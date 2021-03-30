Нідерланди теж обмежили використання вакцини AstraZeneca
До призупинення вакцинації препаратом AstraZeneca особам молодше 60 років призвела смерть жінки та випадки тромбозу. У самій компанії готові тісно співпрацювати з владою країни.
В Нідерландах теж були зафіксовані поодинокі випадки тромбозу внаслідок щеплень вакциною AstraZeneca
Міністерство охорони здоров'я Нідерландів розпорядилося призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca осіб молодше 60 років. Відповідне розпорядження відомства було оприлюднено в п'ятницю, 2 квітня.
Як зазначає агенція новин ANP, до такого кроку спонукав нещодавній летальний випадок з жінкою, котра отримала щеплення цим препаратом. Унаслідок розпорядження скасовано близько 10 тисяч запланованих щеплень, йдеться в повідомленні. Водночас у МОЗ Нідерландів запевнили, що цей захід - тимчасового характеру.
Компанія AstraZeneca готова відповісти на будь-які запитання
Тим часом у самій компанії-розробнику вакцини запевнили, що готові до тісної й широкої співпраці з органами влади Нідерландів щодо будь-якого питання стосовно препарату.
"Регулятори Великобританії, Європейського Союзу, Всесвітньої організації охорони здоров'я дійшли висновку, що переваги використання нашої вакцини для захисту людей від цього смертельного вірусу значно переважують ризики у всіх дорослих вікових групах", - заявив речник компанії AstraZeneca, цитує інформагенція Reuters. "Десятки мільйонів людей вже отримали нашу вакцину по всьому світу", - наголосив представник фармкомпанії.
За даними нідерландського регулятивного органу, він отримав п'ять повідомлень про появу тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca. Всі випадки сталися в період від 7 до 10 днів після вакцинації, а всі постраждалі - жінки у віці від 25 до 65 років. Упродовж періоду, коли надійшли повідомлення про ці п'ять випадків тромбозу, в Нідерландах препаратом AstraZeneca було провакциновано близько 400 тисяч осіб, передає агенція новин AP.
Нагадаємо, раніше цього тижня влада Німеччини так само запровадила вікові обмеження на застосування вакцини AstraZeneca. Відтепер у Німеччині безперешкодно провакцинуватися цим препаратом зможуть тільки особи старше 60 років. Решта вікових категорій, в принципі, теж можуть щепитися цією вакциною, однак це має бути зроблено винятково за власним бажанням і після всебічних і докладних консультацій щодо можливих ризиків для здоров'я.
Як повідомлялося, після застосування вакцини від коронавірусу AstraZeneca, розробленої спільно з Оксфордським університетом, спостерігалися поодинокі випадки тромбозу в декого з пацієнтів. Деякі з цих випадків завершилися летально.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.