ВООЗ рекомендує і надалі застосовувати вакцину AstraZeneca

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує і надалі використовувати для вакцинації від коронавірусу препарат AstraZeneca. Відповідну заяву ВООЗ оприлюднила в середу, 17 березня, реагуючи на численні повідомлення про тимчасове призупинення використання цієї вакцини в низці країн через можливі ризики.
Читайте також: Вакцина від коронавірусу: чи варто довіряти препарату AstraZeneca
"Натепер ВООЗ вважає, що переваги вакцини AstraZeneca переважують її ризики, і рекомендує продовжувати вакцинацію", - йдеться в заяві, цитує інформагенція AFP. Крім того, в організації зазначили, що виявлений у кількох вакцинованих пацієнтів після щеплення препаратом AstraZeneca тромбоз є третім за поширеністю у світі захворюванням судин. Тож це захворювання може виникати й у провакцинованих осіб, навіть без чітких вказівок на прямий зв'язок з вакциною.
Читайте також: ЄС компенсує нестачу вакцини AstraZeneca збільшенням постачань від BioNTech/Pfizer
Водночас у ВООЗ запевнили, що "ретельно" перевіряють наявні натепер дані про безпечність цієї вакцини. Як тільки процес перевірки завершать, його результати одразу оприлюднять.
Нагадаємо, раніше низка європейських країн, зокрема Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Данія, Нідерланди, Ірландія, Болгарія, Швеція та інші вирішили призупинити застосування вакцини AstraZeneca після випадків виникнення тромбів у декого з вакцинованих після щеплення.
Напередодні очільниця Європейського агентства з лікарських засобів (ЄАЛЗ) Емер Кук заявила, що користь вакцини AstraZeneca переважує ризик побічних ефектів. Так само Кук запевнила, що поки фахівці ЄАЛЗ перевіряють, чи йдеться у випадках появи тромбозу про побічну дію препарату чи має місце випадковий збіг. Очікується, що відповідну оцінку ЄАЛЗ представить уже 18 березня.
Тим часом за даними компанії AstraZeneca, на сьогодні її вакциною від COVID-19 щеплення зробили 17 мільйонам людей - переважно в країнах ЄС та у Великобританії. При цьому кількість випадків виникнення тромбозу становить лише кілька десятків.
Препарат Covieshield, який застосовують в Україні, є ідентичним вакцині AstraZeneca.
Читайте також: В Україні кілька провідних релігійних діячів щепилися вакциною Covishield
-
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
-
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
-
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
-
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
-
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
-
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
-
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
-
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.
Автор: Андрій Гурков