тромбозів. Це, ймовірно, пов'язане із тим, що імунна система людини при COVID-19 підвищує інтенсивність певних захисних реакцій, які призводять до згущення крові та часто викликають тромбози.
Цікавим при цьому є те, що у Великобританії при 13,7 мільйона введених доз вакцини AstraZeneca досі відомо лише про чотири виявлені випадки синус-тромбозів. У країні й надалі продовжується вакцинація цим препаратом.
"Ймовірним поясненням може бути те, що спочатку щеплення робили старшим віковим групам, а у цьому випадку подібних ускладнень майже не спостерігається. Можливим наслідком з цього може бути те, що жінок до 55 років будуть вакцинувати іншим препаратом, аби максимально знизити кількість атипових тромбозів", - каже Йоганнес Ольденбурґ (Johannes Oldenburg), голова правління Спілки дослідників тромбозу і гематозу (GTH).
Європейське агентство лікарських засобів (EMA) оголосило про проведення нових консультацій, які будуть присвячені безпеці вакцини AstraZeneca. На весь Європейський Союз у базі даних EudraVigilance зафіксовано 59 випадків синус-тромбозів, які розглядають як можливу побічну дію препарату. Раніше у EMA наголошували, що переваги використання вакцини перевищують ризики.
З огляду на інші препарати та будь-які пов'язані із ними тромбози поки нічого не чутно. "Наразі немає жодних свідчень того, що ці ускладнення частіше виникають при введенні будь-якої з інших дозволених вакцин. Навіть зараз, коли увага є особливо високою. За кожним новим дозволеним препаратом однозначно будуть уважно спостерігати у цьому контексті", - каже Ольденбурґ
Той, хто отримав щеплення вакциною AstraZeneca, повинен звертати увагу на певні симптоми, каже Берліт: "Особи, які протягом перших 2-3 тижнів після вакцинації мають постійний дуже сильний головний біль, мають бути обстежені". Так само на тлі головного болю вказувати на тромбоз можуть точкові синці на шкірі.
Якщо ж головний біль виникає на пару годин на день, то спершу не треба хвилюватись. Тим більше, що погода нині дуже мінлива.
2,7 мільйона осіб, щеплених у Німеччині першою дозою вакцини, на початку травня мають отримати друге щеплення. На що варто чекати тим з них, хто є відносно молодим? До кінця квітня STIKO розробить рекомендації й для цього випадку, зазначають у пресрелізі комісії.
Цю статтю актуалізовано 31.03.2021.