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Олег Ляшко

Олег Ляшко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олег Ляшко".

Олег Ляшко є українським політиком і лідером Радикальної партії Олега Ляшка. Олег Ляшко був членом Верховної Ради України з 2006 до 2019 року. До 2010 року входив до фракції Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ). 2010 року був виключений з фракції БЮТ. На парламентських виборах 2012 року виборов депутатський мандат як кандидат від Радикальної партії Олега Ляшка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ляшко назвав запланованими повільні темпи вакцинації від коронавірусу в Україні

Ляшко назвав запланованими повільні темпи вакцинації від коронавірусу в Україні 15.03.2021

За словами Віктора Ляшка, повільні темпи вакцинації на початку кампанії необхідні для уникнення зривів і програмних помилок, які б мали негативний інформаційний вплив на кампанію.
Олег Ляшко програв довибори кандидату від Слуги народу

Олег Ляшко програв довибори кандидату від "Слуги народу" 28.10.2020

Олег Ляшко програв довибори до Верховної Ради України в окрузі №208 у Чернігівській області кандидату від "Слуги народу" Анатолію Гуньку. За Гунька проголосували 34,1 відсотка, а за Ляшка - 31,78 відсотка виборців.
Олег Ляшко програв вибори в Раду слузі - попередні результати

Олег Ляшко програв вибори в Раду "слузі" - попередні результати 27.10.2020

Кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Гунько випереджає Ляшка на 2,11 відсотка в окрузі №208 після підрахунку майже 95 відсотків протоколів.

Віталій Кличко про конфлікт з Офісом президента і Богданом: буду боротися (02.08.2019) 02.08.2019

Про конфлікт з Офісом президента Володимира Зеленського і особисто Андрієм Богданом мер Києва Віталій Кличко розповів в ексклюзивному інтерв‘ю DW. Також говорили про допити в ДБР та чи готовий він об’єднуватися з Олегом Ляшком.

Парламентські вибори 2019: усе, що треба знати (15.07.2019) 15.07.2019

Хто пройде до нового парламенту? Скільки у Верховній Раді буде "Зеленських", подружжів та "зірок"? І скільки усе це коштуватиме бюджету?
Під вибори? В Україні ухвалили закон про примусову кастрацію педофілів

Під вибори? В Україні ухвалили закон про примусову кастрацію педофілів 11.07.2019

В Україні примусово каратимуть кастрацією всіх, хто вчинив сексуальні злочини проти дітей. Також буде створено відкритий реєстр педофілів. Такий закон ухвалила Верховна Рада. Експерти шоковані нововведенням.
Фінансування партій в Україні: чорні каси та інші схеми (відео)

Фінансування партій в Україні: чорні каси та інші схеми (відео) 05.07.2019

Виборчі фонди українських партій досі фінансуються переважно нелегально - попри те, що вони тепер отримують гроші від держави. Ось як це відбувається.

Чорні каси: як українські партії наповнюють свої фонди (03.07.2019) 03.07.2019

Виборчі фонди українських партій досі фінансуються переважно нелегально - попри те, що вони тепер отримують гроші від держави. Ось як це відбувається.

Київські експерти про рішення КСУ щодо розпуску Ради: Тривожний прецедент

Київські експерти про рішення КСУ щодо розпуску Ради: Тривожний прецедент 21.06.2019

Рішення Конституційного суду України, який підтвердив правомірність розпуску парламенту, опитані DW київські політологи вважають тривожним прецедентом, який може мати наслідки у майбутньому.

Ігор Коломойський розповів, кого підтримає на парламентських виборах

Ігор Коломойський розповів, кого підтримає на парламентських виборах 27.05.2019

Олігарх Ігор Коломойський "симпатизуватиме" на парламентських виборах в Україні всім, окрім "Блоку Петра Порошенка" та колишніх регіоналів.
Верховна Рада пішла у контрнаступ проти Зеленського

Верховна Рада пішла у контрнаступ проти Зеленського 22.05.2019

Перші законопроекти президента Володимира Зеленського про зміну виборчої системи і публічні закупівлі під час виборчого процесу не змогли навіть потрапити до порядку денного Верховної Ради. Репортаж DW.
Зеленський: Про розпуск парламенту говорити зарано

Зеленський: Про розпуск парламенту говорити зарано 04.05.2019

Українці дізнаються про позицію новообраного президента України щодо можливості розпуску парламенту лише з отриманням ним повноважень, заявив Володимир Зеленський.
Чим вибори президента-2019 відрізняються від інших? (відео)

Чим вибори президента-2019 відрізняються від інших? (відео) 26.03.2019

До президентських виборів в Україні лишаються лічені дні. Скільки вони коштуватимуть, у кого найбільші шанси на перемогу та що ще слід знати виборцям?

Вибори президента-2019: що варто знати виборцям (25.03.2019) 25.03.2019

До президентських виборів в Україні лишається менше тижня. Скільки вони коштуватимуть, коли стануть відомі результати та у кого найбільші шанси на перемогу?

Сексизм у політиці: що казали про жінок українські можновладці (08.03.2019) 08.03.2019

"Чоловік з авоською по магазинах ходити не повинен". Жінки мають займатися своєю "основною функцією" - народжувати дітей. Українські політики часто дозволяють собі сексистські та дискримінаційні висловлювання на адресу жінок. Ось деякі з них - у підбірці DW.

Регіональне ТБ: промивання мізків перед виборами (відео)

Регіональне ТБ: "промивання мізків" перед виборами (відео) 07.03.2019

Вважаєте, що лише російські ЗМІ "промивають мізки" глядачам? Подивіться, як регіональні українські телеканали скочуються у передвиборчий період до маніпуляцій.

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