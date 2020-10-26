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Олександр Вілкул

Олександр Вілкул - український політик, колишній член Партії регіонів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Вілкул".

Свого часу Олександр Вілкул був депутатом Дніпропетровської обласної ради від Партії регіонів, обіймав посаду голови дніпропетровської обласної організації Партії регіонів. Активісти Євромайдану закидають Олександру Вілкулу, що він організовував "тітушок" для боротьби з демонстрантами в Дніпропетровську в січні 2014 року. Олександр Вілкул є сином Юрія Вілкула, міського голови Кривого Рогу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Битва за 95-й квартал: чому партія Зеленського втратила довіру в його рідному місті

Битва за 95-й квартал: чому партія Зеленського втратила довіру в його рідному місті 26.10.2020

На виборах до міськради Кривого Рогу партія "Слуга Народу" так і не змогла здобути більшості голосів. Чому виборці в рідному місті Володимира Зеленського втратили довіру до його політсили - у репортажі DW.
Ексдепутатам Олександру Вілкулу та Дмитру Колєснікову оголошені підозри

Ексдепутатам Олександру Вілкулу та Дмитру Колєснікову оголошені підозри 06.09.2019

Українська прокуратура повідомила про підозри колишнім народним депутатам від "Опозиційного блоку" Олександру Вілкулу і Дмитру Колєснікову.
Регіональне ТБ: промивання мізків перед виборами (відео)

Регіональне ТБ: "промивання мізків" перед виборами (відео) 07.03.2019

Вважаєте, що лише російські ЗМІ "промивають мізки" глядачам? Подивіться, як регіональні українські телеканали скочуються у передвиборчий період до маніпуляцій.

Мураєв знявся з виборів на користь Вілкула

Мураєв знявся з виборів на користь Вілкула 07.03.2019

Кандидат в президенти України Євгеній Мураєв відмовився балотуватися на президентських виборах на користь заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

Вибори президента-2019: як "промивають мізки" регіональні ЗМІ (06.03.2019) 06.03.2019

Вважаєте, що лише російські ЗМІ промивають мізки глядачам? Подивіться, як регіональні українські телеканали скочуються у передвиборчий період до маніпуляцій, "джинси" та пропаганди в підтримку кандидатів у президенти України.

Фактчек: такої страшенної корупції в Україні ще не було? (відео)

Фактчек: такої "страшенної" корупції в Україні ще не було? (відео) 25.02.2019

Такої "страшенної корупції", як тепер, в Україні ще ніколи не було. Так стверджує кандидат у президенти України від "Опоблоку" Олександр Вілкул. DW перевірила, чи дійсно це так.

Чи справді такої "страшенної" корупції в Україні ще ніколи не було? - Фактчек DW (22.02.2019) 22.02.2019

Такої "страшенної корупції", як тепер, в Україні ще ніколи не було. Так стверджує кандидат у президенти України від "Опоблоку" Олександр Вілкул. DW перевірила, чи дійсно це так.
В Україні розслідують 9 кримінальних справ через порушення перед виборами

В Україні розслідують 9 кримінальних справ через порушення перед виборами 02.02.2019

Порушення під час президентської кампанії пов'язані з публікацією реклами не з виборчого фонду та нападами на кандидатів в президенти, повідомив глава МВС України Арсен Аваков.

Тимошенко, Ляшка і Вілкула зареєстрували кандидатами в президенти

Тимошенко, Ляшка і Вілкула зареєстрували кандидатами в президенти 25.01.2019

Центральна виборча комісія зареєструвала вже 19 кандидатів у президенти України. Для подання документів для реєстрації залишається ще трохи більше тижня.
Опозиційний блок висуне Олександра Вілкула кандидатом у президенти

"Опозиційний блок" висуне Олександра Вілкула кандидатом у президенти 15.12.2018

Голову парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула висуватимуть кандидатом в президенти України на виборах, призначених на березень 2019 року, повідомили в партії.
ГПУ хоче притягнути до кримінальної відповідальності двох депутатів ОБ

ГПУ хоче притягнути до кримінальної відповідальності двох депутатів ОБ 25.05.2018

Генпрокуратура України направила в парламент подання на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Вілкула та Колєснікова, яких підозрюють у зловживаннях службовим становищем та відчуженні державного майна.
Генпрокуратура України відкрила провадження проти Олександра Вілкула

Генпрокуратура України відкрила провадження проти Олександра Вілкула 21.07.2017

Співголову фракції "Опозиційного блоку" підозрюють у несплаті податків в особливо великих обсягах. Але доказів для оголошення підозри поки не достатньо, повідомив Юрій Луценко.
Кінець сесії: що зробила Рада за півроку (відео)

Кінець сесії: що зробила Рада за півроку (відео) 15.07.2016

Прем'єріада, зміни до Конституції та регулярні бійки. Чим запам'яталася чергова сесія українського парламенту?

Кінець сесії: що зробила Рада за півроку (15.07.2016) 15.07.2016

Прем’єріада, зміни до Конституції, а також численні бійки. 15 липня - останнє пленарне засідання чергової сесії парламенту. DW нагадала, чим вона запам’яталася.
Опора: у Дніпропетровську переміг Філатов

"Опора": у Дніпропетровську переміг Філатов 16.11.2015

За попередніми результатами, новим мером міста Дніпропетровськ обрано Бориса Філатова. Представник партії "УКРОП" переміг опонента від "Опоблоку" Олександра Вілкула з різницею у 7 відсотків, повідомляє "Опора".
Вибори у Дніпропетровську: глінтвейн за фото

Вибори у Дніпропетровську: глінтвейн за фото 15.11.2015

За даними двох екзит-полів, на виборах мера Дніпропетровська перемагає Борис Філатов. Утім, соратники Олександра Вілкула заявляють про його перемогу. Як проходили вибори у цьому місті - у репортажі DW.
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