Коментар: Вакцину AstraZeneca не варто списувати в утиль

Так, двоє людей померли від тромбозу глибоких вен, а інших довелося лікувати у стаціонарі. І так, це дійсно сталося після щеплення цих пацієнтів вакциною AstraZeneca.

Утім, було б дуже передчасним доходити висновку про небезпечність вакцини. По-перше, неясно, чи тромбози справді якось пов'язані з вакциною. По-друге, люди щодня наражають себе на більші небезпеки утворення тромбів, ніж ті, що ймовірно загрожуть їм від вакцинації.

Кореляція чи випадковість?

Насамперед про головне: деякі люди мають схильність до тромбозів - з вакциню чи без неї. Йдеться про збіг обставин чи про причино-наслідкові зв'язки, пов'язані з вакцинацією, може пояснити статистика. Основне ж питання: чи можна говорити про незвично часті випадки тромбозу після вакцинації?

Зрештою, з того, що нам відомо зараз, вакцини від AstraZeneca таке твердження не стосується. Лише у самій Великобританії вже було використано 11 мільйонів доз цієї вакцини. Після їх застосування у трьох випадках з'явився тромбоз глибоких вен. На 1,6 мільйона введених доз у Німеччині таких випадків було сім.

Це дорівнює чотирьом випадкам на мільйон вакцинованих від початку кампанії вакцинації у ФРН в лютому. Без вакцинації такий тромбоз на рік реєструють у двох-п'ятьох випадках на мільйон населення.

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Останні випадки також походять із мільйонної партії вакцини. За такої великої кількості щеплень не виключено, що випадково утворення тромбозу могло збігтися у часі з вакцинацією.

Разом з тим, цілком слушно, що регуляторні органи ще раз ретельно перевіряють усі наявні дослідження та цифри, адже багато таких досліджень через пришвидшену процедуру видачі дозволів ще навіть не доведені до кінця.

До речі, трапляються і смертельні випадки після вакцинації, особливо серед осіб похилого віку та важкохворих. І такий вже природний задум - колись усі ми помремо, з вакциною чи без.

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Високий ризик тромбозу у повсякденному житті

Причин для паніки тут немає. Щодня ми цілком свідомо наражаємо себе на вищі ризики тромбозу, ніж ті, які, можливо, несе у собі вакцина. Ось кілька відомих і підтверджених наукою прикладів. З мільйона жінок, які приймають протизаплідні пігулки, у близько 1100 виникає тромбоз.

До того ж доведено, що різноманітні фактори та спосіб життя можуть подвоїти ризик виникнення тромбозу. Це стосується зайвої ваги, подорожей на далекі відстані (особливо авіаперельотів, автомобільних, автобусних та поїздок залізницею) і паління. Усі ці фактори підтверджені науково. Однак це ніяк не пов'язано із вакцинацією.

Та нам слід пам'ятати і про наступне: тромбози глибоких вен вважають рідкіснішою та небезпечнішою формою тромбозу.

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Вакцини рятують життя

Разом з тим, ми зараз перебуваємо на порозі небезпечної третьої інфекційної хвилі коронавірусу. Фахівці прогнозують, що у Німеччині на Великодні свята рівень захворюваності перевищить показник у 300 випадків на тиждень на 100 тисяч населення.

Усі наявні зараз на ринку вакцини показали свою ефективність. Це означає, що вони запобігають важкому перебігові хвороби також і при домінантних нині мутаціях вірусу.

Тож правда у тому, що вакцини рятують життя. І також вакцина від AstraZeneca насамперед рятує життя. З огляду на глобальне поширення коронавірусу у світі, наявних вже 120 мільйонах інфікованих та 2,6 мільйона померлих, ми не можемо собі дозволити списати в утиль бодай одну дозу вакцини.

Кожна доза вакцини має бути використана за призначенням - для щеплення у плече. І якщо колись таки настане моя черга прищепитися, я охоче скористаюсь і вакциною від AstraZeneca.

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