Вакцинація від коронавірусу: хто і чому в Україні відмовляється від щеплення

25-річний Нестор Малярчук ставить свій підпис під згодою на щеплення, лікарка вимірює йому температуру, рівень кисню в крові та пульс, розпитує про стан здоров'я. Чоловік каже, що почувається добре, знімає светр, сідає на кушетку й медсестра вколює йому в плече дозу вакцини Covishield - одну з півмільйона, що їх наразі отримала Україна. "Прекрасно почуваюся, все нормально, всім раджу - і не треба вірити ні в які конспірологічні теорії ", - каже Нестор. Молодий чоловік працює вчителем історії.

Перед щепленням

"Вакцинація потрібна, - погоджується 44-річний співробітник комунального підприємства Віктор Полікарпов, який також щойно отримав ін'єкцію у лікарні міста Яремче, що на Прикарпатті. - Мої дорослі діти згодні зі мною, теж хотіли б вакцинуватися, а от дружина ще вагається".

Загалом у черзі до маніпуляційного кабінету Яремчанської лікарні - кілька десятків людей. Серед них є освітяни, комунальники, депутати міської ради. Щеплення їм роблять залишками препарату - багато медиків, які мали б вакцинуватися в першу чергу, від своєї дози відмовились.

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Чому навіть медики стають "крайніми" на вакцинацію?

За словами інфекціоністки Яремчанської лікарні Галини Мацюк, наразі від щеплення відмовилась більшість персоналу - серед них і медсестри, і лікарі. Серед "відмовників", розповідає лікарка, багато тих, хто вже перехворів. "Деякі працівники мають певний рівень антитіл, роблять ІФА-тести (тест для виявлення антитіл COVID-19. - Ред.) і кажуть, що поки що не мають потреби, - пояснює лікарка. - Частина говорить, що подивляться, як поведе себе вакцина, які будуть результати, наслідки - трошки є така пересторога, недовіра, боязнь".

Нестор Малярчук: "Прекрасно почуваюся, все нормально - і не треба вірити ні в які конспірологічні теорії"

Сама лікарка, хоч і перехворіла на коронавірусну хворобу, щеплення зробила. Каже, що у неї та її колег, які пройшли вакцинацію, серйозних ускладнень не було. "Температурили, були болі у м'язах, загальна в'ялість, місцеві реакції на укол, - згадує Галина Мацюк. - Але це швидко знімалося, й люди не втрачали працездатності, на наступний день поверталися до роботи".

У порівнянні з важкими коронавірусними пневмоніями, коли хворі тижнями залежать від кисню, ці симптоми справді не є чимось страшним. Показово, що найбільше прихильників вакцинації журналісти DW зустріли саме серед пацієнтів лікарні.

Недовіру багатьох колег до вакцини лікарка Галина Мацюк пояснює повідомленнями у ЗМІ про нібито небезпеку вакцини AstraZeneca, яку під локальною торговельною назвою Covishield використовує Україна. У середині березня низка країн ЄС тимчасово призупинили щеплення цим препаратом. Причиною стали повідомлення про одиничні випадки виникнення тромбів у декого з мільйонів вакцинованих. Щоправда, Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) незабаром підтвердило безпечність та ефективність вакцини. Продовжити щеплення препаратом рекомендувала також Всесвітня організації охорони здоров'я.

Нападки на вакцину в Україні

Після висновків ЄАЛЗ про безпечність вакцини AstraZeneca, країни ЄС, які раніше відклали її використання, зокрема Німеччина, поновили вакцинацію цим препаратом. Тим часом Україні доводиться відновлювати не використання вакцини, а її репутацію. Критика препарату, не підкріплена жодними фактами чи раціональними аргументами, в Україні почалася ще до перевірки в Євросоюзі зв'язку між щепленням та тромбозами, а доклалися до неї представники протилежних за ідеологією політичних таборів.

Колишній президент України, а нині народний депутат і лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко на засіданні погоджувальної ради парламенту 1 березня звинуватив владу у провалі кампанії з вакцинації та розкритикував ту вакцину, яку закупила Україна.

Приблизно в той же час нардеп від партії "Опозиційна платформа - За життя" Олександр Качний в ефірі одного з українських телеканалів висловив сумнів, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов щепився саме вакциною Covishield. Згодом проти вакцини AstraZeneca виступила й лідерка парламентської фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Депутатка закликала - "як інші країни" - придбати вакцину, яку можна "без будь-яких сумнівів давати людям".

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Вакцини - мало, скептиків - багато

За результатами дослідження соціологічної групи "Рейтинг", щепитися препаратом Covishield нині готові лише 27 відсотків українців. Це на 20 відсотків менше, ніж прихильників вакцинації загалом - зробити щеплення, якщо воно буде безкоштовним, бажають 47 відсотків громадян. Водночас інша половина українців не готова вакцинуватись навіть безоплатно, а 38 відсотків вірять, що вакцини - це "заробіток на людях та спосіб їх контролю".

Одна з причин недовіри до препарату Covishield - його індійське походження. За даними дослідження групи "Рейтинг", вакцинам, виготовленим в Індії, довіряють лише 30 відсотків українців, не довіряють - 45. Після прибуття препарату в Україну в деяких ЗМІ почали з'являтися повідомлення, ніби Covishield - "не зовсім" AstaZeneca, а лише її версія для бідних країн, ефективність якої нижча за "справжню" оксфордську вакцину.

Натомість експерти зауважують, що ці твердження не мають жодних підстав. "Це повністю ідентична вакцина, - пояснює в розмові з DW відомий імунолог Федір Лапій. - Так само безглуздо було би спекулювати, чи є "Кока-кола", яка виготовляється в Україні, напоєм, аналогічним тому, що виробляється в США". За словами Лапія, дослідження підтвердили, що AstaZeneca, якою вакцинували вже мільйони людей у всьому світі, є ефективною, зокрема, проти британського варіанту коронавірусу.

Експерт наголошує, що причиною для відмови від вакцинації не має бути і вже перенесений COVID-19, адже повторні випадки захворювання трапляються і за наявності антитіл. "Наразі не визначено, який рівень антитіл можна вважати достатнім для захисту, до того ж результати тесту можуть бути хибними, - пояснює імунолог. - Натомість є дослідження, які демонструють, що вакцинація людей, які перехворіли, є безпечною і рівень антитіл у них після щеплення зростає у рази".

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