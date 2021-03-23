У AstraZeneca відкоригували дані про ефективність вакцини від COVID-19

Ефективність вакцини AstraZeneca виявилася нижчою на три відсотки, ніж повідомлялося раніше, і склала 76 відсотків. Про це компанія оголосила у середу, 24 березня, після первинного аналізу результатів третьої фази випробувань компанії в США.

"Ефективність вакцини у запобіганні COVID-19 при наявності відповідних симптомів, була 76 відсотків після 15 або більше днів після двох щеплень, інтервал між якими становив чотири тижні", - йдеться в повідомленні компанії.

При цьому аналіз підтвердив стовідсоткову ефективність цієї вакцини проти важких форм коронавірусу, передає агенція "Інтерфакс".

Випробування також показали, що у 85 відсотків випадків ця вакцина ефективно запобігає зараженню коронавірусом з симптомами серед людей, яким більше 65 років.

Раніше рада експертів, яка розглядає дані стосовно вакцини AstraZeneca в США, висловила стурбованість і заявила, що до представленого компанією AstraZeneca дослідження потрапили "застарілі дані", що в підсумку може "не повністю відображати реальну картину" щодо ефективності цього препарату. До цього виробники вакцини AstraZeneca заявляли,що її ефективність складає 79 відсотків.

Умовно допущена в більш ніж 70 країнах

Досі вакцину компанії AstraZeneca умовно дозволили для застосування в більш ніж 70 країнах світу. Її дозволено в Європейському Союзі, також застосування цього препарату в боротьбі з коронавірусом рекомендувала ВООЗ. У цьому випадку йдеться про так звану векторну вакцину. Вона, за даними німецького Інституту імені Пауля Ерліха (PEI), базується на вірусі застуди шимпанзе, який є безпечним для людей. Так звані застудні віруси з родини аденовірусів модифікуються таким чином, що вони містять ген із невеликою ділянкою геному SARS-CoV-2 - "модифікація" виробляє оптимізований поверхневий білок коронавірусу, відомий також як спайковий білок.

Після щеплення цей модифікований вірус потрапляє у деякі людські клітини, що починають використовувати ген для створення спайкового білка. Імунна система розпізнає його як чужорідний елемент та починає виробляти у якості захисної реакції антитіла та Т-клітини, що в ідеальному випадку здатні захистити від інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.

Історія з тромбозом

Нещодавно низка країн, зокрема і ФРН, призупинили щеплення вакциною AstraZeneca через повідомлення про поодинокі випадки появи тромбозу в декого зі щеплених цим препаратом. Утім, згодом ВООЗ, а також Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) наголосили, що позитивна дія цієї вакцини значно переважує можливі ризики для декого з вакцинованих і рекомендували подальше її застосування.

Дивитись відео 03:02 Поділитись Що мотивує українців літнього віку робити щеплення від коронавірусу (22.03.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3qyUC Що мотивує українців літнього віку робити щеплення від коронавірусу (22.03.2021)