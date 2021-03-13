В Україні зафіксована рекордна кількість померлих і госпіталізованих з COVID-19

В Україні минулої доби підтвердили 11 833 нових випадки інфікування коронавірусом. Про це у середу, 17 березня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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Найбільшу кількість нових заражень зафіксували у Києві (1121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.

Рекордна смертність

Також минулої доби в Україні померло 289 людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом, що є найбільшим показником з початку епідемії у країні. Попередній найвищий показник смертності хворих на COVID-19 було зафіксовано 11 грудня минулого року. Тоді померло 285 людей.

Три рекорди з госпіталізації, всі - у березні

Минулої доби госпіталізували 4887 пацієнтів з COVID-19, що теж є новим рекордним показником з початку епідемії. Попередній найвищий показник добової кількості госпіталізованих з COVID-19 зафіксували 11 березня - 4250, а перед цим 6 березня - 3956.

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Минулої доби провели 106 464 тестувань на коронавірус, з них методом ПЛР - 50 966, методом ІФА - 22 035, також було здійснено 48 143 дослідження експрестестами на антиген до SARS-CoV-2.

За весь час епідемії в Україні підтверджено близько 1,48 мільйона випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2, померли 28 986 людей, у яких зафіксували зараження.