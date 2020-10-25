Явка на місцевих виборах в Україні становила близько 37 відсотків

Явка на місцевих виборах в Україні, за попередніми даними, становила близько 37 відсотків. Про це ввечері у неділю, 25 жовтня, повідомив голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олег Діденко з посиланням на дані від 97 відсотків територіальних виборчих комісій (ТВК).

За його словами, найбільша активність виборців спостерігалася на Західній Україні, зокрема у Тернопільській області вона становила близько 46 відсотків.

Як свідчать попередні дані ЦВК, у Києві проголосували понад 34 відсотки виборців, у Донецькій області - близько 31 відсотка, а в Луганській - близько 38 відсотків.

Явка на цьогорічних місцевих виборах в Україні виявилася нижчою, ніж на виборах у 2015 році, коли вона становила 46,6 відсотка.

Нагадаємо, за даними екзитполів, у Харкові на виборах мера міський голова Геннадій Кернес перемагає вже у першому турі. У Києві, Одесі, ЛЬвові і Дніпрі буде другий тур, у цих містах також лідирують чинні мери.

Одночасно з виборами біля багатьох дільниць в проходило ініційоване Володимиром Зеленським опитування.Утім, чимало виборців його ігнорували.



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