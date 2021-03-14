Нідерланди також призупинили щеплення вакциною AstraZeneca

Нідерланди призупиняють застосування вакцини AstraZeneca як мінімум до 29 березня в якості запобіжного заходу. Про це у неділю, 14 березня, повідомив уряд країни.

Як зазначає агентство Reuters, таке рішення призведе до затримок у планах з масової вакцинації у Нідерландах, які вже замовили 12 мільйонів доз вакцини від AstraZeneca і планували у найближчі два тижні використати близько 290 тисяч доз цього препарату.

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В уряді пояснили, що рішення про призупинення використання вакцини було ухвалене після отримання даних з Данії і Норвегії про можливі серйозні побічні ефекти, які з'являються у людей після щеплення. У повідомленні також уточнюється, що влада чекатиме результатів розслідування з боку Європейського агентства лікарських засобів (EMA). "Ми не можемо допустити жодних сумнівів щодо вакцини. Ми повинні переконатися, що все гаразд, тому розумно поки зробити паузу", - заявив міністр охорони здоров'я Нідерландів Уго де Йонге.

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Таким чином Нідерланди стали ще однією країною, яка заявила про призупинення або відмову від вакцинування населення препаратом AstraZeneca після появи повідомлень про виникнення тромбів у декількох данських пацієнтів, яким зробили щеплення. Раніше окрім Данії про це оголосили також Ісландія, Норвегія, Румунія, Болгарія та Ірландія.

AstraZeneca заявляє про безпеку її вакцини

Тим часом у неділю компанія-виробник вакцини AstraZeneca заявила, що аналіз даних щодо людей, вакцинованих її вакциною COVID-19, не показав жодних доказів підвищеного ризику утворення тромбів, а випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.

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"Ретельний огляд усіх наявних даних про безпеку понад 17 мільйонів людей, щеплених вакциною від COVID-19 AstraZeneca у Європейському Союзі та Великобританії, не виявив доказів підвищеного ризику легеневої емболії, тромбозу глибоких вен або тромбоцитопенії у будь-якому віці, групі, статі, партії або в будь-якій конкретній країні", - зазначили у компанії.

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