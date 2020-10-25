Місцеві вибори в Україні: поразка партії Зеленського та тріумф чинних мерів

Успіх президента Володимира Зеленського та його партії "Слуга народу" 2019 року не вдалося перенести на місцеві вибори 25 жовтня. У найбільших містах України перемогу здобули чинні мери та їхні партії.
За даними опитувань виборців на виході з виборчих дільниць, чинні міські голови найбільших міст України лідирують у боротьбі за свої посади на виборах у неділю, 25 жовтня, з великим відривом від конкурентів. Про це свідчать дані екзитполів, які були опубліковані в ніч на 26 жовтня "Студією Савіка Шустера" і телеканалу "Україна 24", а також соціологічною групою "Рейтинг". Зокрема, у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові чинні міські голови випереджають своїх найближчих конкурентів подекуди на десятки відсоткових пунктів. Станом на 22 годину неділі Центральна виборча комісія (ЦВК) повідомила про явку виборців близько 37 відсотків, що майже на десять відсоткових пунктів менше, ніж на місцевих виборах 2015 року.
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При цьому кандидати від пропрезидентської партії "Слуга народу" посіли другі, треті та ще нижчі місця і можуть розраховувати в найкращому разі на вихід в другий тур. Президент "Центру інноваційного консалтингу "КДА" Дмитро Корнейчук вважає, що це є виявом протесту українців, які вирішили дати бій на місцевих виборах центральній владі: "Досвід обрання (президента України Володимира. - Ред.) Зеленського і "Слуги народу" 2019 року навчив людей, що під виглядом нового їм підсовують щось некомпетентне і ситуація стає ще гіршою", - сказав Корнейчук.
Своєрідним визнанням програшу партії влади стала заява на офіційному сайті президента Зеленського. У ній, серед іншого, міститься попередження місцевим лідерам про їхню відповідальність перед центром: "Збільшення фінансового потенціалу та можливостей для представників місцевої влади не означає, що будь-кому державою буде дозволено перетворення свого міста, району або громади на персональну вотчину. Закон - один для всіх. Відповідальність перед державою та громадою - це аксіома для місцевих органів влади", - сказано в цьому повідомленні.
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Ще до виборів 25 жовтня політичні експерти прогнозували значний успіх проросійської партії ОПЗЖ на місцевих виборах на Донбасі та в інших східних і південних областях. Однак, за даними екзитполів, найбільший успіх цієї партії - дещо більше ніж 30 відсотків голосів на виборах до міської ради Маріуполя. "Хоча ще пів року тому було враження, що ця політична сила захопила цілий Донбас і панує там одноосібно, зараз виглядає, що ані вона, ані жодна інша з політичних сил не матиме там абсолютної більшості, а можливі коаліції зроблять владу ОПЗЖ ефемерною", - сказав заступник директора центру "Імідж-контроль" Костянтин Малєєв.
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Представництво у місцевих органах влади східних і південних міст може отримати ще одна відома проросійськими поглядами політсила - "Партія Шарія". Згідно з даними екзитполів, ця партія здобуває понад 7,5 відсотка голосів виборців в Одесі, 5,5 відсотка в Миколаєві і проводить своїх депутатів до міськрад Харкова і Маріуполя. Таким чином, як очікують політологи, ця партія може активно співпрацювати з ОПЗЖ та іншими ідеологічно близькими місцевими політсилами.
Характерною ознакою місцевих виборів 25 жовтня стало домінування місцевих партій та блоків на сході та півдні України, тоді як виборці центру і Заходу і надалі віддають перевагу всеукраїнським політсилам. Так, в Харкові найбільше представництво в міськраді може отримати "Блок Кернеса - Успішний Харків", в Одесі - партія мера Геннадія Труханова "Довіряй справам", в Дніпрі - партія мера Бориса Філатова "Пропозиція", а в Маріуполі мерський "Блок Вадима Бойченка".
Соціолог Костянтин Малєєв пояснює цей феномен тим, що за останні 12 років в Україні спостерігається тенденція до зростання авторитету та впливовості місцевих політичних та адміністративних лідерів, а також мерів міст і партій, які навколо них створюються. А політолог Дмитро Корнейчук прогнозує, в межах децентралізації "місцева влада значно посилить вплив на місцеву і загальнодержавну політику", адже матиме тепер значно більші повноваження щодо розподілу бюджетних коштів, аніж попередники.