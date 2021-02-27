У Єврокомісії очікують прискорення темпів вакцинації в ЄС у квітні

Президентка Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) очікує у квітні значного прискорення кампанії щеплення від коронавірусу в Євросоюзі.

З огляду на плани виробників, а також на те, що в ЄС мають намір найближчим часом дозволити й інші вакцини, з квітня обсяги поставок вакцин мають зрости у два рази, сказала фон дер Ляєн в інтерв'ю виданням Stuttgarter Zeitung і Stuttgarter Nachrichten, оприлюдненому в понеділок, 8 березня.

Президентка Єврокомісії розраховує на постачання у другому кварталі поточного року близько 100 мільйонів доз вакцин на місяць. При цьому в січні ЄС отримав близько 20 мільйонів доз, а в лютому - близько 30 мільйонів. У березні ЄС очікує надходження близько 50 мільйонів доз вакцин.

За даними видань, при постачанні в ЄС 100 мільйонів доз вакцин щосяця, частка Німеччини становитиме близько 20 мільйонів доз. У такому разі країні доведеться значно збільшити потужності для вакцинації на місцях. Адже за період з 28 грудня по 5 березня в країні зробили лише близько 7,3 мільйона щеплень.

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В інтерв'ю Урсула фон дер Ляєн також висловила сподівання, що влітку європейці зможуть безпечно подорожувати. Для цього важлива співпраця та обмін даними між урядами країн ЄС, наголосила вона.

Нагадаємо, у Єврокомісії планують до кінця березня представити проєкт цифрового паспорта вакцинації для тих, хто зробив щеплення від коронавірусу. Глави держав та урядів на останньому саміті ЄС заявили про намір запровадження таких паспортів до літа. Поки що неясно, чи буде цей документ сприяти полегшенню можливостей щодо поїздок або відвідування ресторанів чи інших закладів або заходів для тих, хто вакцинувався. Ймовірно, це залишатимуть на розсуд окремих держав ЄС. Приміром, у Ізраїлі "зелений паспорт" надає такі переваги вакцинованим особам.

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