Олександр Вілкул - український політик, колишній член Партії регіонів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Вілкул".

Свого часу Олександр Вілкул був депутатом Дніпропетровської обласної ради від Партії регіонів, обіймав посаду голови дніпропетровської обласної організації Партії регіонів. Активісти Євромайдану закидають Олександру Вілкулу, що він організовував "тітушок" для боротьби з демонстрантами в Дніпропетровську в січні 2014 року. Олександр Вілкул є сином Юрія Вілкула, міського голови Кривого Рогу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.