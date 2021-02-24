 У свято - не до щеплень: в Україні 8 березня вакцинували лише 1171 людину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2021

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У свято - не до щеплень: в Україні 8 березня вакцинували лише 1171 людину

В Україні 8 березня від коронавірусу щепили лише 1171 людину, загалом від початку кампанії - 19118. За минулу добу підтвердили 3261 новий випадок зараження коронавірусом.

В Україні за добу зробили 1171 щеплення від коронавірусу вакциною Covishield

В Україні за добу зробили 1171 щеплення від коронавірусу вакциною Covishield

В Україні 8 березня зробили щеплення від коронавірусу лише 1171 людині. Всього від початку кампанії вакцинували 19118 осіб, усі вони отримали першу дозу, повідомило у вівторок, 9 березня, міністерство охорони здоров'я (МОЗ) у Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

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За минулу добу найбільше людей вакцинували у Донецькій області (294), найменше - у Вінницькій і Запорізькій областях (по 10). За весь період кампанії найбільше щеплень зробили у Донецькій області (2474), найменше - у Сумській області (350). Відносно високий показник у Донецькій області вочевидь пов'язаний з вакцинацією військовослужбовців, залучених до Операції об'єднаних сил.

Нагадаємо, в Україну завезли 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації населення. Президент України Володимир Зеленський і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вже публічно зробили щеплення. Глава МОЗ раніше заявляв, що темпи вакцинації в Україні мають зрости влітку і становити від п'яти до семи мільйонів осіб щомісяця. За його словами, на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше літа-осені.

Для порівняння: у Польщі, де кількість населення становить близько 40 мільйонів людей, зроблено вже понад чотири мільйони щеплень.

Показники нових випадків зараження коронавірусом в Україні

За даними МОЗ, минулої доби в Україні підтвердили 3261 новий випадок зараження коронавірусом. Найбільшу кількість нових випадків зафіксували у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та у Києві (201).

Крім того, минулої доби померли 76 людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом, госпіталізували 1837 пацієнтів з COVID-19. Напередодні в Україні зробили лише 18207 тестів на коронавірус.

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