Регулятор ЄС вважає вакцину компанії AstraZeneca безпечною

Розроблена компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом вакцина проти коронавірусу є безпечною, а також дієвою. Такий висновок оприлюднило в четвер, 18 березня, Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) після засідання комітету з безпеки.

Утім, у регуляторі визнали, що до списку можливих побічних дій препарату також включать ризик появи тромбозу в судинах головного мозку.

Нагадаємо, раніше низка європейських країн, зокрема Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Данія, Нідерланди, Ірландія, Болгарія, Швеція та інші вирішили призупинити застосування вакцини AstraZeneca після випадків виникнення тромбів у декого з вакцинованих.

В ЄАЛЗ наголошували натомість, що переваги цієї вакцини переважують ризики від її застосування. Схожу думку висловили й 17 березня в Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ), що рекомендувала й надалі використовувати цей препарат.

Кілька днів тому компанія AstraZeneca заявила, що її вакциною від COVID-19 щеплення зробили 17 мільйонам людей - переважно в країнах ЄС та у Великобританії. При цьому кількість випадків виникнення тромбозу становить лише кілька десятків.

Препарат Covieshield, який застосовують в Україні, є ідентичним вакцині AstraZeneca.

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