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Яремче - місто в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Яремче".
Яремче - місто-курорт в Івано-Франківській області. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На заваді вакцинації проти коронавірусу в Україні став не лише брак препаратів, але й недовіра українців до вакцин. За даними опитувань, вакцинуватися не готова половина громадян. Серед "відмовників" є і багато медиків.
Перебіг COVID-19 залишається непрогнозованим, а вірус "молодшає" та стає більш агресивним, розповідає інфекціоністка Яремчанської лікарні Галина Мацюк. Лікарка закликає зробити щеплення усіх, хто має таку можливість.
Перебіг COVID-19 залишається непрогнозованим, а вірус "молодшає" та стає більш агресивним, розповідає інфекціоністка Яремчанської лікарні Галина Мацюк. Вона та її колеги борються проти третьої хвилі пандемії на Прикарпатті. Нещодавно лікарка вакцинувалася та закликає зробити щеплення усіх, хто має таку можливість.
Прикарпаття вже місяць перебуває в "червоній" зоні карантину - мальовничі курорти нагадують міста-привиди, на дорогах - блокпости, а лікарі кажуть, що боротися з коронавірусом стало складніше. Репортаж DW з Яремче.
На зимовий відпочинок у Карпатах очікують навали туристів. Готелі та приватні садиби на Різдво і Новий рік вже давно розкуплені. Як до напливу туристів ставляться місцеві? Чи бояться вони спалаху коронавірусу через приїжджих лижників?