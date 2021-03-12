Ляшко назвав запланованими повільні темпи вакцинації від коронавірусу в Україні
За словами Віктора Ляшка, повільні темпи вакцинації на початку кампанії необхідні для уникнення зривів і програмних помилок, які б мали негативний інформаційний вплив на кампанію.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко стверджує, що повільні темпи проведення кампанії з масової вакцинації в Україні були заплановані від самого початку. Про це він заявив у інтерв'ю виданню "Українська правда.Життя", опублікованому в понеділок, 15 грудня.
За його словами, Україна на нинішньому етапі вакцинації не відстає від інших країн, хоча можливості дозволяли вакцинувати у перший же день десятки тисяч осіб. "Якщо подивитися, скільки вакцинацій в день робили різні країни, то Україна на своєму етапі не відстає. Не лідирує, але й не відстає. Питання не в тому, чи могли ми за раз проколоти і 20, і 30 тисяч доз в перший день. Могли", - завив Ляшко.
"Але ми як міністерство охорони здоров'я і я як головний санітарний лікар насамперед відповідаємо за те, щоб компанія розгорнулася і не зірвалася в перші дні, бо вони найбільш критичні", - додав він.
Каскадний метод вакцинації незалежно від кількості доз
Ляшко зазначив, що про запуск кампанії з вакцинації населення каскадним методом оголошували й раніше. "Ми казали, що запускаємо вакцинацію каскадним методом. Про це говорили ще в січні та лютому. Незважаючи на те, яка кількість доз приїде, будемо запускати саме таким каскадним методом, подивимось на програмні помилки і поступово будемо розширятися. Зараз ми готові робити і до 20 тисяч щеплень на добу", - заявив Ляшко.
На уточнююче питання, чи означають його слова, що повільні темпи вакцинації були заплановані з самого початку, головний санлікар відповів ствердно. "Так, звичайно. Нам потрібно було запустити вакцинацію, щоб не було зривів, щоб не допустити програмних помилок, які б мали негативний інформаційний вплив на кампанію імунопрофілактики, - пояснив Ляшко. - Навіть якщо в квітні чи наприкінці березня привезуть 10 мільйонів вакцин, то у квітні 10 мільйонів я не провакциную через одну ключову річ: нам не потрібні програмні помилки, які призведуть до зриву кампанії імунопрофілактики".
П'ять мільйонів щеплень на місяць
Також Віктор Ляшко зазначив, що наявні в системі охорони здоров'я України потужності дозволять вийти на рівень у п'ять мільйонів щеплень на місяць.
"Є 600 мобільних бригад, які можуть зробити 100 щеплень на добу. 4250 пунктів щеплень, які в середньому будуть робити 30 щеплень на добу. Це нам дасть можливість робити п'ять мільйонів щеплень на місяць при повній завантаженості бригад, наявності вакцин і правильно сформованих чергах. Якщо буде більше доз вакцини, у нас ще є 11 тисяч кабінетів щеплень для рутинної вакцинації", - наголосив Ляшко.
Після початку рутинної вакцинації буде можливість ще більше нарощувати кількість щеплень, зазначив головний санітарний лікар України. "Ми готові зупинити своїм рішенням проведення рутинної вакцинації на місяць-два, а ми можемо це зробити, то в такому разі зможемо робити і сім, і вісім, і десять мільйонів щеплень на місяць. Це потужності, які є сьогодні в системі охорони здоров'я", - підсумував він.
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