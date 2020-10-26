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Олександр Вілкул - український політик, колишній член Партії регіонів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Вілкул".
Свого часу Олександр Вілкул був депутатом Дніпропетровської обласної ради від Партії регіонів, обіймав посаду голови дніпропетровської обласної організації Партії регіонів. Активісти Євромайдану закидають Олександру Вілкулу, що він організовував "тітушок" для боротьби з демонстрантами в Дніпропетровську в січні 2014 року. Олександр Вілкул є сином Юрія Вілкула, міського голови Кривого Рогу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На виборах до міськради Кривого Рогу партія "Слуга Народу" так і не змогла здобути більшості голосів. Чому виборці в рідному місті Володимира Зеленського втратили довіру до його політсили - у репортажі DW.
Вважаєте, що лише російські ЗМІ промивають мізки глядачам? Подивіться, як регіональні українські телеканали скочуються у передвиборчий період до маніпуляцій, "джинси" та пропаганди в підтримку кандидатів у президенти України.
Генпрокуратура України направила в парламент подання на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Вілкула та Колєснікова, яких підозрюють у зловживаннях службовим становищем та відчуженні державного майна.