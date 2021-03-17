В Україні перша людина отримала другу дозу вакцини від коронавірусу

За останню добу в Україні від коронавірусу вакцинували 9840 осіб, а загальна кількість щеплених українців сягнула 71 923. Про це у середу, 17 березня, повідомило міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) у Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

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Також у повідомленні зазначається, що вчора одна особа отримала другу дозу вакцини від коронавірусу і таким чином - повну вакцинацію.

Напередодні українські ЗМІ повідомили, що для досягнення максимального рівня імунного захисту при вакцинації препаратом CoviShield у МОЗ ухвалили рішення про зміну часового інтервалу між отриманням першої і другої дози вакцини. Якщо раніше другу ін'єкцію планувалося робити через 28 днів після першого щеплення, то тепер запроваджується тримісячний інтервал між ін'єкціями. У середу цю інформацію підтвердив головний санітарний лікар України та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловив незадоволення низькими темпами вакцинації від коронавірусу і закликав місцеву владу їх прискорити. Тоді як Віктор Ляшко стверджував, що повільні темпи вакцинації в Україні були заплановані від самого початку. За його словами, Україна на нинішньому етапі не відстає від інших країн.

Не бажають вакцинуватися понад 50 відсотків українців

В Україні у значної частини населення соціологи фіксують скептичне ставлення до вакцинації, змінити яке, вочевидь, і покликані публічні щеплення провідних політиків, лідерів громадської думки та релігійних діячів.

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За даними дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з п'ятого по дев'яте березня, понад 50 відсотків українців не планують вакцинуватися проти COVID-19. Згідно з результатами соцопитування, оприлюдненого 16 березня, 51,5 відсотка респондентів відповіли, що не мають наміру робити щеплення від коронавірусу. При цьому частка тих, хто не бажає вакцинуватися, зростає із віком - від 43,5 відсотка серед респондентів віком 18-29 років до 57 відсотків серед опитаних віком понад 60 років.

Посилює настрої проти вакцинації і призупинення в кількох європейських країнах щеплень вакциною компанії AstraZeneca через можливі випадки тромбозу у вакцинованих.