Вакцинація від коронавірусу: хто і чому в Україні відмовляється від щеплення

На заваді вакцинації проти коронавірусу в Україні став не лише брак препаратів, але й недовіра українців до вакцин. За даними опитувань, вакцинуватися не готова половина громадян. Серед "відмовників" є і багато медиків.
25-річний Нестор Малярчук ставить свій підпис під згодою на щеплення, лікарка вимірює йому температуру, рівень кисню в крові та пульс, розпитує про стан здоров'я. Чоловік каже, що почувається добре, знімає светр, сідає на кушетку й медсестра вколює йому в плече дозу вакцини Covishield - одну з півмільйона, що їх наразі отримала Україна. "Прекрасно почуваюся, все нормально, всім раджу - і не треба вірити ні в які конспірологічні теорії ", - каже Нестор. Молодий чоловік працює вчителем історії.
"Вакцинація потрібна, - погоджується 44-річний співробітник комунального підприємства Віктор Полікарпов, який також щойно отримав ін'єкцію у лікарні міста Яремче, що на Прикарпатті. - Мої дорослі діти згодні зі мною, теж хотіли б вакцинуватися, а от дружина ще вагається".
Загалом у черзі до маніпуляційного кабінету Яремчанської лікарні - кілька десятків людей. Серед них є освітяни, комунальники, депутати міської ради. Щеплення їм роблять залишками препарату - багато медиків, які мали б вакцинуватися в першу чергу, від своєї дози відмовились.
Читайте також: "Дивишся на знімок - а легенів майже немає": медики Прикарпаття на ковідній передовій
За словами інфекціоністки Яремчанської лікарні Галини Мацюк, наразі від щеплення відмовилась більшість персоналу - серед них і медсестри, і лікарі. Серед "відмовників", розповідає лікарка, багато тих, хто вже перехворів. "Деякі працівники мають певний рівень антитіл, роблять ІФА-тести (тест для виявлення антитіл COVID-19. - Ред.) і кажуть, що поки що не мають потреби, - пояснює лікарка. - Частина говорить, що подивляться, як поведе себе вакцина, які будуть результати, наслідки - трошки є така пересторога, недовіра, боязнь".
Нестор Малярчук: "Прекрасно почуваюся, все нормально - і не треба вірити ні в які конспірологічні теорії"
Сама лікарка, хоч і перехворіла на коронавірусну хворобу, щеплення зробила. Каже, що у неї та її колег, які пройшли вакцинацію, серйозних ускладнень не було. "Температурили, були болі у м'язах, загальна в'ялість, місцеві реакції на укол, - згадує Галина Мацюк. - Але це швидко знімалося, й люди не втрачали працездатності, на наступний день поверталися до роботи".
У порівнянні з важкими коронавірусними пневмоніями, коли хворі тижнями залежать від кисню, ці симптоми справді не є чимось страшним. Показово, що найбільше прихильників вакцинації журналісти DW зустріли саме серед пацієнтів лікарні.
Недовіру багатьох колег до вакцини лікарка Галина Мацюк пояснює повідомленнями у ЗМІ про нібито небезпеку вакцини AstraZeneca, яку під локальною торговельною назвою Covishield використовує Україна. У середині березня низка країн ЄС тимчасово призупинили щеплення цим препаратом. Причиною стали повідомлення про одиничні випадки виникнення тромбів у декого з мільйонів вакцинованих. Щоправда, Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) незабаром підтвердило безпечність та ефективність вакцини. Продовжити щеплення препаратом рекомендувала також Всесвітня організації охорони здоров'я.
Після висновків ЄАЛЗ про безпечність вакцини AstraZeneca, країни ЄС, які раніше відклали її використання, зокрема Німеччина, поновили вакцинацію цим препаратом. Тим часом Україні доводиться відновлювати не використання вакцини, а її репутацію. Критика препарату, не підкріплена жодними фактами чи раціональними аргументами, в Україні почалася ще до перевірки в Євросоюзі зв'язку між щепленням та тромбозами, а доклалися до неї представники протилежних за ідеологією політичних таборів.
Колишній президент України, а нині народний депутат і лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко на засіданні погоджувальної ради парламенту 1 березня звинуватив владу у провалі кампанії з вакцинації та розкритикував ту вакцину, яку закупила Україна.
Приблизно в той же час нардеп від партії "Опозиційна платформа - За життя" Олександр Качний в ефірі одного з українських телеканалів висловив сумнів, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов щепився саме вакциною Covishield. Згодом проти вакцини AstraZeneca виступила й лідерка парламентської фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Депутатка закликала - "як інші країни" - придбати вакцину, яку можна "без будь-яких сумнівів давати людям".
Читайте також: Мутації коронавірусу в Україні - ситуація може вийти з-під контролю
За результатами дослідження соціологічної групи "Рейтинг", щепитися препаратом Covishield нині готові лише 27 відсотків українців. Це на 20 відсотків менше, ніж прихильників вакцинації загалом - зробити щеплення, якщо воно буде безкоштовним, бажають 47 відсотків громадян. Водночас інша половина українців не готова вакцинуватись навіть безоплатно, а 38 відсотків вірять, що вакцини - це "заробіток на людях та спосіб їх контролю".
Одна з причин недовіри до препарату Covishield - його індійське походження. За даними дослідження групи "Рейтинг", вакцинам, виготовленим в Індії, довіряють лише 30 відсотків українців, не довіряють - 45. Після прибуття препарату в Україну в деяких ЗМІ почали з'являтися повідомлення, ніби Covishield - "не зовсім" AstaZeneca, а лише її версія для бідних країн, ефективність якої нижча за "справжню" оксфордську вакцину.
Натомість експерти зауважують, що ці твердження не мають жодних підстав. "Це повністю ідентична вакцина, - пояснює в розмові з DW відомий імунолог Федір Лапій. - Так само безглуздо було би спекулювати, чи є "Кока-кола", яка виготовляється в Україні, напоєм, аналогічним тому, що виробляється в США". За словами Лапія, дослідження підтвердили, що AstaZeneca, якою вакцинували вже мільйони людей у всьому світі, є ефективною, зокрема, проти британського варіанту коронавірусу.
Експерт наголошує, що причиною для відмови від вакцинації не має бути і вже перенесений COVID-19, адже повторні випадки захворювання трапляються і за наявності антитіл. "Наразі не визначено, який рівень антитіл можна вважати достатнім для захисту, до того ж результати тесту можуть бути хибними, - пояснює імунолог. - Натомість є дослідження, які демонструють, що вакцинація людей, які перехворіли, є безпечною і рівень антитіл у них після щеплення зростає у рази".