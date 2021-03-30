Нідерланди теж обмежили використання вакцини AstraZeneca

Міністерство охорони здоров'я Нідерландів розпорядилося призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca осіб молодше 60 років. Відповідне розпорядження відомства було оприлюднено в п'ятницю, 2 квітня.

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Як зазначає агенція новин ANP, до такого кроку спонукав нещодавній летальний випадок з жінкою, котра отримала щеплення цим препаратом. Унаслідок розпорядження скасовано близько 10 тисяч запланованих щеплень, йдеться в повідомленні. Водночас у МОЗ Нідерландів запевнили, що цей захід - тимчасового характеру.

Компанія AstraZeneca готова відповісти на будь-які запитання

Тим часом у самій компанії-розробнику вакцини запевнили, що готові до тісної й широкої співпраці з органами влади Нідерландів щодо будь-якого питання стосовно препарату.

"Регулятори Великобританії, Європейського Союзу, Всесвітньої організації охорони здоров'я дійшли висновку, що переваги використання нашої вакцини для захисту людей від цього смертельного вірусу значно переважують ризики у всіх дорослих вікових групах", - заявив речник компанії AstraZeneca, цитує інформагенція Reuters. "Десятки мільйонів людей вже отримали нашу вакцину по всьому світу", - наголосив представник фармкомпанії.

За даними нідерландського регулятивного органу, він отримав п'ять повідомлень про появу тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca. Всі випадки сталися в період від 7 до 10 днів після вакцинації, а всі постраждалі - жінки у віці від 25 до 65 років. Упродовж періоду, коли надійшли повідомлення про ці п'ять випадків тромбозу, в Нідерландах препаратом AstraZeneca було провакциновано близько 400 тисяч осіб, передає агенція новин AP.

Нагадаємо, раніше цього тижня влада Німеччини так само запровадила вікові обмеження на застосування вакцини AstraZeneca. Відтепер у Німеччині безперешкодно провакцинуватися цим препаратом зможуть тільки особи старше 60 років. Решта вікових категорій, в принципі, теж можуть щепитися цією вакциною, однак це має бути зроблено винятково за власним бажанням і після всебічних і докладних консультацій щодо можливих ризиків для здоров'я.

Як повідомлялося, після застосування вакцини від коронавірусу AstraZeneca, розробленої спільно з Оксфордським університетом, спостерігалися поодинокі випадки тромбозу в декого з пацієнтів. Деякі з цих випадків завершилися летально.