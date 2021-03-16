 Кулеба пояснив, чому західні країни не діляться вакциною з Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2021

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Новини

Кулеба пояснив, чому західні країни не діляться вакциною з Україною

Країни ЄС не можуть поділитися з Україною вакцинами проти коронавірусу через зрив графіка постачань, запевняє Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Україна має домовленості з країнами ЄС, які мають поділитися з нею вакциною від коронавірусу, проте графік постачання вакцини до цих країн ЄС був зірваний, повідомив у вівторок, 16 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"У нас ще з минулого року були переговори і домовленості з деякими країнами ЄС про те, що вони поділяться з Україною вакциною. І конкретні домовленості були досягнуті. Але графік постачання вакцини до самих цих країн ЄС був, по суті, зірваний, відповідно, посунулися і ті дати, коли ці країни можуть поділитися з нами надлишками вакцини", - сказав він на пресконференції після переговорів із міністром закордонних справ Словенії Анже Логаром у Києві, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Глава МЗС зазначив, що це тільки один із потенційних каналів постачання вакцини. "Ми фокусуємося на контрактах із безпосередніми виробниками вакцини", - додав він.

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Кулеба також наголосив, що Україна підтримує якомога ширший доступ громадян до безпечних та якісних вакцин, незалежно від того, яка компанія їх виробила. "Єдиний виняток із правила - російська вакцина "Супутник", оскільки Росія перетворила її на гібридну зброю та інструмент політичного впливу", - пояснив урядовець.

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    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

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    Автор: Андрій Гурков



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