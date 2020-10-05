Олег Ляшко програв вибори в Раду "слузі" - попередні результати

Кандидат від партії "Слуга народу" на проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області Анатолій Гунько лідирує на виборах за підсумками підрахунку 94,97 відсотків оброблених протоколів.
Згідно з оприлюдненими у вівторок, 27 жовтня, на сайті Центрвиборчкому України даними, за Гунька віддали свої голоси 34,05 відсотка виборців. За лідера Радикальної партії Олега Ляшка проголосували 31,94 відсотка виборців.
Ляшко заявляє про невизнання результатів
Напередодні, 26 жовтня, Анатолій Гунько повідомив, що згідно з проведеним його штабом підрахунком голосів він переміг на виборах з різницею 1 442 голоси. У відповідь на це Олег Ляшко заявив, що звернувся до правоохоронців із вимогою розслідувати можливий підкуп виборців.
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"Кандидат від влади перемагає на дільницях з аномально високою явкою, що свідчить про масову скупку голосів на його користь. Я звернувся із заявою до Нацполіції і Генпрокуратури з вимогою порушити кримінальне провадження за підкуп виборців та фальсифікацію виборів", - написав Ляшко у Facebook. Він також завив, що не визнає результату "цих куплених виборів".
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, коментуючи ситуацію, заявив, що "висока явка у цьому окрузі справді мала місце і справді є привід задуматися, чому вона була", і порадив Ляшку підготувати документи для перевірки всіх фактів можливих правопорушень у день голосування та встановлення причин високої явки.
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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, у свою чергу, закликав опонентів Гунька "не затягувати процесу підрахунку голосів". "Якщо якісь питання, то є протоколи, є акти про порушення виборчого процесу, які можуть використовуватися в адміністративному процесі. Будь ласка - до суду, до поліції, не треба штучно затягувати підрахунку голосів, відпустіть людей додому, вони вже більше доби перебувають на виборчих дільницях", - заявив він.
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Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
За новим виборчим законодавством
В Україні 25 жовтня проходить голосування на місцевих виборах за новим виборчим законодавством. Українці обирають депутатів місцевих рад - сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах (де вони є), а також голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад. Голосування іде на всій території України, крім непідконтрольних Києву територій Донбасу та анексованого Криму.
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Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
Багато бюлетенів
У всій Україні будуть обрані лише 119 районних рад, адже новий адміністративно-територіальний поділ зменшив кількість районів в Україні приблизно у чотири рази. Також мають бути обрані депутати 22 обласних рад (усіх, за винятком Донецької та Луганської), 381 міської ради, понад тисяча селищних рад, а крім того - мери переважної більшості українських міст, голови сіл та селищ.
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Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
Голосування проходить спокійно
День голосування на місцевих виборах в Україні загалом відбувається спокійно, без будь-яких серйозних інцидентів, які можуть вплинути на виборчий процес, повідомили у Нацполіції України. Попри це, у поліції повідомили також про зарестровані понад дві тисячі порушень, пов'язані з виборчим процесом.
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Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
В умовах пандемії COVID-19
Незважаючи на збільшення кількості інфікованих коронавірусом та рекордні показники добового приросту заражень від початку пандемії, місцеві вибори в Україні відбуваються, але за умови карантинних застережень. У комісії мають бути наявними антисептики для рук і нанесена розмітка, що допомагає дотримуватися дистанції не менше одного метра. Потоки виборців на вхід та на вихід розділяються.
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Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
Дехто гшолосує вдома
Не усі виборці у неділю особисто прийдуть на дільниці, щоб віддати свій голос. Зокрема, Уу Києві на місцевих виборах вдома голосують понад 7,7 тисячі осіб. При цьому офіційно з них лише шестеро інфіковані коронавірусом.
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Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
З температурою - в окрему кабіну
На вході до дільниці виборцям вимірюють температуру та розпитують про симптоми застуди. З температурою людей спрямовують в окрему кабінку для голосування. Утім, не всі дільниці в Україні забезпечені термометрами та окремими кабінками для голосування.
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Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
"5 питань від президента"
13 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив, що "25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали". Оплачує проведення цього опитування у день місцевих виборів партія "Слуга народу".
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Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
І про канабіс і Будапештський меморандум
Українців запитують про їхнє ставлення до посилення відповідальності за масштабну корупцію, до створення спеціальної економічної зони на Донбасі, до скорочення кількості парламентарів у Раді, до легалізації канабісу в медичних цілях, а також про Будапештський меморандум.
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Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
"Все законно"
Опитування не є референдумом, тому не матиме юридичних наслідків. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що опитування поза дільницями після голосування не порушує закону, оскільки "не ідентифікує особу і не розкриває персональних даних". Крім того, участь в опитуванні не є обов'язковою. Видатки на проведення опитування покриває своїм коштом політпартія "Слуга народу".
Автор: Микола Бердник, Олена Перепадя