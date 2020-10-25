Битва за 95-й квартал: чому партія Зеленського втратила довіру в його рідному місті

Близько 9-ї ранку 25 жовтня міський голова Юрій Вілкул з дружиною Валентиною прямує до виборчої дільниці, що розмістилася у будівлі "Кривбаспроєкту" - головного проєктного інституту місцевої гірничорудної промисловості. В оточені почту з керівництва інституту та журналістів комунальних ЗМІ мер отримує бюлетені та терпляче чекає поки звільниться кабінка для голосування. Через карантинні обмеження на центральній дільниці утворюється невеличка затримка, хоча й не така, як на деяких у спальних районах, де виборцям довелося чекати у чергах ледь не годину.

Юрій Вілкул, якому вже перевалило за 70, керує Кривим Рогом останні 10 років - він найстарший мер України та президент Асоціації міст. Спочатку Вілкул балотувався від "Партії регіонів", за п'ять років - від її наступника, "Опозиційного блоку". Але нині він іде до міськради під партійними прапорами "Блоку Вілкула "Українська перспектива". Від цієї ж партії до облради Дніпропетровщини балотується і його син Олександр - теж колишній "регіонал", який на минулорічних президентських перегонах здобув чотири відсотки голосів українців.

"Ми вирішили відійти від великої політики та привести до влади фахівців, котрі знають, як розвивати наш рідний регіон", - пояснює Юрій Вілкул у розмові з DW та починає перелічувати успішні міські проєкти останніх років.

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На центральній дільниці "міста довжиною в життя", як його віднедавна називає міськрада, з досягненнями голови схоже погоджуються - виборці радо вітаються з мером та просять про спільне фото. Юрій Вілкул фотографується навіть з волонтерами, які проводять опитування від Офісу президента, хоча сам відповідати на запитання опитування відмовляється, називаючи його незаконним та недоречним.

Куди поділась підтримка?

Президентська партія "Слуга Народу" - головний опонент команди Вілкула на місцевих виборах. Ще минулої осені учасники зустрічі з місцевими правоохоронцями, на якій був присутній зокрема й керівник міського осередку "Слуги народу" Юрій Корявченков, вихвалялися "підтримкою у 101 відсоток". Тоді це було принаймні близько до правди: на позачергових виборах до Верховної Ради за "слуг" голосували близько двох третин криворожан, а перед тим за Зеленського - майже 90 відсотків.

Та за рік ця підтримка скоротилась у рази. З'ясувати причини цього DW намагалася безпосередньо в Юрія Корявченкова та Тетяни Чередниченко, першого номера у партійному списку до міськради, однак вони не знайшли часу відповісти на запитання. Партійний офіс, розташований просто в центрі 95-го кварталу - мікрорайону, який дав назву гумористичній команді, що прославила Володимира Зеленського та його друзів, - у день виборів виявився зачиненим.

У Кривому Розі багато хто розчарувався в "Слузі народу"

"Є розчарування цією політикою в усьому суспільстві, - запевняє DW Юрій Вілкул, - Місту не потрібні потрясіння та експерименти, нам потрібна стабільність". Попрощавшись з виборцями він прямує до сірого позашляховика, який припаркований навпроти кадрової агенції, яка пропонує криворожанам стабільну та високооплачувану роботу в Польщі.

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Скільки коштує стабільність без нудьги?

Фразами про "непотрібні потрясіння" та "стабільність" рясніють по місті білборди з погано прихованою у "день тиші" політичною рекламою. Один з них розташований і біля міськради - навпроти "будинку-мурашника", де зростав майбутній президент. Віднедавна ця довга будівля входить до своєрідного переліку пам'яток місцевого архітектурного гігантизму, що їх обов'язково показують приїжджим - поряд з найбільшим металургійним комбінатом, найширшим проспектом та найглибшим залізорудним кар'єром.

"Місто бачить перспективи без зеленої нудьги", - промовляє ще один агітаційний білборд неподалік.

І все ж таки на дільниці в школі №95, де навчався Володимир Зеленський, виборці схоже все ще плекають довіру до свого колишнього сусіда та його політичної сили. "На плечі президента впав цей коронавірус, хто завгодно втратив би підтримку, - пояснює пенсіонерка Лариса, - Вілкул зробив для міста чимало, але комунальні служби працюють погано. Та й взагалі, час йому вже йти".

Виборча дільниця в школі, де вчився Володимир Зеленський

Ще один випускник 95-ї школи, 44-річний менеджер меткомбінату ArcellorMittal Юрій Радько, балотується від "Слуги народу" до ради сусіднього Металургійного району. Юрію Вілкулу він так само закидає занедбане комунальне господарство, збагачення на міських підрядах, узурпацію влади та дріб'язковий підкуп пенсіонерів виплатами у 500 гривень. "Після децентралізації Кривий Ріг став шостим у країні за рівнем бюджетних доходів. Хіба це видно по місту?", - обурюється він. "Хто завгодно, аби не Вілкул", - погоджується студент Назім, щойно проголосувавши вперше в своєму житті.

Директор з "Опоблоку"

"Ким завгодно" у випадку "Слуги народу" виявився 43-річний Дмитро Шевчик - генеральний директор Центрального гірничо-збагачувального комбінату, який входить до групи "Метінвест" олігархів Ріната Ахметова та Володимира Новінського. Висунення цієї кандидатури на посаду міського голови Кривого Рогу в серпні стало справжньою несподіванкою, оскільки вважалось, що конкурувати з Вілкулом має Юрій Корявченков, відомий багатьом "кварталівець" "Юзік". Шевчик погано вписується й у концепцію "оновлення влади", яку просуває "Слуга Народу". Річ у тому, що він чинний депутат Дніпропетровської облради від "Опоблоку".

Боротьба між Юрієм Вілкулом та Дмитром Шевчиком була запеклою - обидва обвинувачували один одного в підготовці до фальсифікацій та спроби підкупу виборців. "Я вільна людина і все роблю для виборців і мешканців нашого міста, а він залежний від своїх роботодавців", - переконує Юрій Вілкул. Дмитро Шевчик не знайшов часу відповісти на запитання DW.

Юрій Вілкул на виборчій дільниці

Слід зауважити, що в цих кандидатів схожий політичний бекграунд та подібні зв'язки з металургійним лобі міста - родині Вілкулів теж свого часу закидали відстоювання інтересів "Метінвесту" через кар'єрний шлях сина Олександра, який теж багато років керував гірничо-збагачувальними комбінатами (ГЗК).

Доведеться дружити

Роль металургійних підприємств у житті Кривого Рогу важко переоцінити - вони основні роботодавці та наповнювачі бюджету й водночас головні забруднювачі екології, винуватці рожевого снігу, зіпсованого повітря, високого рівня онкологічних захворювань.

"Директори-металурги керують нами на роботі, не можна, щоб вони керували ще й містом", - різко відповідає працівник залізорудного кар'єру та ветеран АТО на ім'я Леонтій. Дільниця, на якій голосує 36-річний гірник, розташована фактично у нього вдома - у занедбаному робітничому гуртожитку, який колись належав Південному ГЗК та кілька років тому був переданий на баланс міста.

Виборча дільниця у робітничому гуртожитку в Кривому Розі

Леонтій наводить негативний, на його думку, приклад Маріуполя, яким останні п'ять років керує Вадим Бойченко - колишній топ-менеджер меткомбінату імені Ілліча, що теж входить до групи "Метінвест". "Екологічні виплати заводів до бюджету впали, а вартість проїзду у транспорті зросла", - коротко підсумовує він наслідки для приазовського міста.

Юрій Вілкул обіцяє знижувати вплив металургійних підприємств на Кривий Ріг - вже зараз, за його словами, податкові надходження від дрібного та середнього бізнесу наближаються до половини бюджету міста. Але для цього йому спочатку, схоже, буде потрібна перемога в другому турі. За даними екзитполу "Савік Шустер Студії" та фонду "Українська політика", він випереджає Юрія Шевчика з 40 відсотками голосів проти 30 відсотків. П'ять років тому Вілкул здобував перемогу в запеклій боротьбі з Юрієм Мілобогом, після якої Верховна Рада навіть оголосила повторний третій тур.

Та хто б не переміг на наступному голосуванні, йому доведеться шукати дружби з іншими політичними силами у міськраді. За даними екзитполу фонду "Українська політика", "Блок Вілкула" йде ніс-у-ніс зі "Слугою народу", здобуваючи близько третини голосів. "У Вілкула є свої люди по різних партіях, тож йому блокуватись у міськраді буде легше, ніж нам", - визнає кандидат від "Слуги народу" Юрій Радько.