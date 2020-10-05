Олег Ляшко програв вибори в Раду "слузі" - попередні результати

Кандидат від партії "Слуга народу" на проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області Анатолій Гунько лідирує на виборах за підсумками підрахунку 94,97 відсотків оброблених протоколів.

Згідно з оприлюдненими у вівторок, 27 жовтня, на сайті Центрвиборчкому України даними, за Гунька віддали свої голоси 34,05 відсотка виборців. За лідера Радикальної партії Олега Ляшка проголосували 31,94 відсотка виборців.

Ляшко заявляє про невизнання результатів

Напередодні, 26 жовтня, Анатолій Гунько повідомив, що згідно з проведеним його штабом підрахунком голосів він переміг на виборах з різницею 1 442 голоси. У відповідь на це Олег Ляшко заявив, що звернувся до правоохоронців із вимогою розслідувати можливий підкуп виборців.

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"Кандидат від влади перемагає на дільницях з аномально високою явкою, що свідчить про масову скупку голосів на його користь. Я звернувся із заявою до Нацполіції і Генпрокуратури з вимогою порушити кримінальне провадження за підкуп виборців та фальсифікацію виборів", - написав Ляшко у Facebook. Він також завив, що не визнає результату "цих куплених виборів".

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, коментуючи ситуацію, заявив, що "висока явка у цьому окрузі справді мала місце і справді є привід задуматися, чому вона була", і порадив Ляшку підготувати документи для перевірки всіх фактів можливих правопорушень у день голосування та встановлення причин високої явки.

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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, у свою чергу, закликав опонентів Гунька "не затягувати процесу підрахунку голосів". "Якщо якісь питання, то є протоколи, є акти про порушення виборчого процесу, які можуть використовуватися в адміністративному процесі. Будь ласка - до суду, до поліції, не треба штучно затягувати підрахунку голосів, відпустіть людей додому, вони вже більше доби перебувають на виборчих дільницях", - заявив він.

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