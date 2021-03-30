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Яремче

Яремче - місто в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Яремче".

Яремче - місто-курорт в Івано-Франківській області. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вакцинація від коронавірусу: хто і чому в Україні відмовляється від щеплення

Вакцинація від коронавірусу: хто і чому в Україні відмовляється від щеплення 30.03.2021

На заваді вакцинації проти коронавірусу в Україні став не лише брак препаратів, але й недовіра українців до вакцин. За даними опитувань, вакцинуватися не готова половина громадян. Серед "відмовників" є і багато медиків.
Лікарка з Прикарпаття про третю хвилю коронавірусу: Це як лотерея... (відео)

Лікарка з Прикарпаття про третю хвилю коронавірусу: "Це як лотерея..." (відео) 26.03.2021

Перебіг COVID-19 залишається непрогнозованим, а вірус "молодшає" та стає більш агресивним, розповідає інфекціоністка Яремчанської лікарні Галина Мацюк. Лікарка закликає зробити щеплення усіх, хто має таку можливість.

Лікарка з "червоної" зони: Ковід - як лотерея. Буває, виграв та одужав, а буває, що ні (26.03.2021) 26.03.2021

Перебіг COVID-19 залишається непрогнозованим, а вірус "молодшає" та стає більш агресивним, розповідає інфекціоністка Яремчанської лікарні Галина Мацюк. Вона та її колеги борються проти третьої хвилі пандемії на Прикарпатті. Нещодавно лікарка вакцинувалася та закликає зробити щеплення усіх, хто має таку можливість.
Дивишся на знімок - а легенів майже немає: медики Прикарпаття на ковідній передовій

"Дивишся на знімок - а легенів майже немає": медики Прикарпаття на ковідній передовій 24.03.2021

Прикарпаття вже місяць перебуває в "червоній" зоні карантину - мальовничі курорти нагадують міста-привиди, на дорогах - блокпости, а лікарі кажуть, що боротися з коронавірусом стало складніше. Репортаж DW з Яремче.
Порожні курорти, повні лікарні: як Прикарпаття бореться з COVID-19 (відео)

Порожні курорти, повні лікарні: як Прикарпаття бореться з COVID-19 (відео) 23.03.2021

Жорсткий локдаун на Івано-Франківщині триває вже понад місяць. Причиною спалаху лікарі вважають масові заходи під час зимових свят та гірськолижний туризм. Репортаж DW з Прикарпаття.

У Карпатах очікують навалу туристів… і коронавірусу? (23.12.2020) 23.12.2020

На зимовий відпочинок у Карпатах очікують навали туристів. Готелі та приватні садиби на Різдво і Новий рік вже давно розкуплені. Як до напливу туристів ставляться місцеві? Чи бояться вони спалаху коронавірусу через приїжджих лижників?