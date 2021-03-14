ВООЗ рекомендує і надалі застосовувати вакцину AstraZeneca

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує і надалі використовувати для вакцинації від коронавірусу препарат AstraZeneca. Відповідну заяву ВООЗ оприлюднила в середу, 17 березня, реагуючи на численні повідомлення про тимчасове призупинення використання цієї вакцини в низці країн через можливі ризики.

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"Натепер ВООЗ вважає, що переваги вакцини AstraZeneca переважують її ризики, і рекомендує продовжувати вакцинацію", - йдеться в заяві, цитує інформагенція AFP. Крім того, в організації зазначили, що виявлений у кількох вакцинованих пацієнтів після щеплення препаратом AstraZeneca тромбоз є третім за поширеністю у світі захворюванням судин. Тож це захворювання може виникати й у провакцинованих осіб, навіть без чітких вказівок на прямий зв'язок з вакциною.

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Водночас у ВООЗ запевнили, що "ретельно" перевіряють наявні натепер дані про безпечність цієї вакцини. Як тільки процес перевірки завершать, його результати одразу оприлюднять.

Нагадаємо, раніше низка європейських країн, зокрема Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Данія, Нідерланди, Ірландія, Болгарія, Швеція та інші вирішили призупинити застосування вакцини AstraZeneca після випадків виникнення тромбів у декого з вакцинованих після щеплення.

Напередодні очільниця Європейського агентства з лікарських засобів (ЄАЛЗ) Емер Кук заявила, що користь вакцини AstraZeneca переважує ризик побічних ефектів. Так само Кук запевнила, що поки фахівці ЄАЛЗ перевіряють, чи йдеться у випадках появи тромбозу про побічну дію препарату чи має місце випадковий збіг. Очікується, що відповідну оцінку ЄАЛЗ представить уже 18 березня.

Тим часом за даними компанії AstraZeneca, на сьогодні її вакциною від COVID-19 щеплення зробили 17 мільйонам людей - переважно в країнах ЄС та у Великобританії. При цьому кількість випадків виникнення тромбозу становить лише кілька десятків.

Препарат Covieshield, який застосовують в Україні, є ідентичним вакцині AstraZeneca.

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