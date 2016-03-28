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Юрій Вілкул

Юрій Вілкул - український політик, колишній міський голова Кривого Рогу.

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Докладно

Криворізьке рокірування: чи є альтернатива "регіоналам" у рідному місті Зеленського

Чи є альтернатива "регіоналам" у рідному місті Зеленського

Чи є альтернатива "регіоналам" у рідному місті Зеленського

DW розповідає, чому позиції "Партії регіонів" у Кривому Розі лишають непохитними навіть після її забуття.
Політика9 грудня 2020 р.
Передвиборчий плакат у Кривому Розі

Кандидат від "Слуги народу" програв у Кривому Розі - "ОПОРА"

Кандидат від "Слуги народу" програв у Кривому Розі - "ОПОРА"

Представник ОПЗЖ переміг кандидата від "Слуги народу" у другому турі виборів міського голови Кривого Рогу.
Політика8 грудня 2020 р.
Голосування у Кривому Розі

Юрій Вілкул не балотуватиметься на виборах мера Кривого Рогу

Юрій Вілкул не балотуватиметься на виборах мера Кривого Рогу

Через погіршення стану здоров'я чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул відмовився від участі у виборах міського голови.
Політика17 листопада 2020 р.
Кривий Ріг

Битва за 95-й квартал

Битва за 95-й квартал

Як проголосував Кривій Ріг на місцевих виборах та які настрої панують у рідному місті Зеленського - репортаж DW.
Політика26 жовтня 2020 р.
Самопоміч, Юрій Милобог,

"Самопоміч" виключила зі своїх лав Юрія Милобога

"Самопоміч" виключила зі своїх лав Юрія Милобога

У партії звинуватили Милобога у веденні переговорів з "Опозиційним блоком".
3 квітня 2016 р.
Голосування у Кривому Розі

Кривий Ріг: семикратний відрив Вілкула та порушення

Кривий Ріг: семикратний відрив Вілкула та порушення

Юрій Вілкул, який напередодні виборів виділив 50 мільйонів гривень на "матеріальну допомогу", здобув три чверті голосів.
28 березня 2016 р.
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