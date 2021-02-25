Коронавірус: минулої доби в Україні вакцинували більше, ніж за дві попередні

В Україні в п'ятницю, 26 лютого, вкололи першу дозу вакцини від коронавірусу 1713 людям. Від початку кампанії щеплено 3051 особу.

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"За добу найбільша кількість щеплених у Миколаївській області (170 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії в Черкаській області (270 щеплень)", - повідомляє міністерство охорони здоров'я у Telegram-каналі "Коронавірус інфо".

Найменшу кількість щеплень за добу зробили в Івано-Франківській області (20), Києві (30 щеплень) та Закарпатській області (34 щеплення).

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Між тим, за останню добу в Україні підтвердили 8172 нові випадки інфікування коронавірусом, госпіталізовано 2806 людей, померла 151 людина від ускладнень, викликаних цим вірусом. При цьому в країні провели 78040 тестів, з них - 35714 методом ПЛР, 16990 - методом ІФА і 25336 - експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2, написав глава МОЗ Максим Степанов у соцмережі Facebook.

За останню добу найбільше кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях. У Києві - 580 випадків.

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