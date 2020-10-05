Олег Ляшко програв довибори кандидату від "Слуги народу"

Кандидат від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько переміг на довиборах до Верховної Ради України в одномандатному виборчому окрузі № 208 у Чернігівській області. За нього проголосували 34,1 відсотка виборців (21 245 голосів), а за його опонента - лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 31,78 відсотка (19 799 голосів).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК), які стали відомі в ніч на середу, 28 жовтня, після підрахунку 100 відсотків дільничних протоколів.

На третьому місці опинилася вдова колишнього народного депутата Людмила Давиденко, яку підтримали 26,68 відсотка виборців (16622 голоси).

Також на цьому окрузі були ще двоє самовисуванців-однофамільців Гунька. Самовисуванець Анатолій Гунько набрав 2,81 відсотка (1751 голос), а самовисувнець Ігор Гунько - 1,41 відсотка (882 голоси). Решта кандидатів набрали менше відсотка.

Напередодні, 26 жовтня, Анатолій Гунько від "Слуги народу" повідомив, що згідно з проведеним його штабом підрахунком голосів він переміг на виборах з різницею 1 442 голоси. У відповідь на це Олег Ляшко заявив, що звернувся до правоохоронців із вимогою розслідувати можливий підкуп виборців.

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