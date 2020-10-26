Юрій Вілкул відмовився від участі у другому турі виборів мера Кривого Рогу

Нинішній мер Кривого Рогу Юрій Вілкул заявив, що не братиме участі у другому турі виборів через стан здоров'я. Про це він сказав у відеозверненні, розміщеному в вівторок, 17 листопада, на YouTube-каналі міськради.

"Здоров'я, на жаль, стало підводити. Працювати у півсили - це не для мене... Я, на жаль, не зможу брати участі у другому турі виборів", - сказав Вілкул. Політик зазначив, що до другого туру виборів міського голови виходить Костянтин Павлов, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ), якому Вілкул обіцяє підтримку.

Раніше громадянська мережа "ОПОРА" повідомила, що Криворізька міська територіальна виборча комісія (ТВК) не може призначити дати повторного голосування через те, що довірені особи кандидата на посаду міського голови оскаржують постанови ТВК про підсумки голосування. Крім того, комісія не може зібрати кворуму для проведення засідання.

Читайте також: Місцеві вибори: переможці й переможені

12 листопада було оголошено результати першого туру. У протоколі зазначено, що за Юрія Вілкула проголосували 80 655 виборців (46,27 відсотка), за Дмитра Шевчика (від"Слуги народу") - 45 213 виборців. Павлов від "ОПЗЖ" - на третьому місці з майже 16 тисячами голосів, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 2016 року Юрій Вілкул здобув на позачергових виборах міського голови майже три чверті голосів.