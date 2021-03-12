У МОЗ розповіли, кого щеплюватимуть залишковими дозами вакцини

В Україні залишковими дозами вакцини від коронавірусу планують щеплювати публічних і громадських діячів, до яких віднесені учасники бойових дій, народні депутати, чиновники, лікарі, представники релігійних організацій, письменники, журналісти, спортсмени, музиканти та інші діячі культури.

Про це у п'ятницю, 12 березня, заявив головний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, коментуючи зміни до національного плану вакцинації від COVID-19 щодо щеплення публічних осіб і громадських діячів. Як уточнили у пресслужбі Центру громадського здоров'я України, претендувати на надлишкові дози вакцини можуть діячі культури, старші 60 років. Щеплення будуть здійснюватися безкоштовно і на добровільній основі.

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Список таких осіб, за словами Ляшка, будуть формувати регіональні департаменти охорони здоров'я та пресслужби облдержадміністрацій, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Ляшко повідомив, що згідно зі змінами до національного плану вакцинації з метою недопущення нераціонального використання доз, відомих громадських діячів дозволено вакцинувати в тому разі, якщо зафіксована відмова від планової вакцинації осіб, заради яких було відкрито 10-дозовий флакон, якщо кількість людей, які вакцинуються в день роботи мобільної бригади, не була кратна 10 і залишилося декілька доз, а також якщо у особи, що прибула на вакцинацію, були виявлені протипоказання.

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За його словами, за таких умов дозволяється запрошувати до вакцинації осіб, "щеплення для яких не були передбачені на першому етапі". "Коли стає зрозуміло, що в день проведення вакцинації будуть залишки доз, відповідальний за списки громадських діячів уточнюватиме, хто з громадських діячів зможе вакцинуватися. Громадські діячі мають бути готові приїхати на місце проведення вакцинації протягом години до моменту обов'язкової утилізації залишків від оголошення наявності таких доз", - пояснив Ляшко.

У Польщі щеплення поза чергою призвело до скандалу

Нагадаємо, у Польщі наприкінці грудня минулого року стало відомо, що крім так званої "нульової групи", до якої належать передусім лікарі та медперсонал, вакцину від коронавірусу отримали деякі актори та інші відомі особи. Так, під час перевірки в Університетській лікарні Варшави, де робили спірні щеплення, виявилося, що майже половина з 450 доз вакцини, які отримала лікарня, були віддані людям, які жодного стосунку до лікарні не мали.

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Усупереч затвердженій черзі щеплення в Польщі зробили також деяким політикам. За це з партії виключили одного з місцевих політиків правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС).

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