У AstraZeneca відкоригували дані про ефективність вакцини від COVID-19
Ефективність вакцини AstraZeneca виявилася нижчою, ніж повідомлялося раніше, і склала 76 відсотків. При цьому аналіз підтвердив стовідсоткову ефективність цієї вакцини проти важких форм коронавірусу.
Ефективність вакцини AstraZeneca склала 76 відсотків
Ефективність вакцини AstraZeneca виявилася нижчою на три відсотки, ніж повідомлялося раніше, і склала 76 відсотків. Про це компанія оголосила у середу, 24 березня, після первинного аналізу результатів третьої фази випробувань компанії в США.
"Ефективність вакцини у запобіганні COVID-19 при наявності відповідних симптомів, була 76 відсотків після 15 або більше днів після двох щеплень, інтервал між якими становив чотири тижні", - йдеться в повідомленні компанії.
При цьому аналіз підтвердив стовідсоткову ефективність цієї вакцини проти важких форм коронавірусу, передає агенція "Інтерфакс".
Випробування також показали, що у 85 відсотків випадків ця вакцина ефективно запобігає зараженню коронавірусом з симптомами серед людей, яким більше 65 років.
Раніше рада експертів, яка розглядає дані стосовно вакцини AstraZeneca в США, висловила стурбованість і заявила, що до представленого компанією AstraZeneca дослідження потрапили "застарілі дані", що в підсумку може "не повністю відображати реальну картину" щодо ефективності цього препарату. До цього виробники вакцини AstraZeneca заявляли,що її ефективність складає 79 відсотків.
Умовно допущена в більш ніж 70 країнах
Досі вакцину компанії AstraZeneca умовно дозволили для застосування в більш ніж 70 країнах світу. Її дозволено в Європейському Союзі, також застосування цього препарату в боротьбі з коронавірусом рекомендувала ВООЗ. У цьому випадку йдеться про так звану векторну вакцину. Вона, за даними німецького Інституту імені Пауля Ерліха (PEI), базується на вірусі застуди шимпанзе, який є безпечним для людей. Так звані застудні віруси з родини аденовірусів модифікуються таким чином, що вони містять ген із невеликою ділянкою геному SARS-CoV-2 - "модифікація" виробляє оптимізований поверхневий білок коронавірусу, відомий також як спайковий білок.
Після щеплення цей модифікований вірус потрапляє у деякі людські клітини, що починають використовувати ген для створення спайкового білка. Імунна система розпізнає його як чужорідний елемент та починає виробляти у якості захисної реакції антитіла та Т-клітини, що в ідеальному випадку здатні захистити від інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.
Історія з тромбозом
Нещодавно низка країн, зокрема і ФРН, призупинили щеплення вакциною AstraZeneca через повідомлення про поодинокі випадки появи тромбозу в декого зі щеплених цим препаратом. Утім, згодом ВООЗ, а також Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) наголосили, що позитивна дія цієї вакцини значно переважує можливі ризики для декого з вакцинованих і рекомендували подальше її застосування.
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Що мотивує українців літнього віку робити щеплення від коронавірусу (22.03.2021)
Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Вакцина Made in Germany
У Німеччині, США, Ізраїлі та низці інших країн переважна більшість населення буде щеплена від коронавірусу мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer. Для простоти її часто називають "пфайзерівською", хоча точніше було б сказати "байонтеківською". В основі її успіху - стратегічний альянс інноваційної німецької біотехнологічної фірми-розробниці й досвідченого американського гіганта класичної фармацевтики.
Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Успіх дітей мігрантів
Фірму BioNTech заснували у 2008 році в Майнці за участю фінансових інвесторів професор медицини Угур Шахін (Ugur Sahin), син турецького гастарбайтера на автозаводі Ford в Кельні, і його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), донька турецького лікаря, який приїхав до ФРН. Вона стала директоркою з медичних досліджень компанії, яка зосередилася на імунотерапіях раку та інших тяжких захворювань.
Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя"
Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.
Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Pfizer: випробування й виробництво
17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.
Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС
У грудня 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.
Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу
Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їх розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.
Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік
До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.
Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Логістика вимагає холодного розрахунку
Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Тому при транспортуванні використовуються спеціальні термобокси. Кожна містить 23 кілограми сухого льоду, прокладеного трьома шарами: це забезпечує холод протягом десяти днів. І кожна оснащена термосенсором, підключеними до супутникової системи GPS. На знімку: прибуття партії вакцини до Італії.
Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Ізраїль підтвердив ефективність вакцини
Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: через два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.
Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Орден на знак подяки
Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".