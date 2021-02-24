У Данії, Ісландії та Норвегії призупинили використання вакцини AstraZeneca

У Данії в четвер, 11 березня, оголосили про призупинення на 14 днів використання вакцини від коронавірусу, розробленої фармацевтичною компанією AstraZeneca. Міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хеуніке назвав цей захід "застережним".

Раніше в країні заявляли про можливі побічні ефекти застосування вакцини AstraZeneca, зокрема утворення тромбів у крові людей, яким вкололи препарат. Також у Данії зареєстровано смерть вакцинованої особи. Втім, зв'язок між утворенням тромбів та вакциною AstraZeneca не доведено.

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Услід за Данією про призупинення використання AstraZeneca оголосили також Ісландія та Норвегія. У Норвегії цією вакциною щепили 121 тисячу людей. "Ми чекаємо на інформацію про те, чи є зв'язок між вакциною та тромбами", - оголосив представник Норвезького інституту громадського здоров'я.

Тим часом шведське Агентство з медичних продуктів заявило, що не має достатньо інформації, щоб призупинити щеплення. За словами представниці агенства, у Швеції зафіксовани два випадки тромбозу після щеплення AstraZeneca та десять аналогічних випадків після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech. Загалом у країні вакциновано понад мільйон осіб.

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У свою чергу Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало розслідування щодо вакцини AstraZeneca. "Зараз немає вказівок на те, що вакцинація спричинила ці стани, які не вказані як побічні ефекти цієї вакцини", - йдеться в заяві агенства. На 9 березня було зареєстровано лише 22 випадки тромбозу серед трьох мільйонів осіб, вакцинованих AstraZeneca в Європейській економічній зоні, повідомило EMA.