В Україні за добу вакцинували понад 4 тисяч людей

В Україні 9 березня вакцинували від коронавірусу 4362 людини. Всього ж від початку кампанії зробили щеплення 23480 особам, усі вони отримали першу дозу, повідомило у середу, 10 березня, міністерство охорони здоров'я (МОЗ) у Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

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За минулу добу найбільше людей вакцинували у Донецькій області (660), найменше - у Чернівецькій області (40). За весь період кампанії найбільше щеплень зробили у Донецькій області (3134 щеплення), найменше - у Сумській області (430). Відносно високий показник у Донецькій області вочевидь пов'язаний з вакцинацією військовослужбовців, залучених до Операції об'єднаних сил.

Напередодні міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обурився повільними темпами вакцинації від коронавірусу в країні. 8 березня в Україні за добу вакцинували лише 1171 людину.

Напередодні також провели нараду щодо прискорення імунізації. Під час неї президент України Володимир Зеленський заявив про пріоритетність вакцинації над впровадженням локдауну для стримування поширення інфекції та вимагав прискорити темпи імунізації.

Нагадаємо, в Україну завезли 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації населення. Володимир Зеленський і Максим Степанов вже публічно зробили щеплення. Глава МОЗ раніше заявляв, що темпи вакцинації в Україні мають зрости влітку і становити від п'яти до семи мільйонів осіб щомісяця. За його словами, на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше літа-осені.

Для порівняння: у Польщі, де кількість населення становить близько 40 мільйонів людей, зроблено вже понад чотири мільйони щеплень.

Показники нових випадків зараження коронавірусом в Україні

За даними МОЗ, минулої доби в Україні підтвердили 6377 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільшу кількість нових випадків зафіксували у Києві (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

Крім того, минулої доби померли 219 людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом. Добою раніше зафіксували 76 смертей. Варто зауважити, що число нових випадків зараження коронавірусом та померлих за вихідні дні є, як правило, суттєво нижчими у порівнянні з робочими днями. Також минулої доби було госпіталізовано 1904 пацієнтів з COVID-19, число зроблених тестів перевищило 64 тисячі.

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