ЄАЛЗ не бачить зв'язку між вакциною AstraZeneca та випадками тромбозу

Очільниця Європейського агентства з лікарських засобів (ЄАЛЗ) Емер Кук заявила, що експерти ЄАЛЗ поки не мають доказів зв'язку між щепленням вакциною від коронавірусу компанії AstraZeneca до випадками тромбозу серед вакцинованих.

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Як зазначила Кук у вівторок, 16 березня, під час відеопресконференції, поки фахівці ЄАЛЗ перевіряють, йдеться про побічну дію препарату чи має місце випадковий збіг. Очікується, що відповідну оцінку ЄАЛЗ представить уже 18 березня.

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За словами очільниці агентства, коли вакцинують мільйони людей, то в декого можуть проявитися рідкісні хворобливі реакції. Однак поки потрібно перевірити, чи є зв'язок між вакциною і цими випадками, пояснила вона. "Нам спочатку потрібно отримати факти", - наголосила Кук, цитує інформагенція dpa.

Користь від препарату значно переважає можливі ризики

Водночас Кук підкреслила, що в ЄАЛЗ і надалі переконані в дієвості цього препарату, а також у тому, що користь від нього переважує можливу шкоду в окремих випадках. "Ми й досі глибоко переконані, що переваги вакцини AstraZeneca щодо запобігання хвороби COVID-19 з супутнім ризиком госпіталізації й смерті переважують ризики цих побічних ефектів", - сказала Кук.

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Нагадаємо, 15 березня Німеччина призупинила вакцинацію від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Згодом про призупинення вакцинації препаратом AstraZeneca заявили також Італія та Франція.

Окрім того, ввечері 15 березня про призупинення використання вакцини AstraZeneca заявили в МОЗ Іспанії - у цій країні препарат не застосовуватимуть щонайменше наступні два тижні.

Раніше використання AstraZeneca призупинили Данія, Нідерланди, Ірландія, Болгарія та інші країни. Це сталося після того, як стало відомо про "тяжкі випадки" утворення тромбів у людей, які були щеплені цією вакциною в Данії. Однак остаточно не з'ясовано, чи існує зв'язок між щепленнями та порушеннями згортання крові. У Данії після вакцинації померла одна людина. На вихідних в італійському регіоні П'ємонт помер вчитель, який був щеплений цією вакциною.

16 березня використання вакцини AstraZeneca призупинила також влада Швеції.