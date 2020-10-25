 Явка на місцевих виборах в Україні становила близько 37 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2020

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Новини

Явка на місцевих виборах в Україні становила близько 37 відсотків

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, на місцевих виборах в Україні проголосували близько 37 відсотків виборців.

Під час голосування на одній із дільниць у Києві

Під час голосування на одній із дільниць у Києві

Явка на місцевих виборах в Україні, за попередніми даними, становила близько 37 відсотків. Про це ввечері у неділю, 25 жовтня, повідомив голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олег Діденко з посиланням на дані від 97 відсотків територіальних виборчих комісій (ТВК).

За його словами, найбільша активність виборців спостерігалася на Західній Україні, зокрема у Тернопільській області вона становила близько 46 відсотків.

Як свідчать попередні дані ЦВК, у Києві проголосували понад 34 відсотки виборців, у Донецькій області - близько 31 відсотка, а в Луганській - близько 38 відсотків.

Явка на цьогорічних місцевих виборах в Україні виявилася нижчою, ніж на виборах у 2015 році, коли вона становила 46,6 відсотка.

Нагадаємо, за даними екзитполів, у Харкові на виборах мера міський голова Геннадій Кернес перемагає вже у першому туріУ Києві, Одесі, ЛЬвові і Дніпрі буде другий тур, у цих містах також лідирують чинні мери.

Одночасно з виборами біля багатьох дільниць в проходило ініційоване Володимиром Зеленським опитування.Утім, чимало виборців його ігнорували.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    За новим виборчим законодавством

    В Україні 25 жовтня проходить голосування на місцевих виборах за новим виборчим законодавством. Українці обирають депутатів місцевих рад - сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах (де вони є), а також голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад. Голосування іде на всій території України, крім непідконтрольних Києву територій Донбасу та анексованого Криму.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    Багато бюлетенів

    У всій Україні будуть обрані лише 119 районних рад, адже новий адміністративно-територіальний поділ зменшив кількість районів в Україні приблизно у чотири рази. Також мають бути обрані депутати 22 обласних рад (усіх, за винятком Донецької та Луганської), 381 міської ради, понад тисяча селищних рад, а крім того - мери переважної більшості українських міст, голови сіл та селищ.

  • Місцеві вибори в Україні

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    Голосування проходить спокійно

    День голосування на місцевих виборах в Україні загалом відбувається спокійно, без будь-яких серйозних інцидентів, які можуть вплинути на виборчий процес, повідомили у Нацполіції України. Попри це, у поліції повідомили також про зарестровані понад дві тисячі порушень, пов'язані з виборчим процесом.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    В умовах пандемії COVID-19

    Незважаючи на збільшення кількості інфікованих коронавірусом та рекордні показники добового приросту заражень від початку пандемії, місцеві вибори в Україні відбуваються, але за умови карантинних застережень. У комісії мають бути наявними антисептики для рук і нанесена розмітка, що допомагає дотримуватися дистанції не менше одного метра. Потоки виборців на вхід та на вихід розділяються.

  • Місцеві вибори в Україні

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    Дехто гшолосує вдома

    Не усі виборці у неділю особисто прийдуть на дільниці, щоб віддати свій голос. Зокрема, Уу Києві на місцевих виборах вдома голосують понад 7,7 тисячі осіб. При цьому офіційно з них лише шестеро інфіковані коронавірусом.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    З температурою - в окрему кабіну

    На вході до дільниці виборцям вимірюють температуру та розпитують про симптоми застуди. З температурою людей спрямовують в окрему кабінку для голосування. Утім, не всі дільниці в Україні забезпечені термометрами та окремими кабінками для голосування.

  • Опитування Зеленського

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    "5 питань від президента"

    13 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив, що "25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали". Оплачує проведення цього опитування у день місцевих виборів партія "Слуга народу".

  • Опитування Зеленського під час виборів

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    І про канабіс і Будапештський меморандум

    Українців запитують про їхнє ставлення до посилення відповідальності за масштабну корупцію, до створення спеціальної економічної зони на Донбасі, до скорочення кількості парламентарів у Раді, до легалізації канабісу в медичних цілях, а також про Будапештський меморандум.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    "Все законно"

    Опитування не є референдумом, тому не матиме юридичних наслідків. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що опитування поза дільницями після голосування не порушує закону, оскільки "не ідентифікує особу і не розкриває персональних даних". Крім того, участь в опитуванні не є обов'язковою. Видатки на проведення опитування покриває своїм коштом політпартія "Слуга народу".

    Автор: Микола Бердник, Олена Перепадя


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Опитування від Зеленського: як "голосували" за марихуану (25.10.2020)

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