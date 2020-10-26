 Місцеві вибори в Україні відбулися прозоро - БДІПЛ ОБСЄ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2020

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Місцеві вибори в Україні відбулися прозоро - БДІПЛ ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ заявили, що місцеві вибори в Україні були проведені організовано, спокійно і з дотриманням процедур.

Процес голосування на місцевих виборах на одній з дільниць у Києві

Процес голосування на місцевих виборах на одній з дільниць у Києві

Процес голосування на місцевих виборах, які відбулися в Україні у неділю, 25 жовтня, був добре організованим і спокійним. Про це під час пресконференції, яка відбулася у понеділок, 26 жовтня, у Києві, заявила керівниця місії спостерігачів від Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) Інгібйорг Сольрун Гісладоттір.

"На обмеженій кількості виборчих дільниць, які відвідували представники БДІПЛ у день виборів, ми спостерігали, що виборчий процес відбувався загалом спокійно, добре організовано і прозоро, всі процедури загалом були дотримані", - зазначила вона.

Зазначається, що це є попереднім висновком місії, представники якої мають продовжити спостереження за виборами в Україні під час другого туру.

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Другий тур виборів відбудеться у більшості великих міст

Раніше у Громадянській мережі "ОПОРА" заявили, що у більшості міст з чисельністю населення понад 75 тисяч людей відбудеться другий тур виборів міських голів. Водночас голова правління організації Ольга Айвазовська заявила під час пресконференції у понеділок, 26 жовтня, що дати проведення другого туру поки що не відомі.

"Очевидно, що в більшості міст повторне голосування відбудеться. Єдине - незрозуміло, в які саме терміни, тому що законодавство визначає, що результати встановлюються не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування, а повторне голосування організовується протягом трьох тижнів. Тому точної дати другого туру повторного голосування немає", - розповіла Айвазовська.

"ОПОРА" назвала місцеві вибори конкурентними

Також попередні результати спостереження "ОПОРИ" за перебігом місцевих виборів засвідчили, що вони мали конкурентний характер і загалом відповідали українському законодавству.

Втім у "ОПОРІ" зазначили, що під час місцевих виборів були зафіксовані порушення, які могли суттєво вплинути на результати волевиявлення у окремих територіальних громадах, але ці порушення мали різні причини і не були сплановані централізовано. Йдеться про порушення процедур організації виборів і проведення кампаній, інциденти з недотриманням порядку ведення передвиборної агітації та спробами підкупу виборців, зловживання адміністративними ресурсами та спотворенням процедури зміни виборчої адреси. 

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