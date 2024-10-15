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ЗСУ: Олег Ляшко став комбатом безпілотних систем 63-ї ОМБр

Євгенія Наконечна
15 жовтня 2024 р.

Лідер "Радикальної партії" очолив батальйон безпілотних систем 63 окремої механізованої бригади, бо за два роки служби добре зарекомендував себе, повідомив 11-й армійський корпус.

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Олег Ляшко
ЛяшкоФото: Anna Marchenko/TASS/dpa/picture-alliance

Колишній депутат Верховної Ради України, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко став командиром батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ). Це офіційно підтвердив 11-й армійський корпус у вівторок, 15 жовтня.

У повідомленні йдеться, що рішення про підвищення прийняте "на підставі клопотання та плану переміщення командира 63-ї ОМБр", бо за два роки служби в цій бригаді лейтенант Ляшко добре себе зарекомендував.

ЗСУ: Ляшко "одразу почав глибоко вникати в суть" безпілотних систем

"Він одразу почав глибоко вникати в суть безпілотних систем і їхню роль на полі бою, розуміючи їхню важливість. Під час його перебування на посадах, пов'язаних із безпілотними системами, була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника. У вересні безпілотні системи 63-ї ОМБр увійшли до топ-10 підрозділів за ефективністю серед підрозділів та з'єднань ЗСУ щодо ураження живої сили, військової техніки та інших засобів противника з використанням безпілотних систем", - ідеться в дописі. 

Ляшко став до лав ЗСУ в жовтні 2022 року. 

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