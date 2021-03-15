Олег Ляшко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олег Ляшко".

Олег Ляшко є українським політиком і лідером Радикальної партії Олега Ляшка. Олег Ляшко був членом Верховної Ради України з 2006 до 2019 року. До 2010 року входив до фракції Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ). 2010 року був виключений з фракції БЮТ. На парламентських виборах 2012 року виборов депутатський мандат як кандидат від Радикальної партії Олега Ляшка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.