У "Слузі народу" вважають свій результат на виборах великим успіхом

Партія "Слуга народу" завела до обласних і районних рад найбільше депутатів серед усіх політичних сил, які брали участь у місцевих виборах, заявив у вівторок, 27 жовтня, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Корнієнко назвав такий результат великим успіхом, попри те, що "Слуга народу" - молода партія і раніше не була представлена у місцевих органах влади. "Тепер її депутати присутні майже в кожному регіоні", - наголосив Корнієнко.

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20 відсотків мандатів у обласних радах

Політик зазначив, що, за результатами паралельного підрахунку штабом голосів із 70 відсотків виборчих дільниць, партія "Слуга народу" виходить на перше місце за кількістю отриманих мандатів у радах обласного та районного рівнів.

Так, на виборах депутатів обласних рад у всій країні "Слуга народу" отримала 327 мандатів із 1660 можливих (тобто 20 відсотків). При цьому партія "Європейська солідарність" отримала 269 мандатів (16 відсотків), "ОПЗЖ" - 220 (13 відсотків), "Батьківщина" - 180 (10 відсотків), інші - менше ніж 10 відсотків.

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На виборах до районних рад "Слуга народу" отримала у всій країні 908 мандатів із 5366 можливих (або 17 відсотків). На другому місці - "ОПЗЖ", у якої 814 мандатів (або 15 відсотків), третє місце посідає "Європейська солідарність" із 687 мандатами (13 відсотків). Із 1395 об'єднаних територіальних громад (ОТГ) кандидати від "Слуги народу" очолили 196 (тобто 15 відсотків). Найбільше голів ОТГ від "Слуги народу" - в Київській, Харківській (по 18 голів), Миколаївській і Сумській (по 17 голів) і Кіровоградській (15) областях. Представники "Слуги народу" очолили громади в кожній області, зазначають у партії.

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Безперечним досягненням влади на виборах, які відбулися у неділю, Корнієнко назвав їхнє чесне і прозоре проведення, без використання адміністративного ресурсу, яке раніше було майже правилом. Він зазначив, що міжнародні спостерігачі, зокрема БДІПЛ ОБСЄ, зазначають, що місцеві вибори відбулися демократично, прозоро, спокійно і з мінімальними порушеннями, які суттєво не вплинули на результати волевиявлення.

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