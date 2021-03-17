 В Україні перша людина отримала другу дозу вакцини від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2021

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Новини

В Україні перша людина отримала другу дозу вакцини від коронавірусу

Загальна кількість українців, які отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, перевищила 71 тисячу. За останню добу вакцинували майже 10 тисяч осіб.

Вакцина CoviShield на тлі синьо-жовтого прапору

У МОЗ України повідомили про першу повністю вакциновану людину в країні

За останню добу в Україні від коронавірусу вакцинували 9840 осіб, а загальна кількість щеплених українців сягнула 71 923. Про це у середу, 17 березня, повідомило міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) у Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

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Також у повідомленні зазначається, що вчора одна особа отримала другу дозу вакцини від коронавірусу і таким чином - повну вакцинацію.

Напередодні українські ЗМІ повідомили, що для досягнення максимального рівня імунного захисту при вакцинації препаратом CoviShield у МОЗ ухвалили рішення про зміну часового інтервалу між отриманням першої і другої дози вакцини. Якщо раніше другу ін'єкцію планувалося робити через 28 днів після першого щеплення, то тепер запроваджується тримісячний інтервал між ін'єкціями. У середу цю інформацію підтвердив головний санітарний лікар України та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловив незадоволення низькими темпами вакцинації від коронавірусу і закликав місцеву владу їх прискорити. Тоді як Віктор Ляшко стверджував, що повільні темпи вакцинації в Україні були заплановані від самого початку. За його словами, Україна на нинішньому етапі не відстає від інших країн.

Не бажають вакцинуватися понад 50 відсотків українців

В Україні у значної частини населення соціологи фіксують скептичне ставлення до вакцинації, змінити яке, вочевидь, і покликані публічні щеплення провідних політиків, лідерів громадської думки та релігійних діячів.

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За даними дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з п'ятого по дев'яте березня, понад 50 відсотків українців не планують вакцинуватися проти COVID-19. Згідно з результатами соцопитування, оприлюдненого 16 березня, 51,5 відсотка респондентів відповіли, що не мають наміру робити щеплення від коронавірусу. При цьому частка тих, хто не бажає вакцинуватися, зростає із віком - від 43,5 відсотка серед респондентів віком 18-29 років до 57 відсотків серед опитаних віком понад 60 років.

Посилює настрої проти вакцинації і призупинення в кількох європейських країнах щеплень вакциною компанії AstraZeneca через можливі випадки тромбозу у вакцинованих.

Коронавірус в Україні, Польщі, ФРН і Росії: динаміка зараження (інфографіка)
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Вакцинація від COVID-19 в дії: досвід щеплених

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


 

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