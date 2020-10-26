Місцеві вибори: переможці й переможені

Ставки на нинішніх місцевих виборах в Україні були як ніколи високими. Внаслідок децентралізації бюджети громад отримають значно більші фінансові ресурси, ніж до реформи. А органи місцевого самоврядування - ширші повноваження. Відповідно, дуже жвавою і конкурентною була і виборча боротьба по всій країні. Чи не головною інтригою виборів було питання, чи вдасться партії президента Володимира Зеленського продовжити минулорічну тріумфальну серію після вражаючої перемоги на президентських і парламентських виборах.

Слуга народу "пролітає"

Лише рік тому під зеленими прапорами партії Зеленського мандати в округах по всій країні могли виграти до того нікому невідомі студенти чи безробітні. Сьогодні магія рейтингу президента, схоже, втратила свою силу. Правляча партія, як свідчать дані екзитполів, не має шансів вибороти мерське крісло жодного з найбільших українських міст. За партійними списками "Слуга народу" займає здебільшого не перше і навіть не друге місце. У Львові, за попередніми даними підрахунку голосів, які наводить "Інтерфакс-Україна", соратники президента взагалі не потрапили до міськради. Рік тому на парламентських виборах "слуги" набрали на Львівщині 22 відсотки голосів.

Віталій Кличко впевнено перемагає на виборах мера Києва

Провал правлячої партії з тріском спостерігається по всіх регіонах. На Одещині 2019 року на виборах до Верховної Ради "Слуга народу" розгромно перемогла з результатом у 47 відсотків голосів, нині ж в Одесі партії влади екзитполи прогнозують лише третє місце з близько 18 відсотків голосів. Подібна картина і в Харкові - падіння з 42 відсотків по області торік до 12 у місті нині. Найбільше опоненти діючої влади зловтішаються з поразки соратників президента у столиці. У Києві екзитполи прогнозують "слугам" лише третє місце і менше десяти відсотків голосів, тоді як на парламентських виборах 2019 року "Слуга народу" здобула у столиці приголомшливу перемогу з результатом у 36 відсотків голосів. Як символ поразки правлячої партії у Києві соцмережами шириться фото кандидатки в мери Києва від "слуг" Ірини Верещук, яка летить над столицею, немов Мері Попінс, із зеленою парасолькою у руках. Йдеться про стоп-кадр з рекламного ролика кандидатки, який після численних глузувань над Верещук вже під час зйомки так ніколи й не побачив світ. Представниця президентської партії у боротьбі за мерське крісло здобула лише близько восьми відсотків голосів.

Рейтинг Володимира Зеленського вже не є запорукою виборчих перемог

Переможці виборів: старі мери та їхні партії

На тлі провалу правлячої партії на місцевих виборах головними переможцями можна назвати сформовані місцеві політичні еліти. Здебільшого у ключових обласних центрах перемагають діючі міські голови та їхні партії. Зокрема, у Львові високі шанси залишитися мером має Андрій Садовий, який очолює місто вже 14 років. За даними екзитполів, у першому турі він набрав понад 40 відсотків голосів, випередивши найближчого конкурента на 14 відсотків. Водночас, партія Садового "Самопоміч", згідно з опитуваннями на виході з дільниць, отримала понад 20 відсотків голосів, поступившись "Європейській солідарності" Петра Порошенка. У Києві, вочевидь, владу збереже Віталій Кличко, який близький до перемоги вже у першому турі з результатом близько 50 відсотків голосів, а партія ексбоксера "Удар" має всі шанси сформувати найбільшу депутатську фракцію.

Мер Одеси Геннадій Труханов, схоже, залишиться на своїй посаді

В Одесі у першому турі, якщо вірити екзитполам, вдвічі випереджає найближчого суперника чинний мер Геннадій Труханов, а його партія "Довіряй ділам" претендує на перше місце за партійними списками, на декілька відсоткових пунктів випереджаючи "Опозиційну платформу - за життя". У Харкові перемогу у першому турі здобуває давній соратник експрезидента-втікача Віктора Януковича Геннадій Кернес, який очолює місто з 2010 року. Зберегти владу у найбільшому місті східної України Кернесу вдалося попри те, що він вже більше місяця не з'являвся на публіці: політик лікується від важкої форми COVID-19 у берлінській клініці "Шаріте". Як і у багатьох інших мерів великих міст, у харківського міського голови теж є своя партія - "Блок Кернеса успішний Харків". Створена менше року тому політична сила на перших же місцевих виборах, за даними екзит-полів, отримує близько 40 відсотків голосів. Найближчий конкурент - ОПЗЖ - набирає, згідно з прогнозами, менше 20 відсотків.

Два проєкти на уламках партії Коломойського

Упевнено перемагає на виборах і діючий мер Дніпра Борис Філатов. Хоча до перемоги вже у першому турі йому, як свідчать екзитполи, забракло кількох відсотків голосів, утім найбільших конкурентів мер випереджає з колосальним відривом. Заснована Філатовим за лічені місяці до виборів партія "Пропозиція" впевнено лідирує на виборах до міськради, випередивши ОПЗЖ і "Слугу народу". Водночас, не виключено, що у Філатова і його соратників з "Пропозиції" є й амбіції національного масштабу. Під егідою цієї партії на вибори пішли переобиратися одразу декілька діючих мерів обласних центрів, зокрема, мери Житомира і Миколаєва. Діючі градоначальники під егідою "Пропозиції", якщо вірити даним проведеного партією паралельного підрахунку голосів, впевнено лідирують у своїх громадах.

Мер Дніпра Борис Філатов вперше очолив місто як соратник олігарха Ігоря Коломойського. Тепер у нього свій успішний політпроєкт

Як і інші "мерські парії", "Пропозиція" виникла незадовго до виборів. "Пропозиція" - не просто дітище мера Дніпра, а фактично уламок партії "УКРОП", співзасновником якої 2015 року Філатов був разом з олігархом Ігорем Коломойським. Засновниками "Пропозиції", згідно з реєстром мінюсту, є частково ті самі люди, які п'ять років тому заснували "УКРОП". "Пропозиція" зареєстрована у Дніпрі за тією самою адресою, за якою досі прописаний дніпровський осередок "УКРОПу". Саме за підтримки партії Коломойського Борис Філатов став мером Дніпра декілька років тому, а очолював дніпровський партійний осередок давній соратник олігарха Геннадій Корбан. Утім, кілька років тому, як пишуть ЗМІ, стосунки Корбана і Коломойського зіпсувалися, а Філатов з однодумцями зі скандалом залишили "УКРОП".

Нова ставка олігарха

Першим випробуванням нинішні вибори стали для ще однієї новоствореної партії, яка заявляє про амбіції національного масштабу - "За майбутнє". Як і "Пропозиція", ця партія постала на уламках "УКРОПу" Коломойського, а одним з її лідерів є давній соратник і бізнес-партнер олігарха Ігор Палиця. Новий політичний проєкт, який ЗМІ і оглядачі асоціюють з Ігорем Коломойським, за підрахунками громадського руху "Чесно" був лідером нинішніх виборів за витратами на рекламу - білбордами цієї партії були завішені вулиці міст по всій країні, банери "За майбутнє" домінували у соцмережах і на новинних сайтах. Кандидати від цієї партії мали потужну медійну підтримку телеканалу Коломойського "1+1". Всі ці ресурси, утім, не допомогли "За майбутнє" здобути успіх у більшості великих міст України. Зокрема, партія, за даними екзитполів, не потрапить до міськрад Києва, Дніпра, Одеси, Харкова чи Львова.

Натомість високі шанси на перемогу, як свідчать екзитполи, мають кандидати від "За майбутнє" - діючий мер Черкас, донедавна член "Батьківщини" Анатолій Бондаренко, а також колишній мер Полтави, екссоратник Віктора Януковича по "Партії регіонів" Олександр Мамай. Крім того, кандидати від "За майбутнє" перемагають у низці районних центрів і громад у центральній і західній Україні.