У Єврокомісії очікують прискорення темпів вакцинації в ЄС у квітні
Кількість поставлених у ЄС доз вакцин у квітні має зрости порівняно з березнем вдвічі до 100 мільйонів, запевнила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже про постачання до ЄС 100 мільйонів доз вакцин на місяць
Президентка Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) очікує у квітні значного прискорення кампанії щеплення від коронавірусу в Євросоюзі.
З огляду на плани виробників, а також на те, що в ЄС мають намір найближчим часом дозволити й інші вакцини, з квітня обсяги поставок вакцин мають зрости у два рази, сказала фон дер Ляєн в інтерв'ю виданням Stuttgarter Zeitung і Stuttgarter Nachrichten, оприлюдненому в понеділок, 8 березня.
Президентка Єврокомісії розраховує на постачання у другому кварталі поточного року близько 100 мільйонів доз вакцин на місяць. При цьому в січні ЄС отримав близько 20 мільйонів доз, а в лютому - близько 30 мільйонів. У березні ЄС очікує надходження близько 50 мільйонів доз вакцин.
За даними видань, при постачанні в ЄС 100 мільйонів доз вакцин щосяця, частка Німеччини становитиме близько 20 мільйонів доз. У такому разі країні доведеться значно збільшити потужності для вакцинації на місцях. Адже за період з 28 грудня по 5 березня в країні зробили лише близько 7,3 мільйона щеплень.
В інтерв'ю Урсула фон дер Ляєн також висловила сподівання, що влітку європейці зможуть безпечно подорожувати. Для цього важлива співпраця та обмін даними між урядами країн ЄС, наголосила вона.
Нагадаємо, у Єврокомісії планують до кінця березня представити проєкт цифрового паспорта вакцинації для тих, хто зробив щеплення від коронавірусу. Глави держав та урядів на останньому саміті ЄС заявили про намір запровадження таких паспортів до літа. Поки що неясно, чи буде цей документ сприяти полегшенню можливостей щодо поїздок або відвідування ресторанів чи інших закладів або заходів для тих, хто вакцинувався. Ймовірно, це залишатимуть на розсуд окремих держав ЄС. Приміром, у Ізраїлі "зелений паспорт" надає такі переваги вакцинованим особам.
Ізраїль запровадив "зелені паспорти" для тих, хто отримав щеплення (01.03.2021)
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.