Ірландія також призупиняє використання вакцини AstraZeneca

Національний консультативний комітет Ірландії з імунізації у неділю, 14 березня, виступив за призупинення використання вакцини проти COVID-19 виробництва AstraZeneca, передає агентство Reuters.

Повідомляється, що це рішення було ухвалене після отримання нової інформації з Норвегії. У цій країні у суботу місцеві органи охорони здоров'я повідомили про те, що троє медиків, які нещодавно отримали щеплення вакциною AstraZeneca, потрапили до лікарні, де проходять курс лікування від кровотечі, тромбів і низької кількості тромбоцитів.

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В ірландському комітеті з імунізації зазначають, що з цього не випливає, що існує якийсь зв'язок між застосування вакцини AstraZeneca і даними випадками. Але до отримання додаткової інформації та в якості запобіжного заходу застосування вакцини не рекомендується, зазначили в комітеті.

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Таким чином Ірландія поповнила перелік тих країн, що заявили про призупинення або відмову від вакцинування населення препаратом AstraZeneca після появи повідомлень про виникнення тромбів у декількох данських пацієнтів, яким зробили щеплення.

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За останніми даними, які наводить dpa, в Ірландії зробили вже 570 тисяч щеплень, 20 відсотків з яких - вакциною від AstraZeneca. Переважно їх зробили медичним працівникам, адже використання препарату спочатку не рекомендувалося для осіб старше 70 років.