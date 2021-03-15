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Олег Ляшко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олег Ляшко".
Олег Ляшко є українським політиком і лідером Радикальної партії Олега Ляшка. Олег Ляшко був членом Верховної Ради України з 2006 до 2019 року. До 2010 року входив до фракції Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ). 2010 року був виключений з фракції БЮТ. На парламентських виборах 2012 року виборов депутатський мандат як кандидат від Радикальної партії Олега Ляшка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Про конфлікт з Офісом президента Володимира Зеленського і особисто Андрієм Богданом мер Києва Віталій Кличко розповів в ексклюзивному інтерв‘ю DW. Також говорили про допити в ДБР та чи готовий він об’єднуватися з Олегом Ляшком.
"Чоловік з авоською по магазинах ходити не повинен". Жінки мають займатися своєю "основною функцією" - народжувати дітей. Українські політики часто дозволяють собі сексистські та дискримінаційні висловлювання на адресу жінок. Ось деякі з них - у підбірці DW.