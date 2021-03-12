 Ляшко назвав запланованими повільні темпи вакцинації від коронавірусу в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ляшко назвав запланованими повільні темпи вакцинації від коронавірусу в Україні

За словами Віктора Ляшка, повільні темпи вакцинації на початку кампанії необхідні для уникнення зривів і програмних помилок, які б мали негативний інформаційний вплив на кампанію.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко стверджує, що повільні темпи проведення кампанії з масової вакцинації в Україні були заплановані від самого початку. Про це він заявив у інтерв'ю виданню "Українська правда.Життя", опублікованому в понеділок, 15 грудня.

За його словами, Україна на нинішньому етапі вакцинації не відстає від інших країн, хоча можливості дозволяли вакцинувати у перший же день десятки тисяч осіб. "Якщо подивитися, скільки вакцинацій в день робили різні країни, то Україна на своєму етапі не відстає. Не лідирує, але й не відстає. Питання не в тому, чи могли ми за раз проколоти і 20, і 30 тисяч доз в перший день. Могли", - завив Ляшко.

Читайте також: Повільний старт: чому в Україні гальмує COVID-вакцинація

"Але ми як міністерство охорони здоров'я і я як головний санітарний лікар насамперед відповідаємо за те, щоб компанія розгорнулася і не зірвалася в перші дні, бо вони найбільш критичні", - додав він.

Каскадний метод вакцинації незалежно від кількості доз

Ляшко зазначив, що про запуск кампанії з вакцинації населення каскадним методом оголошували й раніше. "Ми казали, що запускаємо вакцинацію каскадним методом. Про це говорили ще в січні та лютому. Незважаючи на те, яка кількість доз приїде, будемо запускати саме таким каскадним методом, подивимось на програмні помилки і поступово будемо розширятися. Зараз ми готові робити і до 20 тисяч щеплень на добу", - заявив Ляшко.

Читайте також: У МОЗ розповіли, кого щеплюватимуть залишковими дозами вакцини

На уточнююче питання, чи означають його слова, що повільні темпи вакцинації були заплановані з самого початку, головний санлікар відповів ствердно. "Так, звичайно. Нам потрібно було запустити вакцинацію, щоб не було зривів, щоб не допустити програмних помилок, які б мали негативний інформаційний вплив на кампанію імунопрофілактики, - пояснив Ляшко. - Навіть якщо в квітні чи наприкінці березня привезуть 10 мільйонів вакцин, то у квітні 10 мільйонів я не провакциную через одну ключову річ: нам не потрібні програмні помилки, які призведуть до зриву кампанії імунопрофілактики".

П'ять мільйонів щеплень на місяць

Також Віктор Ляшко зазначив, що наявні в системі охорони здоров'я України потужності дозволять вийти на рівень у п'ять мільйонів щеплень на місяць. 

Читайте також: Степанов обурений низькими темпами вакцинації від COVID-19 в Україні

"Є 600 мобільних бригад, які можуть зробити 100 щеплень на добу. 4250 пунктів щеплень, які в середньому будуть робити 30 щеплень на добу. Це нам дасть можливість робити п'ять мільйонів щеплень на місяць при повній завантаженості бригад, наявності вакцин і правильно сформованих чергах. Якщо буде більше доз вакцини, у нас ще є 11 тисяч кабінетів щеплень для рутинної вакцинації", - наголосив Ляшко.

Після початку рутинної вакцинації буде можливість ще більше нарощувати кількість щеплень, зазначив головний санітарний лікар України. "Ми готові зупинити своїм рішенням проведення рутинної вакцинації на місяць-два, а ми можемо це зробити, то в такому разі зможемо робити і сім, і вісім, і десять мільйонів щеплень на місяць. Це потужності, які є сьогодні в системі охорони здоров'я", - підсумував він.

Дивитись відео 07:58

Вакцинація від COVID-19 в дії: досвід щеплених

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


 

Також за темою

Ukraine Viktor Lyashko

В Україні всі охочі зможуть вакцинуватися від коронавірусу до кінця року - Ляшко 12.03.2021

Головний санітарний лікар України провів підрахунки і дійшов висновку, що протягом 2021 року всі охочі зможуть отримати щеплення від коронавірусу двома дозами вакцини.

Weltspiegel 11.03.2021 | USA | Pharmazeut impft im Supermannkostüm die ältere Bevölkerung im ländlichen Pennsylvania

Коронавірус: у США зробили вже понад 100 мільйонів щеплень 13.03.2021

США подолали позначку у 100 мільйонів щеплень лише за три місяці від початку масової вакцинації. Хоча б одну дозу вакцини отримав уже кожен четвертий дорослий американець.

Ukraine Covid-19 Impfung

У МОЗ розповіли, кого щеплюватимуть залишковими дозами вакцини 12.03.2021

Відповідно до змін до національного плану вакцинації, залишкові дози вакцини від коронавірусу в Україні зможуть отримати публічні і громадські діячі, серед яких - учасники бойових дій та політики.

Реклама

Докладно

Вінченцо Ауджелло та Морена ді Паола

Італія: чому впала народжуваність у період пандемії

У причинах розбирався Бернд Ріґерт. Репортаж DW з Бергамо.  

Закриті крамниці й ресторани в німецькому місті Шпаєр

Пандемія коштувала економіці ФРН 250 мільярдів євро - IW

За оцінками експертів, упродовж 2020 року в Німеччині оголосили про банкрутство більше 16 тисяч підприємств.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  