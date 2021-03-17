В Україні збільшили інтервал між дозами вакцини CoviShield до 90 днів

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України збільшило інтервал між дозами вакцини проти COVID-19 CoviShield до 90 днів. З огляду на це до національного плану вакцинації буде внесено незначні зміни. Про це у середу, 17 березня, повідомив головний санітарний лікар України та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Ляшко пояснив, що зміни внесли за рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ). За його словами, за результатами клінічних досліджень і практики вакцинації збільшити інтервали між першою і другою дозами вакцини до 12 тижнів рекомендували також і відомства Канади, Німеччини та Франції.

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Збільшення інтервалу між щепленнями не суперечить інструкції виробника

"З огляду на позицію НТГЕІ та результати міжнародних досліджень оперативний штаб МОЗ ухвалив рішення, що для досягнення максимального рівня імунного захисту під час використання вакцини від Oxford/AstraZeneca (CoviShield) виробництва Serum Institute of India і SK Bioscience доцільно збільшити початковий інтервал між дозами. Це не суперечить інструкції виробника, яка передбачає такий інтервал у межах 4-12 тижнів", - сказав Ляшко.

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Водночас він наголосив, що впровадження цієї рекомендації вимагає від МОЗ незначного коригування підходів до здійснення кампанії з вакцинації на перших етапах і внесення змін до національного плану вакцинації. "Уже сьогодні (17 березня. - Ред.) заплановано селекторну нараду з регіонами для роз'яснення деталей впровадження зазначеної рекомендації", - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні відбувається вакцинація проти COVID-19 вакциною AstraZeneca, яка виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торговельну) назву Covishield.

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Вакцину поставляють в Україну в 10-дозових флаконах. Після відкриття флакона препарат має бути використаний протягом шести годин. Станом на ранок середи в Україні першою дозою вакцини CoviShield були вакциновані 71 922 людини, тоді як двома дозами - лише одна особа.

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